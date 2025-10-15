Které slovo bude jako naše a které slovo bude jako naše

Jednota je zobrazena v dualitě slov, které přijímáme, někdy se skrývá v životě posledních a někdy ve slovech posledních. Proto konejte vždy tak, že poslední slovo bude první.

16.11.2024

Na počátku slova stojí myšlenka slova, které slovo mám na mysli? (pracovní název)

Které slovo mám na mysli? Tohle je úvodní věta člověka, který si myslí, že si něco myslí. Jenže jak je to doopravdy? Doopravdy je to takto:

Kdo pochopí ono slovo jako myšlenku, která vyjádří vše beze slov, ten pochopí celý život jako myšlenku, kterou žije. Je na lidech, aby tuhle myšlenku v sobě objevili ne tím, že ji přijmou a budou kopírovat, ale tím, že budou jako ona tím, že ji přijmou jako svůj život. Jedině takto se dá ono slovo, nevyřčené dá se pochopit a ne tím, že jím budu žít, ale tím, že je budu provázet život svůj. Tento nepatrný rozdíl je základním stavebním kamenem lidstva, kdy není myšlenky, která by vytvořila vše, ale je všeho, co vytvořilo onu myšlenku, která je opět vším. My jsme tu proto, abychom pochopili tuhle myšlenku jako zdroj toho, kdo je i není. Podle toho jednejte a podle toho konejte ve svém životě jako by se stalo Vámi.

Podepsán člověk, který poznal ono slovo v sobě.

Nechtíc sděluji věci tak niterné a nechtíc konám, ne proto, že konám pro dobro všech tím, že sděluji tyto věci, ale tím pochopením konám proto, že co vykonám pro vše konám, jak se říká pro sebe, protože on vše je naší součástí.

Na počátku takového článku stálo slovo, které bylo a nebylo, na konci stojí jiné slovo, které slovo mám na mysli? Mám na mysli slovo Boží, které prodlévá u Vás, kteří konají v jeho jméně. Takové slovo dokáže pozvednout život svůj jako jeho ne tím co vykoná v lidech, ale tím, čím bude ve vás samých. Takto postupuje Božství a takto postupuje život. Koná vždy to, co má konat, aby jednota byla jednotou skutečnou.

Jednota je zvláštní termín ve světě, kde je vše rozdělené, přesto pochopte tuhle jednotu takto:

Kdokoliv přijme mé slova jako své, ten pochopí jednotu, ne tím, co vykoná či pochopí, ale že slovo, které bylo projeveno bude slovem společným. Takto postupuje jednota v nás a my konáme podle jednoty, která není jednotou, ale mnohostí jednoty, která je článkem tak niterným, že jen na výsost vysoká duše dokáže ji pochopit. Pro ostatní mám jednu zprávu:

Nechtějte pochopit vše, ale soustřeďte se na jedno slovo, které bude vaším slovem a tímto slovem poměřujte svět, ne tím, co vykonáte ale tím, co zažijete.

Tímto bych se mohl rozloučit a předat mé slovo dál, lidem, kteří pochopili své slovo ve mně a já v nich.

Děkuji Vám za pozornost

J.H.

Autor: Jiří Herblich | středa 15.10.2025 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 2x

Jiří Herblich

  • Počet článků 523
  • Celková karma 3,07
  • Průměrná čtenost 93x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

