Které slovo je první

Je to slovo Boha, že vy jste jako On, a tedy i Já. Kdy On je Vámi a Vy jste Jím. Takto postupuje život, který dává poznat plody lásky v životě.

4.10.2024

Jsme součástí stvořitele a nejsme od něho odděleni (pracovní název)

Na počátku si řekneme jednu pravdu, kterou dláždíme svět. Tímto světem nenaříkáme konec ani počátek. Nejsme, protože jsem, ani protože jsme byli, nejsem a přeci jsem, jak to tedy je?

Poznámka pro nevěřící Tomášové, buďte těmi, co uvěří sobě jako jemu, protože není nikoho jiného. Po tomto úvodu se pustíme do samotného textu, který vyplyne jako moudrost projevená. Taková projevená moudrost má mnoho podob, přesto nás bude zajímat jediná a tím je život společný jako jednotlivý.

Na počátku byla tma a světlo bylo oddělujícím prvkem tmy. Tam je tedy ve všem a světlo je zdrojem tmy. Tam tedy není pro světlo, ale pro oči, kterými se díváme na světlo. Těmito očima se podíváme na světlo i tmu, jako nedělitelný systém žití ve stvořiteli.

Stvořitel sám má jednu věc k pověření. Není na svůj život sám, ale jsme to my všichni, co jsou jeho životem. Od toho se odvíjí poznatek, že cokoliv udělám druhému, budu dělat sobě. Nemohu tak nechápat druhé, ale měl bych je pochopit a přesto, že je pochopím dám jim, co je potřeba. Od toho se odvíjí poznatky nejvyšší, nejen v Bohu, ale i na zemi.

Člověk tak není obrazem Boha, ale Bůh sám. To že lidé jsou nízcí a nechápajíc ničeho, je tomu tak proto, že upadly do hmoty, která nedává naději na poznatky vyšší. Však ti co poznali duši, těm se otevřela cesta jak se dostat k Bohu. Pro tyto duše mám jeden vzkaz:

Milé duše, které jste probuzené. Váš život má jednu věc k pověření a tím je poznání sama sebe jako Božství, které se rozhodlo poznat svět. Nic jiného na tomto světě nehledejte a dejte všemu co si myslíte, že přísluší, ve jménu lásky i víry a těmito atributy dávejte ze sebe to nejlepší a konejte vždy dobro, jak z pohledu člověka, tak Boha, který koná vámi. Tímto se loučím.

Po takovém sdělení se budu pokat, tedy pokáním vytvořím nový stav duše. Kdy duše zajisté příjme Božství, které v sobě nese. Proto můj vzkaz je určený těm, co ono pokání již provedli a našli tento kvítek. Tímto kvítkem budete poměřovat svět, a ne tímto kvítkem, ale Božstvím, protože tento kvítek je tak jemný, že Bůh jej obsadí jak svoji svátost. Proto vězte, že až naleznete onen kvítek v sobě či druhých, najdete poznatky nejvyšší ve smyslu života. Takto promluvil ten, kdo je i není a takto koná ten, kdo jej pochopil v sobě.

Slovo nebude přehlíženo, ale dostane, co má dostat, proto konejte sílu slova ve Vás tím, že dáte všemu, co mu přísluší, ne podle vašeho mustru, ani podle mustru Boha, ale podle mustru lásky, která bytuje ve všem. Tohle je nejvyšší poznání na světě. Nic jiného nemá cenu, jen ta láska je věčná. Takto promluvil člověk, který poznal lásku.

Však, kdo najde kvítek a nedá se odradit láskou, kterou nese, ten pozná to nejvyšší, co se dá poznat v životě. Bude oním kvítkem pro další světy. Tímto bych tuto kapitolu uzavřel na proto, že téma se vyčerpalo, ale pro porozumění textu, musí být klid a míra tvoření, která vydá to, co má vydat.

Děkuji za pozornost a přeji hezký den.

J.H.