Které slovo o Vánocích musíte pochopit
22.1.2025
Slovo lásky a pokory, které je pochopeno Vánoci (pracovní název)
Některá slova nezazněla, některá slova nemohla být pochopena, přesto jsou slova člověka, který vyřknul jednotu tímto okamžikem. Co je onou jednotou pro tento čas? Ona jednota nám říká, že dary života, které máme budou rozmnoženy, pokud své srdce dáme stvořiteli. Jednáme tak na nejvyšší popud člověka, který našel stvořitele v sobě. Jednání tak pokračuje jeho zrozením v Nás. Ano, takto musíme začít novou dobu, kdy ono světlo, které přijmeme svou duší, musíme prozářit svoji duší tak, že povstane do stavu jednoty.
Jsou to situace tak vysoké, že většina lidí je nepochopí, protože nedospěli do stavu pochopení duše. Jsou však mezi Vámi lidí, kteří tuší, nebo dokonce Ví. Tito lidé nejsou pochopení a nejsou schopni dodat všemu víc, protože již konají jako by nebylo zítřka. Jak to myslím? Jednání se mění v tento čas na pochopení stvořitele, který sem v jeden okamžik v příštím roce přijde. Nebude to pro většinu lidé odměna, ale bude to velká strast. Bude takové soužení, že lidé budou odpadávat a budou si myslet, že nastal konec světa, ale mohu Vám říci již nyní jedno. Nikdo z lidí nepochopí Víc v tento okamžik, než ten co dává všemu co mu přísluší. Takový člověk oděný v šat pokory a moudrosti zažehne v tento Vánoční čas světlo v sobě a tím světlem dokládá stvořitele. Není to tak obyčejné světlo jako bývalo dříve. Nyní je situace zcela odlišná od minulosti. Stvořitel přichází a jeho předvoj je již na zemi. Vnímavý lidé to tak cítí a jsou dojati svými činy lásky, kterými provází svůj život. Tito lidé nejsou tak osamoceni, ale pokud pochopí onen akt stvořitele v sobě, pochopí co musí přinést.
Jsou však okolnosti, které brání příchodu onoho světla mezi nás. Je to tak, je tomu tak proto, že nízkost lidí nebyla nikdy v minulosti vyšší. Cokoliv vyřknu v tento čas, nebude tvořeno vyznáním lásky, ale moudrostí, kdy vaše slovo najde stvořitele.
Víc nemohu Vám co říci. Vím, že by jste rádi slyšeli co se vlastně uděje v příštím roce, když přichází stvořitel, ale nemohu Vám to dnes říci, vlastně jsem to již sepsal a tak musíte si počkat až na příští rok, kdy vyjevím pravdu, která na nás čeká v tento výjimečný čas.
Berte tento vstup i tento článek jako životní, kdy vše světlo dokáže nemožné, zažehnout život ve stvořiteli a on ve Vás. Toto společné dílo pak najde naplnění života v ten den, kdy končí tento starý svět. Nebude to hezký pohled, nebude, ale pochopte, že cokoliv řeknu není ze mne. Cokoliv vyslovím není ze mne. Jsem jen nádoba, která nese poselství pro tento čas kdy má duše je již připravena přijmou tu kvalitu, která se letošními Vánoci rodí.
Na samotný závěr mám jeden postřeh, který jsem jak si myslím již Víte. To, že slavíme den narození ve dne 24.12, nekoresponduje s tím, kdy se skutečně rodí do světa. Kdo používá meditaci, ten si již všiml, že ono zrození přichází v době mezi půlnocí mezi 23.12 a 24.12. Tento okamžik je prodchnut takových tichem, který pokud prožijete, a dodáte všemu co mu přísluší, pak poznáte stvořitele v sobě jako zrozenou pravdu života, která dokládá život zdejší.
Víc nemám co dodat. Jedině toto, bych Vám řekl na konci tohoto roku:
Buďte připraveni na to, že budete jako lidé trpět, ne nedostatkem, který je překonatelný, ale bolestí světa, kdy lidé ve své pýše nedali stvořiteli co mu dát měli. Bude to bolest nejvyšší a z této bolesti lidstva pochopíte co vykonat v ten den, kdy se tak stane, že dodáte odvahu dalším lidem. Takto se zrodí nový počátek, bude založený na krachu všeho a uvidíte světlo tím, že pochopíte jednotu, která zažehne ve vašem srdci plamen lásky. Víc nemám co dodat.
Toto není proroctví, ale již holý fakt, že se udějí velké věci.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Ono nic, je tak dokonalé, že pozvednout číši k onomu je světem jako světy jsme my
Kdokoliv může pozvednou číši toho, koho miluje, nic se však nedá dávat bez toho abych měl. Proto se čiňte poznat svět z pohledu toho koho milujete, protože ono poznání bude Vaším, stejně jako Jeho.
Jiří Herblich
Které slovo poezie nezaznělo?
Bylo to slovo duše, která se rozhodla dodat duši, která cítí a Ví, dokáže dodat co vytrysklo ze života. Takto budou postupovat budoucí generace.
Jiří Herblich
Najde-li se skutečný člověk, svět mu otevře svoji náruč
Kdokoliv může být člověkem, jen to vyžaduje slovo být i poznání Boha, který tvoří vše, nejen v nás, ale ve všem.
Jiří Herblich
Byla žena povýšena?
Jsou ženy tvořící kostru nové společnosti tím, že jako jediné chápou, co vykonat pro další vzestup společnosti.
Jiří Herblich
Kdo probudí duši
Jsou to ti lidé, co dokáží probudit vše jako jedno. Tato jednota se nedělí, ale je tvořivou součástí všeho. Takto postupuje člověk moudrý, vědoucí si toho, co tvoří.
