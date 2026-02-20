Které pravidla byla pochopena
19.1.2025
Potřebujeme nastavit nová pravidla, které nás posunou dál (pracovní název)
Na počátku malé úvahy se zamyslíme nad tím, co přinese dnešek a co zítřek. Malý zítřek a malý dnešek, dá se říci. Proč malý? Protože člověk nedorostl k tomu, aby pochopil děje, které plynou světem. Jsou věci Boží, o kterých jsem zhusta psal a jsou věci Lidské, které jsem si dovolil psát nyní. Lidské věci si myslím, že budou dalším pokračováním mého psaní, a to ne tím, že dám všemu, co mu přísluší, ale, že názor, který nás posune dál bude názorem mým. Takto jedná každý člověk, který vidí věci do hloubky, a to ne tím, že dává na odiv cokoliv, ale že jemně chápe to, co má přijít a co má nastat. Proto omluvte cokoliv, co v budoucnu vznikne, že je, jak se říká odtržené od reality, ve které žijeme, protože budu psát o současných věcech ve smyslu zítřka, který musí přinést rozuzlení, a to takového rázu, že člověk pochopí vše jako jedno. Jsou to slova Boha v nás, že my jsme tvůrci a My tvoříme svět podle mustru toho, koho milujeme. Takto se loučím s touto představou, kterou jsem Vás nesl do teď, kdy Božství, jak jsem napsal bylo poznáno a měl bych jeden dotaz na Vás všechny. Víte, co jste měli pochopit? Možná to bylo celé psaní na Vás příliš složité, možná bylo nepochopitelné, ale vězte, že bez pochopení Boha v nás, nikdo nenajde klíče ke světům, které se z nás rodí. Proto mějte oči na stopkách a dejte si do souvislostí vše jako jedno, které proudí vším. To jedno je tvořeno tak jemnou nití, že cokoliv, co vznikne bude od toho, aby bylo.
Tímto se loučím se starým psaním, které Vám přineslo Boží přítomnost na zemi a nyní bych se oddal poznání země jako zvěstovatele poznání, které probuzeného člověka provede tím, že mu dá, co má přinést. A tím myslím každého člověka. Tím myslím vše jako jedno, které bdí v nás.
Děkuji Vám za pozornost.
J.H.
19.01.2025
Slovanství je mýtů zbavené
Perex: Jsou Slované vyvolenci místa, kde žijí, nebo nositeli myšlenek stvořitele, že vše dostane, co má?
Slovanské hospodářství, je známkou vyspělosti (pracovní název)
Slovanské kořeny, které bych rád otevřel znamenají jediné. My Slované tvoříme kostru stvoření tím, že dokážeme dát všemu co mu přísluší. Tohle nedokáží jiné národy. Jiné národy nedokáží dát všemu co mu přísluší, a to z tohoto důvodu:
Tento důvod je skrytý, přesto dostatečně známý. Oblast tohoto důvodu tkví v tom, že nedokáží přijmout věci tak jak jsou a chtějí si vydobýt své postavení tím, že vše ovládnou. Takto postupovali po celé generace a takto postupují i dnes. Zatímco Slované jsou holubičí povahy a dokáží poznat útlak, kterému vzdorují tak, že se stáhnou, aby lépe pochopili kudy jít, jsou ostatní národy na tom jinak. Jejich postavení je dáno tím, že nedokáží nic jiného než proti všemu bojovat. To, že jsou mezi jejich prvky víry a lásky a pokory je dáno tím, že Slované, kteří žili na jejich území zanechali zde svou genetickou stopu a dokázali i v těchto krajinách přinést doby míru a lásky. Co je však důležité pro Slovany žijící v tomto prostředí české kotliny? Dílem náhody vytvořená kotlina, je místo, kde se jako v kotlíku vaří potrava pro nejvyspělejší tvory. Proto ti, co žijí zde, pochopí a zažijí to co zažít mají a to tak, že jako Slované si uvědomíme svůj vztah k místu, kde žijeme.
Tento základ uvědomit si, že místo je jedinečné a ovlivňující nás všechny tím, že naše slabosti dokáží vyrůst v tomto prostředí, stejně jako naše dobré vlastnosti. Vše je tak zesíleno a roste tak vše, jak dobrota, tak zlost tak míra života a jeho hloupost. Nedá se říci k tomuto fenoménu nic jiného. A proč tomu tak je?
Stvořitel si přál dát lidem místo, kde se bude vše tavit a vše bude pozvednuto tak, že kdokoliv či cokoliv bude žít na tomto místě pozná zázrak stvoření tím, že bude zažito vše, jak má. Kdo tedy v těchto místech postupuje s mírou Boží, tomu bude dáno do vínku poznáno Božství. Kdo postupuje nanejvýš moudře, ten dostane do vínku poznání Boha v sobě. Kdo však postupuje s hloupostí doby, která panuje, ten nalezne zmar v životě a to tak, že nedostane klíče od stvoření. Tyto klíče tvoří kostru stvoření těch lidí, co žijí zde. Nejsou jen Bohem milovaní, ale i trpěni, protože cokoliv dosáhnou, dosáhnou prostřednictví lidí, kteří Ví.
Takto bych mohl pokračovat a na samý závěr mám jednu prosbu. Kdo projde svůj život jako život toho, koho miluje, ten nebude v těchto místech jen dojat krásou míst a jeho síly, ale pochopí, co je příčinou toho zmaru, který zde nyní působí. Je tomu tak proto, že lidé odpadli sami od sebe a nedokáží dát stvořiteli již nic než jen to hmotné, které již nikoho nezajímá. Jsou to důležité střípky života, kterými žijeme, a proto konejte vše v lásce a pokoře života toho koho milujete. Takto naleznete, proč jste tady, a nejen to co máte vzít a předat, ale i to co má být vybudováno na základě vašeho poznání.
Tímto se loučím a přeji Vám hodně zdaru v dnešní den.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo pozná jednotu, která bdí nadevším
Jednota je to pomyslné, co zastáváme svojí duší. Od tohoto poznatku dostáváme podmínky pro život tak vysoké, jací skutečně jsme. Proto konejte vše v lásce a uvidíte květ života svého.
Jiří Herblich
Kdo najde život druhého jako svůj
Jsou to ti lidé, co dokáží tvořit jednotu ve všem, tedy i v tom co nechápou a chtějí pochopit. Takto pracuje Božská prozřetelnost, že hledajícím dává klíče ke stvoření.
Jiří Herblich
Kdo pochopí slovo láska, ten nebude vzit zkrátka
Střípky jsou tu od toho, aby byly pochopeny, střípky jsou tu od toho aby byly zažity. Proto konejte vše jako by byly tím nejdůležitějším ve vlastním životě.
Jiří Herblich
Kdo probudí jednotu, ten pochopí život
Jsou znamení, že konáme dobro. Jsou znamení, že jsme s Bohem, však kdo jsme My, poznáme na konci cesty.
Jiří Herblich
Co skrývá společnost?
Skrývá to nejlepší ze svého umu, jak překonat krizi. To jen lidé, kteří Ví dokáží onen um proměnit v činy.
