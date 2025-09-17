Které slovo je probuzením?
6.11.2024
Je temnota již odepsaná, aneb jak se probudit (pracovní název)
Na počátku článku se dám unést vírou, kterou mám. Jaké je postupování lidí v jednotě? Jednota nám říká toto:
Kdokoliv přijme mne, ten nebude strádat nejen nedostatkem, ale i tím, že bude jako člověk povýšen. Kdy ono povýšení je duchem mým jako svým.
Takto hovoří jednota, která hovoří jazykem těmi, kterými se projevuje, čímž mám na mysli celé stvoření. Jak se říká naslouchat sám sobě a tím podpořit vývoj událostí, které ovlivní nejen mne. Takto postupuje vědomý člověk, který si neříká, musím, či chtěl bych, ale tvoří z radosti z bytí a radosti tvoření, které není jen projevem lidství, ale i Božství. Takto hovoří lidé, kteří najdou zdroj v sobě jako Božství. Tento zdroj jednoty není s to pochopit ty co nedokáží přijmout skutečnost, že jako lidé dokážeme tak málo, přitom víme, že jsme schopni všeho. A nyní se odeberu rozjímat se nad otázkou života, co je to život. Myšleno obrazně a v mysli se mi rodí plán, jak vytvořit realitu Božství pro širokou skupinu společnosti.
Celá společnost spí, a to spánkem sedmivelebným. Jak se říká, kdo spí, může se probudit, jenže jak se probudit, když nevím, že spím, zněla otázka? A odpověď je na spadnutí, přeci tím, že dám všemu, co mu přísluší. tohle je ona kouzelná pilulka probuzení, kdy se my lidé probouzíme jednak tím, co tvoříme a jednak tím co vytváříme v Bohu. Když se obě podstaty protnou, člověk je ve své podstatě probuzený a tvoří tak jednotu, byť pomyslnou přesto jednotu. Tato jednota je však omezená a zde se dostáváme na projev jednoty. Kdy každá jednota člověka se nedá popsat jinak, než unikátní zdroj pro stvoření i pro něj. Proto je každý člověk jiný, a proto my lidé máme tolik vlastností, protože probuzením nám tyto vlastnosti otevřou svět, pro užívání života ne v blahobytu, ale v podmínkách života jako lásku, kterou dokážeme opětovat. Jedná s tedy o nevyčerpatelný zdroj a tento zdroj se nedá popsat jinými slovy než slovem: Já jsem jako ten, kdo je i není. Takto zakončím tuto úvahu, která není úvahou, ale životem toho, kdo je i není.
Proto přijměte slova mé slovem toho, kdo poslal život na zem. Těmito slovy se rozloučím a budu se těšit na další vstupy.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo přijde s kulatostí země, je v pravdě?
Kdo najde odvahu pochopit tento text, neujde mu, že život nabízí ne jedno řešení hádanky, ale vícero. Kdy Bůh jako stvořitel nemá se skloňovat ani vymítat tím, že věříme svému jako jemu tímto způsobem, která zastává poznání
Jiří Herblich
Slova počátku jsou opět na scéně
Jsou to slova počátku, nebo konce? Takto nezněla otázka, ohradil se muž. Ano, je to počátkem i taková otázka, která je i koncem. Proto vězte, že vše je počátkem i koncem v jediný okamžik.
Jiří Herblich
Kdo nabyde a kdo pozbyde?
Hledejte ve slovech poznání života, kterým žijete, ne tím, že bude příběhem, ale tím, že bude skutečným příběhem života. Ničím jiným pak nepoměřujte život, jen tímto, protože tohle je alfa a omega života věčného.
Jiří Herblich
Slovo víra nebylo nikdy výš
Které slovo zazní až se navrátím ke stvořiteli? Slovo víra se stane dalším životem, ne proto, že bude odměnou, ale že bude životem dalším ve víře jako životu, který jsem pochopil.
Jiří Herblich
Které slovo zastává láska?
Slova lásky jsou slova poznání. Kdy láska nedokáže být poznáním, ale dokáže nám je zprostředkovat přes vše co obsahuje. Takto vzniká výjimečné a dokonalé nic, čímž navazuji na počátek lásky, které není ničím jiným než oním nic.
