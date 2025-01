Které slovo je poslední a které první?

Kdo hledá poslední slovo, najde i to první. Ne proto, že slovem bude poměřovat svět, ale že život je oním slovem.

Slovo, které přijde, je zákonem světa (pracovní název)

Které by to mohlo být slovo, ptal se člověk toho, koho miluje. A ten, koho miluje odpovídá. Tímto slovem je Váš život. Je to život Váš a našeho pána, který se prolne jako jeden.

Jedním ze slov, zní takto:

Jakmile prohlédnu stvoření, projdu branou.

Tímto slovem popojdeme tam odkud není návratu. Kdo by nechtěl se znovu zrodit za života. Tento život, který žijem je dočasný ve stálosti a touto stálostí můžeme poměřovat svět. Proto vyřknu další slovo, které oblaží tento svět:

Kdokoliv přijme slovo, přijme i mne, pokud přijímá mne nejen ve slovech, ale celým životem.

Takto zní láska, která nezná hranic. Je to láska pověřená k nejvyšším úkolům. Tato láska však neznamená to, že budeme jako on, ale že jím jste v ten moment, kdy pochopíte tato slova lásky.

Tato slova lásky zní i jinak, kdy nezní jen k našim uším, ale zní k celému stvoření. Kdy ti lidé, co pochopí tato slova, a přijmou je, dojdou tam, odkud se nikdo nevrací zpět, ale jde dál. To dál si nyní vysvětlíme:

Na konci slov, je počátek, však taková slova nejsou s to pochopit nic, a to nic je to o co nám jde především. Ono nic neznamená slovo, ani není něčím, ale je skutečně ničím. Toto slovo, které převyšuje vše říká nám toto:

Jsem nic, které je vším. Tohle slovo je tak vzdálené Bohu, a tak vzdálené vám, že jej nemůžete pochopit. Přesto jsou lidé i Bohové, které jej chápou. Tito lidé i Bohové, dojdou na samý konec, aby se stali počátkem. Proto mé slovo nepochopíte slovy, ale svým životem, který bude láskou tak vysokou, že Bůh bude jako vy v těle dočasném i těle, jak se říká bytím. To bytím není tělo, ale život, přesto se nazývá tělo Božím.

Proto omluvte mé slova, která mohou se zdá být složitá. Ale nejsou. To jen ti co mají pochopit je pochopí a ti nemají je nepochopí, protože nikomu nebylo dáno poznat Božství niterněji než těm, co porozumí těmto slovům.

Tímto bych se rozloučil a předal slovo dalším, kteří dojdou na samý konec tím, že věří, kdy jejich víra je vírou v Boha, který žije s nimi. Taková víra i život dokáže být také vysoký, přesto jsou i vyšší slova, která se špatně chápou. Věřte mi, nejsou snadná pro pochopení, proto nechápete.

Děkuji Vám za pozornost.

J.H.