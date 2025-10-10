Které slovo bude poslední, a které první po smrti
15.11.2024
Perex: To první slovo znáte, křik je doménou dítěte a stejně tak budete křičet radostí, že poznáte stvořitele, když umřete. Tento křik je tichý jako život, který jste žili. Proto konejte v lásce a pokoře vše co vykonat máte, protože smrt je rozřešením všeho.
Pozůstalí trpí smutkem, však život pokračuje (pracovní název)
Takové téma smrti nebylo otevřenou mnou. Tohle téma nebylo vyzdviženo proto, že co je to smrt? Smrt je druhá strana nádoby, která je naším druhým koncem. Smrt tak převrací nádobu na hlavu a postavení nádoby se tak mění, ne však život. To, že si lidé říkají po smrti bude blaze, jak se mýlí. Po smrti pokračuje právě to, co zažíváme dnes a denně v těle. Kdo si myslí, že uteče ve smrti před životem bude zklamán.
Takové zklamání je tvořeno nevědomostí, která říká toto:
Kdokoliv utíká, ten se nezastaví před ničím, ani před sebou samým. Proto vězte, že útěk je cesta pro ty, co neumí čelit trpělivosti a pravdě jinými prostředky než tím, že zbaběle utečou. Tento poznatek je v člověku hluboko zakotven, proto je tento zbabělý útěk tím nejhorším, co můžete způsobit vlastní duši. Jsou však útěky, které zachraňují život. Tyhle nemám na mysli, ale mám na mysli ty, co způsobí rozpolcení a nové utrpení života.
Je toho hodně co lidé neví o smrti, přesto tahle doba říká pravdu v tom, že smrtí nic nekončí. Ta smrt je však lehká jen pro ty, co žijí podle písma a dokáží jediné. Dát všemu co si zaslouží. Tohle je jediná mantra života, který posuzovanými slovy bude na koni tím, že dokáže mnohé. Kdokoliv bude trpět a bude dávat všemu co si zaslouží, ten v hodině smrti prozře. Taková milost je dána těm, co milují život, nemohou si odpustit jedno slovo pro druhé, které vyzní v tomto posledním slově jako parafráze, přesto je to důležité slovo. A nyní uvedu příklad toho, jak to myslím:
Jsou věci mezi nebem a zemí, pronesl člověk. Jenže, kdo pronesl tato slova pochopil jediné, být se stvořitelem je navýsost důležité i v tento okamžik pravdy, která se rodí v poznatku smrti. Kdo tedy posuzuje druhé a posuzuje je z pohledu Božství, které dává lásku, vlastně si ubližuje, protože pak je souzen stejně i on. Ne láskou, kterou měl dát, ale pravdou lidí, že je jako ostatní tím, že nedokázal pozvednou číši s Bohem. Proto dávejte všemu, co si zaslouží, protože tohle je jediná mantra života, který na konec prožijete na druhé straně. Ta druhá strana má mnoho podob, přesto jediné zůstává.
A co zůstává? Zůstává neporušenost života, tedy kdo žije v lásce na zemi a dokáže dát všemu co si zaslouží. Ten pozná Boží lásku v nevtěleném stavu jako poznatek nejvyšší. Zatímco lidé nevážící si života i druhých, které de facto kamenovali pro život, který žijí. Tito lidé budou trpět nevýslovně, protože jejich život nebude z pera Boha, ale jeho druhé strany, které nese poznatky hrubé a tvrdé jako život.
Proto konejte za života dobro ne ve smyslu dávání či braní, ale lásky, která je jediná míra života, která dokáže dát všemu co si zaslouží.
Těmito slovy se loučím a potřebuji Vám předat další poznatky života, který se nese ve smyslu dávání i braní, což znamená lásku bez hranic.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo jako rovnost a svoboda nebylo současnou generací pochopeno
Svoboda znamená, že život, který žiji je svobodný v tom, co znamená pro Božství. Jiné svobody není. To jen pozlátko nám říká toto: Kdo je mnou ten bude i jím, kdo je však skutečně?
Jiří Herblich
Slovo volby může být i odpovědí na to
Jací Češi dneska jsou, jsou-li moudří či strašpytlové a dokážou-li volit skutečnou opozici, nebo jen tu, která se tak rýsuje na pozadí toho co se má udát.
Jiří Herblich
Které slovo stojí na počátku?
Slovo počátku bylo Božím dílem všeho života. Od toho okamžiku uplynulo hodně času, přesto tvořím jednotu se všemi. Tak se stavím k postavení Vás, Já Bůh.
Jiří Herblich
Jednota odkrytá, nebo jen demokracie ztratila sílu?
Kdo pozná v tomto článku odpověď na současnou krizi ve společnosti, ten najde i odpověď na to co jej zajímá, tedy co bude pak až krize odezní. Nyní se stanete svědky toho, že demokracie se zhroutí a na nastalém zmatku vybudujeme
Jiří Herblich
Které slovo reprezentuje jednotu
Jsou slova vysoká i nízká, ale poznání jednoty je poznatek sám, že slovo bledne v jejich slovech. Takto se mi podařilo zaznamenat jednotu ve svých slovech. Děkuji Vám za pochopení těchto slov a milujte vše jako jednotu, která ač n
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Nobelovu cenu míru dostala venezuelská opozičnice Machadová. Trump se nedočkal
Přímý přenos Norský Nobelův výbor v pátek v 11:00 SELČ oznámil jméno letošního nositele Nobelovy ceny za mír....
Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách
Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali...
Pelta má nastoupit do vězení, u Nejvyššího soudu se ale domáhá dalšího odkladu
Nejvyšší soud obdržel dovolání někdejšího fotbalového funkcionáře Miroslava Pelty s návrhem na...
RECENZE: Metalový koncert s laserovými efekty. Jinak je sci-fi Tron: Ares těžká nuda
Tron z roku 1982 byl svým vstupem do virtuálního světa přelomový, před patnácti lety na něj navázal...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
- Počet článků 521
- Celková karma 3,24
- Průměrná čtenost 93x