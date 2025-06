Které slovo moudrosti zazní jako první?

Jsou to slova vyřčená člověkem, který poznal moudrost jako poznaný život. Takto definuje Bůh každý život, proto i Vám se otevírá cesta k poznání vlastního života na mém příkladu.

Jak se dívat na funkci parlamentu (pracovní název)

Parlament je slovo, které vzniklo teprve nedávno. Kdysi v dávných dobách bylo vše organizováno jinak a možná z našeho pohledu lépe. Jak se tedy dívat na parlament a co zastupující lidé zde tvoří?

První známka parlamentu je velice stará, ale moc se neosvědčil, a proto se od tohoto snažení opustilo. Bohužel v současné době je parlament jako jediná možnost správy země. A slovo Bohužel je zde na místě. Jak tedy jednat, aby dostalo vše, co má dostat?

Parlament je něco tak umělého, že to v lidských obdobách nemá valný význam. To, že lidé stále ctí tyto pořádky je tím, že lidé neví kudy se vydat, přitom cesta, po které jdeme je dlážděna moudrostí. Bohužel tou moudrostí, která se dnes nenosí. Jsou tak otázky, co by se se stalo, kdyby parlament neexistoval na místě? Ano, jsou. Parlament je slovo, které vyjadřuje beznaděj a k tomuto tématu se musí postavit čelem a navrhnout systém, který by šel dál, aby parlament a případně i senát ztratil vše co zastává.

Co navrhuješ, zeptal se opatrně člověk? Navrhuji vytvořit rady starších, kteří by měli své zástupce a organizovány tak, že by naplňovali funkci parlamentu ve smyslu dodávat to nejlepší z nich. Zatím to funguje tak, že parlament je dílem božím v chaosu, který vzniká tím, že se tam dostávají lidé, kteří bez jakéhokoliv kvality zastávají ty nejvyšší funkce ve společnosti. Bohužel tento systém je ujetý a musejí to cítit všichni lidé, kteří cítí spravedlnost ve vzduchu. Co tedy dodat k systému, který navrhuji?

Základem by bylo, že dosažením věku by příslušela člověku funkce stařešiny a v tom by pak vynikali ti, co by dokázali za života naplnit dílo stvořitele co nejlépe. Tedy věk a podmínka věku, aby bylo min. 50 let. Kdo by se staral o to, co je jim do věku, zeptal se člověk? Ano, věk není jen číslo, ale odkaz na moudrost, kterou za života obsáhl. Věk je tak známkou vyspělosti člověka. Kdo celý život probendí v radovánkách a nedokáže najít stvořitele, ten na stáří nezmoudří, ale stane se tichým bláznem. To, že dnešní lidé jsou tak trochu tichými blázny, vypovídá o tom, že jen málokdo dokázal pozvednou svůj život ke stvořiteli. A ten stvořitel nám říká toto:

Kdokoliv přijde ke mně, bude odměněn. Ne tím, že bude mít více, ale, že bude moudrý.

Takto reagují lidé. A druhý bod pro naplnění stavu moudrosti je tento:

Kdo najde ve světě květinu, která mu říká Já jsem, ten nebude nikdy stát bokem stvořitelova díla, ale bude jeho součástí. Kdy ta květina je život, který žije.

Nyní se vrátíme k organizaci struktury. Starší lidé mohou mít od tohoto věku tolik moudrosti, že by dokázali rozhodovat o životě druhých. Je to jiné u žen i mužů, kdy ženy dospívají sice dříve, ale naopak najdou o to později moudrost. Ženy by tak do rady starších vstupovali až po dosažení roku 60-tého. To, co bych k tomu dodal je to, že ženy dosahují moudrosti jiným způsobem než muži. Ženská moudrost se projevuje láskou a pokorou. Je to zcela opačný pól než u muže, kdy muž je moudrý z rozumu pro lásku a žen z lásky pro rozum. Takto se doplňují a takto vytváří jednotu. Co je podstatou lidí, co bychom volili? Ano, chiméra volby je povrchností. Tito lidé by byli prověřeni životem a jejich život tak nepotřebuje volbu, ale podle výsledků jejich života by jim byla dávána funkce. Nyní se pozastavíme nad kvalitou, kterou by měli lidé obsáhnout za života:

Bod první: Cokoliv postavíte přede mne pochopím. Je to zcela jiný přístup, než má Bůh, přesto podobný. Poté co tito lidé najdou zlatý grál života, doplní svoji moudrost do života. Takto se rozhodují moudří lidé, kteří tvoří vše s jednotou. A jak poznat, že tito lidé tvoří vše s jednotou? Je tomu již dávno, co jeden člověk si řekl jednu památnou větu: Jak poznat, že jsem moudrý? A odpověď přišla vzápětí. Jsi moudrý tím, co zastáváš a co tvoříš. Kdo tě pochopí a dokážeš mu předat s láskou, dokážeš všemu svoji lásku i moudrost, kterou jako člověk zastáváš.

Bod druhý: Buďme moudří, ale co dál? Dál vytvoříme jednotu a pak nastavíme zrcadlo společnosti. Prohlásil jeden mudrc. Ano, takto musí tito lidé postupovat, nastavovat zrcadlo moudrosti společnosti. Takto porosteme jako lidé, když jejich moudrost se rozlije mezi nás všechny lidi. Takto působí jejich moudrost na stvoření, a to přímo pomocí jejich rozhodnutí pomocí těch co nabídnou jako svůj život.

Bod třetí znamená poznání obou stran života, kdy život je moudrý ze všech stran, kdy člověk se učí toto poznání životem. Takto se chovají moudří lidé a takto reagují na život, kdy mu dávají, co potřebuje.

Další body budou v budoucnu předneseny tím, že vytvořím další téma, které se musí probrat.

Co znamená vědět, co je to život v moudrosti?

Tohle téma souvisí s tím předchozím a správně jej doplňuje. Takové téma o moudrosti nebylo nikdy zobrazeno, protože moudří lidé nemají názor sdělovat své věcí didaktickým způsobem, svým způsobem je toto dílo výjimečné tím, že se sděluje pravdu, kterou každý člověk cítí, ale nedokáže o nic příliš mluvit, protože se mu nedostává slov. Ona slova totiž znamenají rozmělnění moudrosti, proto jejich slova je mlčení, které vykrystalizuje ve slovo, kterým jak se říká rozčísnou život. A život jim za tohle tleská. Co naplat život takový je, chce být poznáván tím, že tvoří každý člověk onu skládačku, kdy ne Já a Ty, ale My všichni dohromady tvoříme to, proč tu jsme, a to je jednotu.

Tahle jednota nemá smyslu, bez moudrosti, proto se ukazuje právě na příkladě moudrosti, kam daný člověk dospěl, jestli svůj život probendil v radovánkách, či výukou života, který mu dodal, co potřebuje. Od toho je život takový, jaký je, by dodal všemu, co potřebuje v daný čas. Kdo baží po poznání hmoty bez moudrosti, zkrátka si danou věc užít nabídne mu život právě takové poznání a stejně tak, pokud lidé blaží po moudrosti nabídne mu onu moudrost. Život se tak skládá právě z toho, co bychom rádi našli. Kdo hledá lásku, nalezne lásku, aniž by třeba o tom věděl, protože láska se dokáže bravurně skrývat, stejné je to s moudrostí i životem daru, který předáme dál.

Cokoliv vyřknu je pravdou života zdejšího a to takovou, že člověk si na příkladu uvědomí, co je a kam kráčí. Které slovo vyřknu jako první? Vyřknu jej slovem, kterým pronesu život a takto budu pokračovat dál až oblažím vše moudrostí a radostí ze života, který žiji v těle jako člověk.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.