Které slovo mám nejraději?

Je to slovo lásky a pokory k životu, které obsahuje vše, co člověk má obsáhnout. Tímto slovem je poznání duše, která ač není z pohledu slovem člověka, ale je slovem Boha.

6.10.2024

Které slova budou poznána jako první? (pracovní název)

Taková otázka je po poznání duše základním stavebním prvkem stvoření. Kdo pozná duši, jak pozná tělo, ten pozná i ona slova v sobě. A jaká jsou to slova? Nejsou to jen slova lásky a pokory, ale i toho kdo je i není. Člověk pochopí až tehdy, když se setká s duší. A nyní se promluvíme, jak poznat duši.

Poznání duše je niterné a nedá se dělat jen tak halabala. Jak se říká o něčem, co je polovičaté. Duše vyžaduje komplexní přístup a to takto:

Vezmi úkol, který máš udělat a poznej ho tělem, přitom se ptej své duše, co na to říká. Duše ti odpoví pocity, které budeš zažívat. Ta základní komunikace člověka mezi tím vším je přes pocity, které člověk má. Tohle je první a základní level.

Druhý bod poznání duše je důležitější. Je nutné zaúkolovat postupně duši a své pocity činností, která je tak jemná a důležitá, že ji může vykonat právě jen a právě duše. Duše se ráda takového úkolu zhostí, protože tě již poznala a ty jsi poznal přes pocity. Většinou se to dělá takto:

Nalej mi víno, řekl člověk a duše odpovídá: Mé víno je oheň Božský, který přijímám. A člověk odpovídá, jsem pověřen ti dát oheň Božský z člověka a duše bude souhlasit, protože poznala kvalitu toho, kdo ji dává úkoly. Ta kvalita vaše musí být úměrná tomu kdo jste, nejde se dívat na duši očima hrubiána a očekávat velejemné zázraky. Kdy každý dostává právě to, co zastává a co tvoří svým bytím.

Tahle etapa poznání duše je nejdelší, kdo ji chce poznat však nemůže litovat námahy i nedorozumění, které občas vznikne ne z podoby duše, ale těla, která má o duši zkreslené představy. Ty představy jsou tak zkreslené životem, že právě proto je tahle etapa leckdy hodně dlouhá, obzvláště pokud nekoná vše v lásce. Kdy láska je moderátor nejvyšší a dokáže dát všemu co mu přísluší takřka okamžitě a tím poznáte duši během okamžiku, tedy během krátké doby.

Po této zkušenosti nastává rozprava s duší. Tato rozprava není tvořena rozhovorem, ale nastavením člověka i duše, kdy člověk přijímající duši se mění a stejně se mění i jeho duše. To společné, co budují je život vezdejší v Bohu i duši a těla, které tvoří onu svatou trojici na zemi. Tato svatá trojice není jen vymezena, ale je poznána právě tím, co zažíváte. Nejde tedy oddělit od života, ale je jeho součástí. Proto se nedivte, že vaše účast na stvoření bude jiná než na počátku. Tu změnu pocítíte hlavně tím, že budete dávat všemu co si zaslouží, protože vaše moudrost již nebude na výši a dokáže obdarovávat i trestat právě tak stejně jak to dělá Bůh. Kdy trestem je napomenutí, které je výchovné a nedá se zaměnit za rabiátství těla, které by rádo řešilo vše silou. Síla těla je zde ponížena, naopak síla duše je naopak povýšena.

Tímto tvoříme onu jednotu v těle, kterou nazýváme jednota poznaná. Od toho okamžiku poznání oné jednoty, budete jiný člověk a nebude to dlouho trvat a úkoly pro vás se budou jen hrnout a vy je budete přijímat s láskou, s takovou láskou, která přijímá vše jemné i hrubé jako jednotu.

Není jednoty bez kouře a není jednoty bez těla. Tímto bych skončil tuhle úvahu, která se specifická tím, že představuje zevrubný návod, pro vědomé duše. A kdo jsou ti vědomé duše? Jsou to ti, co dokáží dát i v malém to velké co v sobě mají, tedy dát víc než přijmout, protože na počátku ví, že jen tímto principem se posunou dál ve stvoření, kdy na konci bude bilance vyrovnaná, a to ne tím, že budu jako člověk v jednotě, ale tím, že vše dostane, co má.

Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den.

Jiří