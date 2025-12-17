Které slovo poezie nezaznělo?
14.12.2024
Poezie je nabídkou duše k poznání, však jak dnes postupovat, když poezie již netáhne (pracovní název)
Jednoduché téma, která se nám zkomplikuje tím, že objevíme duši. Takto postupuje každý, kdo objeví kouzlo poezie. Jenže poezie není o duši, i když se to tak může jevit. Poezie je duše nabídka a popud k tomu, aby konal. Poezie je tak nabídka k tomu, aby duše konala. Jenže když neví, co má duše konat, je to trapné, ale minulá doba vyrostla na poezii a jak dopadla? Dopadla tak, že nedokázala onu pobídku využít. Zatímco dnešní doba říká něco jiného. To něco jiného neznamená, že kouzlo poezie ztratilo kouzlo, teprve v budoucnosti bude kouzlo poezie znovu objeveno a dokáže-li člověk poezii pochopit jako pobídku duše k činnosti, pak pochopí vše. Víc nemám, co bych dodal.
Jenže je zde mnohem důležitější téma to téma zní: Kdo pozná duši, pozná její poezii?
Ano, takové téma tu chybělo celou tu dobu. Jak poznat duši pochopili již mnozí, však jak využít její nabídku k poezii, kterou tvoří o tom jsem zatím nikde nečetl, a asi to bude tím, že poznat poezii duše je velice obtížné.
Poezie duše nám říká toto:
Kdo bude poezií duše uchvácen, bude to já nebo ty, nebo my všichni? Ano takto se dá uvažovat, kdy poezie duše řekne slovo života, my to slovo zpracuje tím, že jej pochopíme. Jinak se nedá postupovat, jinak nemůže duše vyrůst, jedině tímto.
Jak tedy chápat onu poezii duše a kdo nám ji přinese? To přinesení bude v další generaci lidí, zatím je příliš brzo na pochopení toho všeho o čem píši. Musíte si uvědomit, že mé texty předbíhají dobu o několik generací. Teprve tehdy až dorostou generace, které mají přinést to co mám na mysli, přinesou to. Zatím tedy odpusťte to, že vám přinesu malou ukázku toho, o čem budou psát další generace lidí. Nenechte se zmást tímto textem, který bude pro Vás nepochopitelný. Věřte, že budoucí generace tento text pochopí mnohem snáze a budou tvořit o čem píši celou dobu.
A nyní se podíváme na malou ukázku:
Tato malá ukázka je sledem událostí, které duše zažije od narození až dojde tam, odkud není návratu, kdy návratem si uvědomí onen řetězec toho, co duše zažívá a tělo bude povýšeno spolu s duší. Takto porosteme do nebes a zvířata budou zvířaty pořád dál.
Nikdo neví, co přinese zítřek, nikdo neví co přinese doba budoucí,
však věř, že duše koná v těle mém, jako by byla jedna.
Ta duše koná jako duše sveřepá,
která proudí světem, však kdo ji pochopí ten nabude síly Boha.
Toho Boha, který žije s námi, od počátku po konec,
však duše pozře nakonec sama sebe.
Tímto textem, budu otevírat další dobu, která přichází, kdy duše bude skloňována dalšími lidmi tak, jak minulosti nikdy nebylo. Bude doba nového obratu k lepšímu a lidé pochopí vše jako jedno. Takto postupuje stvoření a takto postupuje člověk, který Ví.
Měl bych na samý závěr uvést to, proč tohle vše vzniká. Nemyslete si, že tohle vzniká proto, že budoucí generace si neporadí s tím, co zažijí, ale je důležité přinést další dobu již nyní, aby vyspělé duše, které cítí v této době ono zlomové Ano, které prochází námi, poznáte tedy tím, že pochopíte, o čem píši. Není to záznam doby ani podpora doby budoucí. Je to přechodný dokument doby, která otevírá dobu další, která přichází tím, jak jdeme.
Tímto se skutečně loučím a přeji všem, toho textu čtenářům, aby jej pochopili, jak pochopili mé všechny texty, duší, která vládne světu a která bytuje v nás.
J.H.
Jiří Herblich
Najde-li se skutečný člověk, svět mu otevře svoji náruč
Kdokoliv může být člověkem, jen to vyžaduje slovo být i poznání Boha, který tvoří vše, nejen v nás, ale ve všem.
Jiří Herblich
Byla žena povýšena?
Jsou ženy tvořící kostru nové společnosti tím, že jako jediné chápou, co vykonat pro další vzestup společnosti.
Jiří Herblich
Kdo probudí duši
Jsou to ti lidé, co dokáží probudit vše jako jedno. Tato jednota se nedělí, ale je tvořivou součástí všeho. Takto postupuje člověk moudrý, vědoucí si toho, co tvoří.
Jiří Herblich
Slovo ticho a jednota ticha
Kdo najde v tomto článku počátek zárodku filosofie jednoty, ten dokáže poznat i onu jednotu. Tento článek nebude nikdy pokračovat, bude mementem tím, čím se zabývám
Jiří Herblich
Kdo bude moudrý v nadcházející době, pochopí vše jako jednotu
Jsou slova o jednotě vysoká? Jsou i nejsou. Jednota je naším konstruktem, kdy skutečná jednota je tím co zastáváme a čím žijeme. Podle tohoto klíče najdete poznatky nejvyšší.
