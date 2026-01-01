Které slovo bude poslední v tomto roce?
20.12.2024
Povýšení člověka soustředěnou myslí na blaho? (pracovní název)
Je jedna a jedna dvě? Ano, ale může o být i jinak. Což znamená jediné. Kdo si myslí, že člověk je stvořen, aby soustředěnou myslí ovládal svět a ten mu sloužil, mýlí se stejně jako si myslí ti, co si myslí, že vše, a tedy nic nemá valnou cenu. Myslím, že tahle úvaha bude přelomová. Přelomová bude tím, že dá za podměty nejvyšší principy, které jako lidé dokážeme přijat. Není to jen láska a láska ke stvořiteli, ale je to obyčejné Já jsem, jako Ty jsi, a z tohoto vztahu vznikající dualita. Když lidé pochopí tento vztah, pochopí vesmír a pochopí o čem je život. Život totiž není o tom, že něco získám, ale o tom, že dokáži dát všemu co potřebuje, to, co v daný okamžik potřebuje. Je to nejvyšší mantra světa, která dokáže proměnit svět v ráj.
Kdo takto však žije? Žijí tak ti lidé, co dokáží dát všemu co mu náleží. Nedělají výjimky mezi vším a ničím, kdy vidí jen jedno, které reprezentuje vše. Takto jednají a takto milují vše. Tito lidé a jejich stále málo, dokáží pohnout světem. Díky těmto lidem je svět tak bohatý, jak se Vám jeví. Nejsou to loutky, ani lidé tvořící ze všeho nic, ale naopak z ničeho vše. Jsou tak tvořivou součástí stvořitele. A jak tohle vše vím? Vím to proto, že moje postavení se mění a nebude dlouho trvat a poznám podobné záležitosti. Dokonce myslím, že v momentě, kdy budete číst tyto řádky se podaří onen přerod.
Co říct k tomuto přerodu? Jsou věci tak niterné, že se nedají sdělit. Jsou věci tak veřejné, že se o nich musí mluvit. Proto k tomu všemu řeknu toto:
Kdo bude člověkem, pochopí život? Pochopí ho jedině tehdy, když nalezne stvořitele v tom, čím žije. Tato mantra je vysoká, však musíte ji povýšit tím, že dáte všemu, co mu přísluší a takto jednat skutečně se vším. Lidé tak tápou a myslí si, že dokázat něco takového je pro člověka nemožné, přeci. Přiznávám je to těžké, ale věřím že existuje spousta lidí, co tápe mezi tímto životem a životem toho, koho miluje. Tímto bych uzavřel jednotu, kterou jsem Vás provázel a další články budou jiné. Nebudou již o jednotě, ani o Bohu, který stojí za tím vším. O čem tedy další texty budou? Budou o lásce, která proudí světem. Kdo pochopí totiž lásku jako zdroj, ten najde vše ne láskou ani v lásce, ale stane se jí. Tato procedura je však tak složitá, že zvládnout ji dokáže jen málokdo. Proto i Vy můžete být svědky nakolik se tohle podaří a jakmile vyřknu ono slovo, „Miluji vše jako jedno“ bude dokonáno.
Toto celé se zá být bláznivé, přitom Vy, co porozuměli jste těmto textům jistě již Víte, ano Víte je s velkým V. Toto slovo budu opakovat nesčetněkrát, ne proto, že Vím je vysoké a vím je malé, ale proto, že dokážete poznat skutečnost takovou jaká skutečně je. Tento dar se rodí v těle tím, že dopřejete sluchu těm, co Ví. Jsou jen slova a ne činy, ale i ty promění realitu dané osoby do stavu, kdy pochopí tento svět, který se zdá být skutečným světem, přitom nevidíme jeho bohatost ve všem, nejen tvaru a života, ale i života dalších, které nese.
Takto bych mohl pokračovat, ale konce bychom se nedostali. Co tedy říci závěrem? Na samý závěr tohoto roku, který se rodí do bolesti lidí, kteří nechápou nic, my vědoucí pochopíme tento svět, že se rodí do velikosti, která obsáhne právě ty, co Ví. Jsou výsypy vědomosti ne naučené, ale té poznané ve vlastním nitru, která vytváří stav, který nazýváme osvícení.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo pokory nebude vyšší tím, že upadneme
Ale poroste s námi jako lidmi, kteří dokážeme jediné, stát se skutečnými lidmi tím, že věří a jdou životem s láskou a pokorou jako vítězové celého klání.
Jiří Herblich
Slovo láska znamená hodně, je to tak i v nemoci?
Kdo jsi nemoci? Kdo jsi ty, která mě trápí? Jsem ta, co přináší dobro světa tím, že jsem láskou. Pochop mě tak i jako svou nemoc.
Jiří Herblich
Kruhy byly odtajněny, ale co Vy lidé, pochopíte jednotu, kterou zastávají?
Kdokoliv bude na koni, když pozná jednotu a nejsou to jen kruhy co čeká na objevení, kdy jsou to ty nejvyšší otázky života, které musíme jako lidstvo otevřít.
Jiří Herblich
Kdo jde s jednotou, pro toho tento článek není, protože vše zná
Pro koho je tedy tento článek určený? Jde o popsání principu co člověk vyjádří slovy jednoty, které se nedají vyjádřit, protože jednota nemá slov.
Jiří Herblich
Slovo láska zazněla stejně jak slovo lidství
Kdo se podívá na život z pohledu lásky, ten pozná vše jako jedno. Je to stejné jako s Božstvím, jen ten pohled je zdánlivě jiný.
