Které slovo bude jako naše a které slovo bude jako naše
16.11.2024
Na počátku slova stojí myšlenka slova, které slovo mám na mysli? (pracovní název)
Které slovo mám na mysli? Tohle je úvodní věta člověka, který si myslí, že si něco myslí. Jenže jak je to doopravdy? Doopravdy je to takto:
Kdo pochopí ono slovo jako myšlenku, která vyjádří vše beze slov, ten pochopí celý život jako myšlenku, kterou žije. Je na lidech, aby tuhle myšlenku v sobě objevili ne tím, že ji přijmou a budou kopírovat, ale tím, že budou jako ona tím, že ji přijmou jako svůj život. Jedině takto se dá ono slovo, nevyřčené dá se pochopit a ne tím, že jím budu žít, ale tím, že je budu provázet život svůj. Tento nepatrný rozdíl je základním stavebním kamenem lidstva, kdy není myšlenky, která by vytvořila vše, ale je všeho, co vytvořilo onu myšlenku, která je opět vším. My jsme tu proto, abychom pochopili tuhle myšlenku jako zdroj toho, kdo je i není. Podle toho jednejte a podle toho konejte ve svém životě jako by se stalo Vámi.
Podepsán člověk, který poznal ono slovo v sobě.
Nechtíc sděluji věci tak niterné a nechtíc konám, ne proto, že konám pro dobro všech tím, že sděluji tyto věci, ale tím pochopením konám proto, že co vykonám pro vše konám, jak se říká pro sebe, protože on vše je naší součástí.
Na počátku takového článku stálo slovo, které bylo a nebylo, na konci stojí jiné slovo, které slovo mám na mysli? Mám na mysli slovo Boží, které prodlévá u Vás, kteří konají v jeho jméně. Takové slovo dokáže pozvednout život svůj jako jeho ne tím co vykoná v lidech, ale tím, čím bude ve vás samých. Takto postupuje Božství a takto postupuje život. Koná vždy to, co má konat, aby jednota byla jednotou skutečnou.
Jednota je zvláštní termín ve světě, kde je vše rozdělené, přesto pochopte tuhle jednotu takto:
Kdokoliv přijme mé slova jako své, ten pochopí jednotu, ne tím, co vykoná či pochopí, ale že slovo, které bylo projeveno bude slovem společným. Takto postupuje jednota v nás a my konáme podle jednoty, která není jednotou, ale mnohostí jednoty, která je článkem tak niterným, že jen na výsost vysoká duše dokáže ji pochopit. Pro ostatní mám jednu zprávu:
Nechtějte pochopit vše, ale soustřeďte se na jedno slovo, které bude vaším slovem a tímto slovem poměřujte svět, ne tím, co vykonáte ale tím, co zažijete.
Tímto bych se mohl rozloučit a předat mé slovo dál, lidem, kteří pochopili své slovo ve mně a já v nich.
Děkuji Vám za pozornost
J.H.
Jiří Herblich
Slovo jako globalizace vlastně znamená jednotu v lidství
Jsou lidé, kteří chápu globalizaci jako jednotu, ke které se musíme jako lidstvo dostat. Jedině tímto názorem budeme poměřovat svět a dodáme mu co mu chybí.
Jiří Herblich
Které slovo bude poslední, a které první po smrti
To první slovo znáte, křik je doménou dítěte a stejně tak budete křičet radostí, že poznáte stvořitele, když umřete. Tento křik je tichý jako život, který jste žili. Proto konejte v lásce a pokoře vše co vykonat máte, protože smrt
Jiří Herblich
Slovo jako rovnost a svoboda nebylo současnou generací pochopeno
Svoboda znamená, že život, který žiji je svobodný v tom, co znamená pro Božství. Jiné svobody není. To jen pozlátko nám říká toto: Kdo je mnou ten bude i jím, kdo je však skutečně?
Jiří Herblich
Slovo volby může být i odpovědí na to
Jací Češi dneska jsou, jsou-li moudří či strašpytlové a dokážou-li volit skutečnou opozici, nebo jen tu, která se tak rýsuje na pozadí toho co se má udát.
Jiří Herblich
Které slovo stojí na počátku?
Slovo počátku bylo Božím dílem všeho života. Od toho okamžiku uplynulo hodně času, přesto tvořím jednotu se všemi. Tak se stavím k postavení Vás, Já Bůh.
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder
Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji...
„Opravdový hrdina.“ Trump udělil medaili svobody zabitému aktivistovi Kirkovi
Velký hrdina, který padl za svobodu projevu. Tak popsal zavražděného ultrakonzervativního aktivistu...
Vznikající Babišova vláda chce, ať ta končící Fialova předloží opět rozpočet
Mezi vznikající vládou Andreje Babiše a tou končící Petra Fialy probíhá spor. Hnutí ANO požaduje,...
ANO, Motoristé a SPD řeší program vlády. Euro a emisní povolenky ne, EET ano
Představitelé ANO budou s partnery ze vznikající koalice s Motoristy sobě a SPD dopoledne ve...
Jiná varianta než s SPD a Motoristy není. Havlíček o skládání vlády i Turkovi
Premium Hnutí ANO dalo podle místopředsedy Karla Havlíčka Motoristům čas, aby očistili svého čestného...
Prodej chaty 2+1 + veranda + sklep, obec Sadská, okres Nymburk, pozemek 371m2, ZP 36m2.
Na Vodrážce, Sadská, okres Nymburk
3 499 000 Kč
- Počet článků 523
- Celková karma 3,07
- Průměrná čtenost 93x