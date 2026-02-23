Které slovo osloví ty, co věří
5.2.2025
Držíme palce Trumpovy, co by rád dokázal světu? (pracovní název)
Na počátku této malé úvahy musíme uvést fakta se kterými dnes musíme pracovat. Trump není mesiáš, jak by se mohlo zdát. Jeho poslání je jiné. Jeho práce je vysoká, ale odporná zároveň. Tohle vše souvisí s tím, co má vykonat. Co tedy říci, aby nevyzradil vše. Co probíhá Trumpovi hlavou je jedno. Důležité je k čemu je předurčen. Jeho posláním je změnit svět. Před Trampem bude svět takový, jaký vidíme dnes a na konci jeho volebního období bude tento svět zcela jiný. Dalo by se to přirovnat k revoluci, ne té zespoda, ale z vrchu. Ano jistě vám vyvstane na mysl naše sametová revoluce, o které si lidé mysleli to stejné. Každý zvonil klíči a myslel si, jak bude blaze. Nikdo si neuvědomil, k čemu taková revoluce z vrchu je určená. A nyní řeknu jedno tajemství, které je veřejně známé. Žádná revoluce nikdy nevyšla pro lidi příznivě, ani ta postavená z těch co vládnou světu, ani těch co se lopotí v potu tváře. Proč tohle píši? Je tomu tak proto, že cokoliv přijde bude kvitováno s nadšením a každý si bude myslet, že svět se stává normálnější, jak býval kdysi. Takto ukolébáni lidé nechápou politiku ani systémové změny, které musejí nastat. Zvědavost je přesto veliká, přesto nikdo nedokáže pohnout světem, přesto někdo to dokáže. Jsou ti lidé, co dokáží přijmou Boha. Ano, je tomu již dávno co pronesli myšlenku, která zazářila a tito lidé dokáží vše jako jedno, přesto nejsou viditelní. Co nám tito lidé sdělují světu, potažmo nám? Sdělují nám pravdu, že svět prochází krizí, která zatím v dějinách nikdy nebyla. A tou krizí bude zasaženo vše. Nejen člověk. Takto by vypadla odpověď těchto lidí, přesto tito lidé dodávají, kdo najde Boha v těchto chvílích a oddá se mu poznáním jednoty, ten pochopí celou krizi jako iluzorní příklad toho, co jako lidé máme najít a tím nám dá klíče ke stvoření. Myslím, že tuhle větu musí vysvětlit.
Celé vysvětlení se dá shrnout do jedné věty:
Nevěřící psi, budou jako psi pošlapání a lidé vědoucí si Božství jako lidství, budou povýšení. Právě o těchto slovech mluvil Ježíš, proto vězte, že tohle, co se děje a bude dít, bude znamením jednoty tady na zemi v podobě lidí.
Myslím, že jsem napsal vše, jak vím a co dokáži věděním. Dokáži to, co nedokáží jiní. Vím kudy půjdeme a dokáži lidem přinést odpovědi. Takové, na které lidi čekají. Je jen na lidech, aby pochopili svět, ve kterém žijí ne z pohledu hmoty, ale i duše, která hmotu oživuje. Kdo tyhle slova pochopí, ten najde ve smyslu práce vše potřebné k tomu, že vše dostane, co má dostat. Takto jedná ten člověk, který Ví a takto jedná Bůh.
Děkuji Vám za pozornost
J.H.
Jiří Herblich
Které pravidla byla pochopena
Jsou věci mezi nebem a zemí, přesto nebyly vyslyšeny. Jsou věci mezi nebem a lidmi, které nebyly pochopeny. Proto omluvte moje vsuvky, kterými budu dávat co mám.
Jiří Herblich
Které slovo pozná jednotu, která bdí nadevším
Jednota je to pomyslné, co zastáváme svojí duší. Od tohoto poznatku dostáváme podmínky pro život tak vysoké, jací skutečně jsme. Proto konejte vše v lásce a uvidíte květ života svého.
Jiří Herblich
Kdo najde život druhého jako svůj
Jsou to ti lidé, co dokáží tvořit jednotu ve všem, tedy i v tom co nechápou a chtějí pochopit. Takto pracuje Božská prozřetelnost, že hledajícím dává klíče ke stvoření.
Jiří Herblich
Kdo pochopí slovo láska, ten nebude vzit zkrátka
Střípky jsou tu od toho, aby byly pochopeny, střípky jsou tu od toho aby byly zažity. Proto konejte vše jako by byly tím nejdůležitějším ve vlastním životě.
Jiří Herblich
Kdo probudí jednotu, ten pochopí život
Jsou znamení, že konáme dobro. Jsou znamení, že jsme s Bohem, však kdo jsme My, poznáme na konci cesty.
