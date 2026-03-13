Které slova znamenají jako šedivost života v moudrosti
17.2.2025
Znamená šedivění, moudření člověka? (pracovní název)
Na počátku každé úvahy uvedu jeden příklad. Co se stane s člověkem, který nešedivý? Že by nemoudřel? Ano, moudří i ten, ale jinak. Šedivění je tak odraz moudrosti v nás, zatímco pro ty, co nešedivý je odraz moudrosti Bůh, který dodává odvahu těm, co z něj žijí. Taková to pravda, však musí být vysvětlena ne proto, že lidé neví, co znamená, ale protože tohle je velice delikátní téma. Takové delikátní téma, jsme tu dlouho neměli.
Slovo od počátku znamená jediné. Jenže to jediné nikdo nezná, ani Bůh jej nezná a přibližuje se k tomuto slovu, stejně jako se přibližujete k němu i Vy. Od čeho je tedy šedivost člověka známkou moudření? Je to takto:
Slovo, které člověk vyřkne neznamená, jsme moudrý, ale pochopí jej jako moudrost. Proto lidé šednou, ne protože poznali moudrost, ale že se k moudrosti přibližují jako lidé. V tomto je veliký rozdíl. Šedivět tak znamená dávat na slovo Boha v nás tím, že jsme jako on. Tohle je první případ. Jenže jsou tu lidé, kteří téměř nešedivý, jak je to s nimi?
Odpověď možná lidi zaskočí. Tito lidé nešednou ne proto, že nechtějí být moudří, ale proto, že jdou s Bohem a jeho moudrostí. Nezdá se mi to, řekl člověk, ano je to pravda, ani mě se toto nezdá, odpověděl druhý člověk. Máte pravdu, je tohle odpověď povrchní, která neznamená v Bohu nic, proto vysvětlím podrobněji co se v těchto lidech děje.
Tito lidé nechtějí být sami, ne proto, že se bojí, ale proto, že milují tvůrce. Tato láska je tak niterná, že nedokáží přijímat moudrost lidskou. Proto nešedivý. Jenže je zde důvod k obavám, jak se pak tito lidé vyvíjejí? Ano, je zde důležitá podmínka tohoto vztahu. Co poskytneš Bohu jak moudrost, bude společná moudrost, která vyzdvihne tvůj život jako jeden v Bohu i v člověku. Kdo takto jedná, buď šedivý jako o závod, nebo vůbec. Záleží totiž na niternosti lidí a příspěvek Boha těmto lidem.
Zdálo by se, že tento fenomén je vysvětlený. Jenže je zde spousta nezodpovězených otázek. První otázka je tato:
Kdo jsi, když Bůh koná, a druhá:
Kdo koná, když ne ty?
Na tyhle otázky neznám odpověď. Neznám, protože moje bytost je tak prostoupena Božstvím, že nedokáže přijmout vyšší atributy, které se jmenují život, který obsáhne vše.
Ano, tímto se rozloučím a přesto, že jsem vydal, co Vím, přesto nemohu být spokojený, protože neznám všechny odpovědi na tyto otázky. Proto bych se na poznání těchto otázek se zeptal Vás, jak vidíte tuhle problematiku?
Děkuji za odpovědi a těším se na další setkání.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo provází světlo
Jsou to druhy světla, přesto každé světlo je jiné. Kdy naše společné světlo je Božství, které musíme objevit ve chvílích nejtěžších. Pak nalezneme to, proč jsme tady na zemi.
Jiří Herblich
Kdo jednou nastoupí do čela
Ten pochopí ihned co bude muset udělat, budou to masy, co budou kvílet nad bídou, která se jim otevře před očima. Proto konejte vše v lásce, protože láska je měna pro každý čas.
Jiří Herblich
Které slovo vytvoří poznámku života
Jsou to slova našeho pána, že vše je jedním, takto definujeme svobodu člověka a takto definujeme svět jako jeden.
Jiří Herblich
Co najít v životě abychom byli zdraví?
Zdraví je veličina života, které souvisí se životem tím, že dokáže překonat vše láskou, nehledě na lásku je vším jako jedno. Takto jednají lidé vědomý.
Jiří Herblich
Která láska je pravá
Je to láska života nebo lidí, kteří hamižně berou vše jako svět, který nemá hranic. Poznat hranice lásky jde jedině tím, že poznám své osobní hranice života.
