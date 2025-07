Které poznání člověka je svobodné?

Je to právě to, co konáte ve víře a v lásce. Nic jiného nedefinuje skutečnou svobodu než tento postoj.

27.09.2024 Lidé se bojí projevit názor (pracovní název) V současnosti platí víc než kdy jindy, že lidé se skutečně bojí projevit svůj názor. Dělají to jen v úzkém kruhu rodiny či svých přátel a nikde jinde. Proč tomu tak je? Je tomu tak proto, že lidé nepochopili svobodu. Svoboda není říkat všechno co vidím nebo co cítím, ale říci ve správný čas to správně slovo, či větu. Není svoboda o ničem jiném. Svoboda se říká snadno, jenže jak ji naplnit? Naplnění svobody jde jediným způsobem. Musíme se naučit žít svobodně. Jenže lidé se pod pojmem svoboda představí spoustu peněz, co je k tomu potřeba, vůbec si neuvědomují, že svoboda není o penězích, ale o poznatku světa, kterým žiji. Jsou lidé skutečně svobodní a lidé a těch je většina, kteří nepoznali a nikdy nepoznají ono slovo svoboda. Je tomu tak proto, že tito lidé jsou sešněrování systémem, který si je ovinul kolem prstu. Tito lidé na systém nadávají, nenávidí jej a nevidí, že se tento systém dá i milovat, což je projev skutečné svobody. Kdo nepozná onu lásku milování všeho, nikdy nebude svobodný, ale bude jednat jako otrok, který stanul před svým pánem očekávaje rozkazy. Přitom jediný rozkaz je rozkaz Boha a to tento: Pochopte svět pomocí mne a to takto: Jeden pozná druhého a druhý pozná třetího čili poznáte se všichni a stejně tak konáte všichni ono jedno. Já jsem vaším pánem v lásce, kterou dávám světu. Kdo pozná skutečné panství v lásce, která nevyžaduje sklonění, ale obětí, ten najde ve všem lásku, která je skutečnou svobodou. Taková svoboda znamená jediné: Kdokoliv přijme Božství a přijme i lidství, které zastává, tento člověk a říkejme mu poznávající, dojde na samý vrchol tehdy, když pochopí vše v jednotě. A jak se taková jednota poznává? Poznává se tím, že člověk přijímá vše jako jedno, která je skutečnou jednotou všeho. Kdo najde v tomto klíč k životu, ten nabyde takové poznání, že vše se stane nepatrným a Vy budete pánem toho všeho. Ne pánem ve skutečnosti, ale v lásce, která obsáhne vše. Tohle se týká běžného člověka, jenže jsou tu lidé, kteří skutečně Ví. Pro tyto lidi mám jeden vzkaz: Nechtějte být nejvyšší ani nejnižší. Kdy vaše velikost není Vám dána vámi, ale Božstvím, které tvoří vaši velikost ve světě, kde je vše jedním. Kdo pochopí tuhle větu, najde to, co hledali dávní mudrci a chtěli najít ne kámen mudrců, ale jednotu všeho, která je oním kamenem. Přitom věděli, jak blízko jsou a byli. Tímto uzavírám tuto úvahu provoláním: Lidé, buďte těmi, co spasí svět sami sebou a to tak, že se stanete tím, čím jste. Nic jiného v životě nemůžete být, jen tímto, proto konejte vše, jak nejlépe dovedete, protože Božství je s Vámi. Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám krásný den. J.H.