Které slovo je poslední?

Které ze slov víra a láska je poslední, a které první? Víra byla vždy první a láska rovněž. Tento rébus bude od věci poznat v sobě jako nový systém, který se pomalu rodí.

Slovo, které vyřknu bude poslední, ze slov, která budou muset pochopit lidé (pracovní název)

Která slova jsou tu od toho, aby byla pochopena? Jsou to výjimečná slova pokory a míru, který vytvoří svět po jeho konci. Tento svět končí, a to poznalo již malé dítě. Co však vyroste na jeho základě? Na jeho základě vyroste jiný svět, nebude lepší ani horší, jen bude úplně jiný. A nyní si promluvíme o tom, jak bude vypadat a jeho hlavní charakteristiky.

Jeho hlavní charakteristikou bude toto:

Slovo, které mluví ze sebe bude slovem všech. Tedy Božství bude podchyceno u každého člověka. Tento aspekt se možná každému zdá bláznivý, však jak půjde čas pochopíte. Jak se říká, prvně pochopili lidé, kteří jdou s Bohem a pak pochopí i ten zbytek. Ten zbytek zastává dneska stanovisko konzumu a mamonu. Tohle však končí. Nový systém se bude rodit z bolesti, právě této bídy, a proto to budou tvrdá léta, které prověří každého z nás. Na samý závěr mám jednu prosbu:

Chtějte být lepšími lidmi, ne těmi, co jdou a pochopíc tvoří, ale ti co uvěří Bohu. Toto uvěření jim dá punc jedinečnosti a poznání, takže budoucí obtíže snadno zvládnou. Co říci tedy závěrem? Na samý závěr mám ještě jednu prosbu. Všímejte si lidí, co věří. Tito lidé budou studnicí poznání, nejen svého života v Bohu, ale života Božího mezi lidmi. Tito lidé právě jim věnovaná stať o jiném člověku dodává jedno poznání. Tito lidé budou lídři pro svou neochvějné postavení, které jim ukáže, co mají konat a budou vědět. To vědění nebude z Boha, ale z jeho rukou, které pochopí jako své ruce.

Tímto se skutečně loučím a přeji si Vás poznat jako milující a stvořitele nezapomínající lidi, kteří jdou v jeho šlépějích.

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdaru.

J.H.