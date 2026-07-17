Které slovo je láskou
18.4.2025
Co říci k tomu, že bych rád dal všemu, co mu přísluší? (pracovní název)
Na počátku takové úvahy stál jeden a ten jeden nebyl z tohoto světa. Jak to myslím? Myslím to takto:
Kdokoliv přijme Boha a toho jediného Boha dokáže zahrnout láskou, ten pozná vše jako život, a to tak dokonalý jako je jeho předmět lásky. Kdo tedy pozná stvořitele, pozná i jeho lásku jako jedno, které vyplyne ze všeho. Tímto se dělí Božství na vše.
Po tomto sdělení se musíme postavit na celou problematiku, jak udělat, aby vše dostalo, co má dostat? Celá problematika je niterná a dokáže potrápit nejednoho člověka. Kdo tedy koná vše s láskou, ten dává všemu, co mu přísluší, takto zní poučka. Jenže tato poučka má spoustu výjimek a jak se zdá, mezi lidmi jsou tyto výjimky nepochopeny. Nyní proto si tyto výjimky rozebereme. Ne proto, že bych chtěl fušovat do života Boha, ale proto, aby nedocházelo ve vašem životě k situacím, že budete tápat.
Na počátku každé snahy stál kdo? Stál člověk, a i Bůh jako jedno. Na konci budou stát společně a dávat všemu co mu přísluší, kdy velikost člověka bude povýšena prací na sobě i druhých, stejně jako koná Bůh, jenže jinak. Jeho smyslem života je dávat všemu co potřebuje, tedy zdánlivě to stejné, jenže Vy máte dávat vše jako jednomu z pohledu věčnosti. Ano, takto je první poučka a takto zní vše jako jedno pro prvý čas. Na druhý pád tu zní jedna výtka, jak se dívat na věčnost?
Jediná odpověď je tato. Věčnost se nedívá na nás, ale My na ni. Není to tedy tak, že věčnost má oči, ale že My jsme jejími očima. Tyto oči konají lásku a konají vše jako jedno. Proto Bůh dává dary života nejvyšší těm, co poznají věčnost v sobě jako jeho. Těmito očima pak budeme poměřovat svět a dávat všemu co mu přísluší.
To celé nemá ani za mák cenu, řekl jeden muž. Ano nemá, přitakal mu druhý. A proč to nemá cenu? zeptal se opatrně Bůh? Je to proto, že konat vše s láskou nedává to smysl pro život vezdejší, když láska zachází na úbytě. Ano zachází na úbytě, přitakal druhý muž. Mýlíte se, láska dodává životu to podstatně co mu chybí. Není to totiž láska, co koná, ale Vy, co konáte v lásce. Láska se projevuje skrze Vás a to takto:
Kdokoliv dokáže být v lásce, ale láska nemá hranic, proto je neprojevená, projeví se až ve Vás, aby si otestovala své hranice, které dává světu. Není to tedy tak, že Vy jste láskou, ale láska je Vámi. Takto postupuje člověk vědomý a takto postupuje Bůh jediný.
Jsou to slova a ne láska, připomněl se jeden muž. Nemáš pravdu, láska nemá slova, ani poznatky, láska je jako vítr, který spojuje vše slabé, aby silné dostalo svůj prostor. Proto lásku nemůžeme měřit. Nemůžeme, ale měříme ji slovy. Takto působí láska, připodotknul jeden muž. Ano máš pravdu, je to vítr lásky, který dodává poznatky nejvyšší a ten vítr je takový, že dokáže naplnit vše energií lásky, která je vším. Tímto větrem dokážete-li posuzovat život, nebudete jen v lásce, ale budete vším. Takovou sílu má tento vítr lásky, který proudí vším jako jednota.
Slovo láska je tak poznané ve Vás, jedině takto poznáte lásku a jedině takto dáváte lásce svůj život. Kdy tímto větrem dokáže být cokoliv, nejen to hmotné, ale i kus vaší duše, stejně jako tento text, který vzniká na popud stvořitele.
Co říci víc? Víc se má dodat jen to, že láska nebude nepoznaná, ale v každém okamžiku je poznaná, to jen My lidé nedokážeme objevit onu lásku v životě pro oči, kterými tuto lásku nevidíme.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
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Jiří Herblich
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Jiří Herblich
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