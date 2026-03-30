Které slovo povznese člověka, když ne moje?
24.2.2025
Škola základ života, neboj zdroj trápení? (pracovní název)
Základ školy zní takto:
Kdo nebo co dokáže pozvednout vše výše, ten chodí do školy. Jediným úkolem školy je ono pozvednutí toho, kdo miluje vše jako jedno. Takto by měli přistupovat lidé ke vzdělání a takto by mělo vypadat školství, kdy to co nechceme aby bylo ukázáno, pro špatný příklad, to musíme naučit rozeznávat z opačného pohledu věcí. Jedině takto pozvedneme národ a takto pozvedneme člověka, který by rád dosáhl toho co si zavázal splnit tím, že se narodil.
Tato úvodní formule je dána okolnostmi, kterými přináším poznání člověka ke světu. Ty okolnosti netvoří rámec stvoření, ale jen jeho malou část, kdy ta malá část říká toto:
Jsem ten, kdo pozvedne to co má pozvednout ne tím jak koná, ale tím jak miluje, kdy vše dostane co má dostat, tahle mantra je tak vysoká, jako každý člověk, přesto nejvyšší ve stvoření.
Po tomto základě uvedu dva příklady věcí, které musí být pochopeny:
První příklad je tento:
Jsem a nejsem, bádal člověk sám nad sebou. Jsem, protože chápu a nejsme, protože nechápu, ptá se člověk sám sebe. A Bůh mu odpovídá životem. Hej ty člověče, pozvedni své oči k výšinám, které reprezentuji a nebuď jen na zemi. Kdy země je ta, co povyšuje stvoření, ale v tvých očích musí být vidět světlo, které proudí skrze mě. Takto jedná člověk dokonalý svého života, kdy svět se mu odvděčí pochopením, které udělá na konci života a to tak, že bude vším. Takto reaguje láska na zdroj v Božství a takto by měl reagovat člověk.
Tento příklad je iluzorní, a přitom si myslím, že jej většina lidí nepochopí, proč jej nepochopí? Protože tento příklad nedává naději, jsou to malé střípky života, které dávají naději, ale ne tento příklad. Proto uvedu druhý příklad, který pozvedne oči k výšinám pomocí těchto malých střípků.
Druhý příklad:
Jsem a nejsem, kdo Ví víc než Já, odpověď přinesl život v okamžiku. Jseš ten, kdo pozvedne lidstvo k výšinám. Od tebe se budou druzí lidé učit a tebe budou chápat. Takto hovoří život a člověk děkuje stvořiteli, že dorostl ke světu jako jedinému.
Proč je tento příklad níž? Je tomu tak proto, že cokoliv se povyšuje je nakonec poníženo. Jedině ti lidé, co dokáží odolat myšlence povýšení života, tito lidé budou nejvyššími mezi lidmi. Ne však každý. Kdy každý člověk je chápán jedině tímto znamením:
Znamením, šelmy, které ukazuje na původ člověka. Tímto tvoříme dějiny a tímto tvoříme systém řízení.
A nyní bych měl rozvést tuto myšlenku:
Tato myšlenka neříká nic o životě druhých ale o životě mém. Kdo pochopil v této myšlence svůj život a je vyvolený a nejen to, dokáže vést druhé. Od tohoto příkladu se vzdálíme realitě, která se nese ve znamení toho, koho milujeme.
Na počátku snahy stál člověk, tedy jeho duše a na konci snahy stojí dokonalý člověk, pochopí onu spodinu, kterou obsáhl vše. Tou spodinou je život samý, kdy jedná myšlenka, která tu byla na povznešení byla ta, co povznesla Božství výš, než bylo. Takto přinášíme poselství věku sem na zem a takto rosteme ke zdroji.
Vím, že má slova jsou neuchopitelná, přesto doufám, že jim porozumíte, kdy nerozumem není moudrost a moudrost není rozum.
Doufám, že si rozumíme i v tomto a předávám své slovo dál, aby dostalo vše, co dostat má.
Děkuji za pozornost.
J.H.
Jiří Herblich
Na počátku lásky stálo slovo člověka
Na konci onoho slova stál člověk, ne jako samostatný člověk, ale jako Bůh člověk, který prohlížeje si život, nadchnul se pro něj tak, že byl jen láskou po celý čas.
Jiří Herblich
Kdo najde lidství i v dětství?
Jsou to zaběhnuté standarty života, že děti jsou obrazem rodičů, co když je vše tak, že standarty určují hlavně děti svým přístupem k životu.
Jiří Herblich
Slovo poznatku, který je v experimentech premisou
Neznamená odpověď, pokud nepochopíme příčinou, ze které vychází. Smyslem života je rozklíčovat tyhle premisy tím, že jim dám odpovědi toho, koho miluji. Přeji Vám hodně štěstí.
Jiří Herblich
Etér je sloučenina Božství a života
Kdo pochopí Etér jako sloučeninu, která obsahuje vše jak z duchovního, tak fyzického, ten pochopí její přínos v těle člověka. Není tedy lásky bez Etéru, to jen láska se skrývá ve všem.
Jiří Herblich
Které slovo poznáme na konci života
Je to slovo poznání a lásky, které objevíme svým životem. Kdo vykoná to, co má vykonat v Bohu tím způsobem, že bude jako on. Ten bude dotvořen svým životem k jeho obrazu. Tímto rosteme do stvořitele a tímto roste on do nás.
|Další články autora
- Počet článků 600
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 85x