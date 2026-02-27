Které slovo nabyde na důležitosti
7.2.2025
Co probudí lásku (pracovní název)
Byla jedna láska a ta láska nebyla z tohoto světa. Jak to, že nejsi z tohoto světa, zeptal se člověk? Je tomu tak proto, že má láska není tvořena bytím, ale čistým principem. Jak se může princip projevit zde na zemi? Může se projevit přes vysoké bytosti, které dorostou k mé velikosti. Tvá velikost není obyčejná a je to tím co píšeš i co čteš, ale naše společná velikost je dílem Božím. Proto i tví čtenáři budou povzneseni a budou povzneseni na duši, když pochopí tvé texty. Mé texty jsou obyčejné přesto velice krásné, alespoň si to myslím, odpověděl člověk. Ano jsou krásné. Jejich krása vyvěrá ze světa jednoty, která se stala tvým životem.
Takto by mohl vypadat fiktivní rozhovor s láskou, která projevila bytí zde na zemi v člověku. Jenže je tu i moudrost namítl člověk. Ano i ta se musí projevit a taky pokora dodal člověk. Ano, i ta se musí projevit. Je tomu tak proto, že bez těchto atributů není života. Ano, je tomu tak.
Je tomu již dávno co člověk pochopil svůj život, ale pochopit život Boha dokáže jen ten co stojí tam odkud se nesmí pohnout, protože jediným pohybem by porušil celý řetězec života. Taková síla pramení ze života přeci, odpověděl muž. Ano je tomu tak. Jsou tu však okolnosti života, které tohle prohlubují. Kdo by si pomyslel na počátku stvoření, že uvidíme život ve své podstatě. A já odpovím takto, řekl člověk:
Nikdo není hoden pohlédnout Bohu do tváře. Přesto to cítíme jako vyvolenost života, pokud se tak stane. Ano, je tomu tak, odpověděl hlas duše. Ano, té duše, která prozřela a dodala životu to co mu chybělo.
Myslím, že tento fiktivní rozhovor ukázal jedno. Kdo může být povýšen za života, ten povýšen bude. Kdo hledá spásu v životě, ten ji nabude. Protože život je vším a není jen tím či oním, je to pokora a láska, která vyvěrá ze života věčného a takto definujeme lásku i pokoru v lidském rodě i Božském.
Ten rod je dán jednak moudrostí života a jednak i tím, že pochopíme život. Ano, je tomu tak a já dodám závěrečná slova tohoto celého příběhu:
Kdo se napije z pramene zapomnění a dokáže poznat život takový jaký je, dokáže jediné: Dodat Bohu co mu chybí, nejen v životě, ale i víře i lásce, která prostupuje vším.
Tímto se loučím a předávám své slovo dalšímu.
J.H.
Jiří Herblich
Co nám chystá doba
Jakmile uchopíme dobu, pochopíme ji. Ne tím, co vykonáme, ale tím, co zažijeme díky pochopení. Tato zpráva je čistě fiktivní, přesto pravdivá.
Jiří Herblich
Malá vsuvka
Naděje je skloňovaná všemi, proto mi dovolte v tento čas Vám přinést onu naději lásky, kterou budeme tak potřebovat. Víc nemám co dodat.
Jiří Herblich
Které slovo osloví ty, co věří
Jsou slova Trumpa, že slovo mé obletí svět, však co znamená? Znamená to, že všichni klesneme na jeho úroveň a budeme se snažit si zachránit kůži. Takto ovšem jednají ti co neví, co přichází.
Jiří Herblich
Které pravidla byla pochopena
Jsou věci mezi nebem a zemí, přesto nebyly vyslyšeny. Jsou věci mezi nebem a lidmi, které nebyly pochopeny. Proto omluvte moje vsuvky, kterými budu dávat co mám.
Jiří Herblich
Které slovo pozná jednotu, která bdí nadevším
Jednota je to pomyslné, co zastáváme svojí duší. Od tohoto poznatku dostáváme podmínky pro život tak vysoké, jací skutečně jsme. Proto konejte vše v lásce a uvidíte květ života svého.
