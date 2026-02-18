Které slovo pozná jednotu, která bdí nadevším
Duchovní lenost, je taky práce? (pracovní název)
Práce zní jinak, jenže se ukazuje, že podobné práci to je. Musí se udělat a každý se jí štítí. To, že říkám, že každý se jí štítí znamená jediné. Kdo jde s Božstvím najde jeho v podobě života. Kdo jde s ním najde život, který žije. A na závěr života najde jej. Co tohle vše znamená?
První bod znamená toto: Kdo najde sílu v životě, ten najde život.
Druhý bod znamená toto: Kdo najde sílu v tomto bodu, ten pozná život.
a třetí bod znamená toto: Kdo pozná život v jeho šíři, ten najde Boha v jediném smyslu a tím je život, který je i není.
Takto postupuje člověk moudrý, který nalézajíc život, nalézajíc to, proč žije v životě tím, že dává všemu, co mu přísluší. Takto jednají skuteční lidi, ovšem těchto lidí není mnoho, bohužel, i když spousta lidí si bude myslet, že tomu tak není. Proč si to myslí? Myslí si to proto, že jejich život je tak rozervaný, že nedokáží nic konkrétního dát Bohu. To konkrétní znamená nic, a to nic je pro ně vším. Proto jsou na tom, jak jsou, protože žádný člověk nedokáže dát své nic. To dokáže jen Bůh, který je vším.
Je toho hodně co lidé stále neví. Je toho hodně co netuší, přesto život není o vědomí si života, ale i o životě, který má být takovým životem, že dá všemu, co mu přísluší. To, že čtete tyto řádky znamená, že máte radost ze života ne proto, že dokážete tolik, ale proto, že chcete být se životem všude, kde je. A tím se odlišujete od těch, co považují vše za povinnost, který vyplývá z toho, že vše přeci musí dostat co má. Taková forma povinnosti neexistuje. Tento výklad je pro lidí, co neví, ti, co Ví, dokáží to tím, že dají to, co mají. Ne proto, že to Ví, ale protože to cítí, jako poslání Boží, které jde s nimi. Takto jednají tito lidé a takto dávají vše, nejen to vše, co je ničím, ale vše, co je skutečně vším.
Možná spousta lidí upadne do otázky, co tedy znamená dát všemu co mu přísluší. Myslím, že taková otázka měla padnout dávno, jenže lidé si musí uvědomit, že dávat hmotné, dostanu hmotné, což duši nepotěší. Těšit se z duše znamená najít míru života v dávaní i braní, aby vše bylo v relativní rovnováze podle vašeho mustru. Ne tím, že se vyčerpáte, ale, kde pocítíte nedostatek bude vám dáno, abyste dokázali, co máte. Nebojte se tedy a nebojte se, že odpadnete, neodpadnete, to jen Bůh Vám dodá, co potřebujete pro tento čas, co potřebujete. Přesto míra člověka musí být zachována, což znamená, aby vše dostalo, co má i pro Vás. Tedy vše. Takto postupují ti lidé, co poznali vše a dokáží již jediné, dívají se jednotě do tváře a nebývalou kráskou života popisují svět. Ne tím, že ulpívají na věcech, ale že je milují tak jak jsou, bez příkras, ve své podstatě. Takto jednají lidé nejvyšší, kteří již našli to, co měli nalézt a tím je jednota všeho jako jednota jediného.
Po tomto výkladu si myslím, že bylo vše vysvětleno a nebude mezi vámi nepochopení toho, co znamená jednota ani mnohost, která předchází jednotě. Kdy každý člověk, který prahne po jednotě nakonec ji najde, i když každý někde jinde. Protože jednota v podání člověka má tolik atributů, že neexistuje jednotný výklad. To jen My lidé bude opět tápat, až se znovuzrodíme, protože poznat jednotu ze všech úhlů je podkladem pro Božství, které musíme v sobě nalézt.
Myslím, že nevyzradím tajemství, které je dobře skryto a to, že pokud najdete jednou jednotu v životě, pak vaše další životy budou již jen o této jednotě. Proto se nebojte udělat tento krok pro vaši budoucnost a to tak, že dáte všemu, co mu přísluší.
Myslím, že tento článek se vyčerpal a budu se těšit na další vstupy.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo najde život druhého jako svůj
Jsou to ti lidé, co dokáží tvořit jednotu ve všem, tedy i v tom co nechápou a chtějí pochopit. Takto pracuje Božská prozřetelnost, že hledajícím dává klíče ke stvoření.
Jiří Herblich
Kdo pochopí slovo láska, ten nebude vzit zkrátka
Střípky jsou tu od toho, aby byly pochopeny, střípky jsou tu od toho aby byly zažity. Proto konejte vše jako by byly tím nejdůležitějším ve vlastním životě.
Jiří Herblich
Kdo probudí jednotu, ten pochopí život
Jsou znamení, že konáme dobro. Jsou znamení, že jsme s Bohem, však kdo jsme My, poznáme na konci cesty.
Jiří Herblich
Co skrývá společnost?
Skrývá to nejlepší ze svého umu, jak překonat krizi. To jen lidé, kteří Ví dokáží onen um proměnit v činy.
Jiří Herblich
Které slovo reprezentuje představu v Božství
Jsou to slova Jana Křtitele: Kdo najde v představě Boha, ten nebude nikdy osamocený. Kdo najde v představě, Boží princip, ten bude životem oblažen jako představou nejvyšší.
