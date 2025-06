Které slovo je poslední

Poslední slovo nebude nikdy zobrazeno, protože je stejné jako první. Proto hledejte slova svá ve mně tímto způsobem, že dáte všemu, co si zaslouží, ne podle rozumu, ale podle lásky, která přebývá ve Vás.

23.09.2024

Které slovo bude poslední (pracovní název)

Poslední slova bývají legendárními. Člověk se snaží zobrazit svou modrost v těchto slovech. A jaká jsou to slova? Slova jako pýcha či odpadlictví to nebudou. Bude to pokora, která vykrystalizuje v další poznání stvořitele. Nic tedy nekončí, ale naopak začíná. To jen domýšlivý člověk si myslí, že smrtí něco končí. Ano končí končí jedna etapa života, která jako kontinuálně pokračuje dál. To dál nyní rozvinu:

Slov dál, znamená v tomto smyslu poznatek nejvyšší. Kdy další život je obrazem současného. Kdo jej prožije v lásce, bude to ten, kdo dal všemu, co si zaslouží. Jeho odměna je tímto daná, jenže jak dopadnou ti, kterým tohle heslo nic neříká? Tito lidé projdou zkouškou, ve které většinou neuspějí. A jaká je to zkouška? Je to zkouška života, kdy něco dostanou a o to něco se dokáží rozdělit. Podle jakého klíče budou se dělit, podle toho dostanou odměnu za život, který žili.

Jak říkám, většina lidí neobstojí, protože tohle vše je zažité a tehdy i člověk nemá zažitou pravdu a míru života jak zemského, tak nadpozemského. Kdy jediná pravda, která provází oba životy říká toto:

Jsem život tvůj a životem dalších. Jsem ten, koho čekáš. Co uděláš, když mě poznáš?

Takto se ptá stvořitel a my lidé mu vesměs odpovídáme takto:

Jsem člověk, který prožil život v podmínkách bojových, proto jsem nedal všemu, co si zaslouží, ale chtěl bych to napravit právě dnes. Dej mi prosím šanci svou chybu napravit.

Takto promluví většina lidí, když poznají vysokost života, který stojí před nimi. A slova střídají slova, jenže tito lidé, ač by rádi dávali, to nedokáží, a to z jednoho prostého důvodu. Jsou totiž nádoby bez náplně Boží. Celý život se snažili onu nádobu vyprazďnovat a nežili tak v Bázni Boží, ale ve smyslu prožitků zemských. Tímto se nádoba lidská neplní. Tímto se dodává odvaha lidem, aby konali, co konat mají. Takto pohovořil stvořitel:

Jsme ten, kdo zavládl svou rukou, a to pravou i levou a dávám všemu co si zaslouží. Tedy i Vám dám tolik abyste své životy unesli tady v nebi. Pak přijde ono skřípění zubama, protože lidé poznají, jak si vedli za života na zemi. Nebude odměny těm, co život probendili v radovánkách, ale těm, co dali prací života život svůj v šanc těm, co nevěří. Tito budou odměněni dvojnásob, protože dostali klíče a dali všemu co si zaslouží. To jen ti hluší a slepí lidé nedokázali přijmout onu kvalitu v sobě, proto tvá slova nepadla na úrodnou zem.

Těmito slovy promluvil stvořitel a dává zase dál všemu co potřebuje. Jaké je ponaučení z toho všeho? Ponaučení plyne ze života. Dávejte za života všemu, co si zaslouží ne podle rozumu, ale podle srdce, které je láskou v nebi i na zemi. Tímto srdcem poznáte lásku mou i v nebi i na zemi.

Tímto se loučím a přeji Vám hodně úspěchů v dnešním dni, který jak si myslím, bude zlomový, pro spoustu lidí. Jen ti co neslyší a nevidí život, budou skřípět zubama.

J.H.