Které pohádky jsou skutečné?
12.01.2025
Na čem nám záleží? (pracovní název)
Jednoduchá otázka, která přinese jedno překvapení. Jelikož sledujete mé příspěvky již víte, co se chystá, jenže ta okolnost, o které si myslím, že přijde stále nepřichází a lidé jsou rozladěni. Proč jsou rozladěni? Jsou rozladěni proto, že nedokáží dát ničemu co si zaslouží. Jakoby každý, by rád měl vše za sebou a nedokáže uchopit příležitost, kterou máme v ruce. Jakou máme v ruce příležitost?
Naše životy mohou v tomto období být katapultovány do takové výšiny o které se nikomu v minulosti nezdálo. Jenže co činí lidé? Lidé činí zlo a tím zlem je pasivita, které propadli. Nechtíc tak podporují onu změnu a upadají do zoufalství. Jak tedy ven?
Ven se má vyjít skutečně nejen fiktivně. Kdy jeden bude pálit za sebou mosty a druhý opatrně bude našlapovat, ovšem co budou mít tito lidé společného? Budou jednat s jednotou, která říká dneska věci, o kterých bych si rád s vámi pohovořil.
První bodem jednoty je pochopení: Je jedno co si myslíte o tomto pochopení, ale vězte, že my lidé dokážeme tolik proto, že jím disponujeme jako moudré bytosti. Ta moudrost je však omezená a tím se posouváme k dalšímu prozření a tím je:
Kdokoliv přijme mou ruku, jako ruku stvořitele nebude strádat, ale najde svou cestu jako cíl, o kterým snil po celý život. Není to cesta peněz, ani bohatství jak materiálního, tak duchovního, ale je to cesta, která nás povýší, před očima Boha. Tato cesta se vine před námi a my jsme její součástí a to takto:
Slovo, které vytrysklo ze mě, tedy Božství povzneslo slovo mé k Vám. Tímto slovem budeme poměřovat svět ne tím co vytvoříme, ale tím, co pochopíme. Proto vězte, že na konci časů budou lidé jako děti, které se budou pouštět do úkolů, které jim přinese život ne tím, že odpadnou, ale s láskou, která je provede daným úkolem. Tímto lidé budou povýšení v dalším stvoření, protože jedině tito lidé pochopili smysl a cíl současné doby. Pochopit pohádky života jak svůj cíl i život, který uděláme tím, že daným pohádkám dáme lásku, bez které se nedá nic vytvořit. A onou láskou ony pohádky ožijeme.
Proto spousta lidí nyní odchází ze systému a snaží se na něm osamostatnit, ne proto, že by rezignovali, ale že pochopili pohádku lásky, která jim říká právě toto:
Kdo najde v životě pohádku, pro kterou má cenu žít. Ten nebude jen samostatnou osobou, ale člověkem, který řekne své poslední slovo tím, že pochopí onu pohádku jako Božství, které mu ukázalo cestu životem.
Nezlobte se na tyto lidi a pochopte je, že nemohou jednat jinak, jsou to mistři pohádek života, který ač my je nechápeme oni nás chápou a tím je dán celý rozdíl. Proto neponižujete nikoho a pochopte jeho kroky jako poslání Boží zde na zemi a pohádka, kterou žijí jako výseč z kruhu, která jim dodává odvahu.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo prozradí tajemství bude pykat
Tajemství měst bylo vyzrazeno, přesto lidé nepochopí nic, ne proto, že nechápou, ale že pohodlí města jim zastřelo zrak.
Jiří Herblich
Kdo najde v životě sílu?
Ten, kdo najde ve slově i sílu slova, kterému bude vládnout životem svým. Takto se rodí slovo Boží do života.
Jiří Herblich
Duše se skloňuje životem
Duše neobsáhne jedinou věc, a tím je člověk, který duši neuvěří. Jsou takoví lidé, ale je jich málo, protože zlo se nezlobí samo na sebe, ale na druhé. Tento princip pochopte jako vyznání duše.
Jiří Herblich
Co znám to povím ne tím, že věřím, ale tím, že Vím
Které slova vzniknou na konci života? Jsou to slova lásky, kterou jsme za života žili. Těmito slovy otevřeme svůj další život jako život toho, koho jsme milovali.
Jiří Herblich
Znamení doby říká, poznám jednotu
Kdo z lidí pozná jednotu jako svůj život? Jsou ti lidé, co poznali vše, ne tím co obsáhli, ale tím čemu uvěřili a dokázali předat dál jako jednotu.
