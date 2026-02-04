Které pohádky jsou skutečné?

Přece ty, kterými žijeme své životy. Nejsou to pohádky života, tedy našeho, ale toho života, který nám byl dán jako poslání poznat.

12.01.2025

Na čem nám záleží? (pracovní název)

Jednoduchá otázka, která přinese jedno překvapení. Jelikož sledujete mé příspěvky již víte, co se chystá, jenže ta okolnost, o které si myslím, že přijde stále nepřichází a lidé jsou rozladěni. Proč jsou rozladěni? Jsou rozladěni proto, že nedokáží dát ničemu co si zaslouží. Jakoby každý, by rád měl vše za sebou a nedokáže uchopit příležitost, kterou máme v ruce. Jakou máme v ruce příležitost?

Naše životy mohou v tomto období být katapultovány do takové výšiny o které se nikomu v minulosti nezdálo. Jenže co činí lidé? Lidé činí zlo a tím zlem je pasivita, které propadli. Nechtíc tak podporují onu změnu a upadají do zoufalství. Jak tedy ven?

Ven se má vyjít skutečně nejen fiktivně. Kdy jeden bude pálit za sebou mosty a druhý opatrně bude našlapovat, ovšem co budou mít tito lidé společného? Budou jednat s jednotou, která říká dneska věci, o kterých bych si rád s vámi pohovořil.

První bodem jednoty je pochopení: Je jedno co si myslíte o tomto pochopení, ale vězte, že my lidé dokážeme tolik proto, že jím disponujeme jako moudré bytosti. Ta moudrost je však omezená a tím se posouváme k dalšímu prozření a tím je:

Kdokoliv přijme mou ruku, jako ruku stvořitele nebude strádat, ale najde svou cestu jako cíl, o kterým snil po celý život. Není to cesta peněz, ani bohatství jak materiálního, tak duchovního, ale je to cesta, která nás povýší, před očima Boha. Tato cesta se vine před námi a my jsme její součástí a to takto:

Slovo, které vytrysklo ze mě, tedy Božství povzneslo slovo mé k Vám. Tímto slovem budeme poměřovat svět ne tím co vytvoříme, ale tím, co pochopíme. Proto vězte, že na konci časů budou lidé jako děti, které se budou pouštět do úkolů, které jim přinese život ne tím, že odpadnou, ale s láskou, která je provede daným úkolem. Tímto lidé budou povýšení v dalším stvoření, protože jedině tito lidé pochopili smysl a cíl současné doby. Pochopit pohádky života jak svůj cíl i život, který uděláme tím, že daným pohádkám dáme lásku, bez které se nedá nic vytvořit. A onou láskou ony pohádky ožijeme.

Proto spousta lidí nyní odchází ze systému a snaží se na něm osamostatnit, ne proto, že by rezignovali, ale že pochopili pohádku lásky, která jim říká právě toto:

Kdo najde v životě pohádku, pro kterou má cenu žít. Ten nebude jen samostatnou osobou, ale člověkem, který řekne své poslední slovo tím, že pochopí onu pohádku jako Božství, které mu ukázalo cestu životem.

Nezlobte se na tyto lidi a pochopte je, že nemohou jednat jinak, jsou to mistři pohádek života, který ač my je nechápeme oni nás chápou a tím je dán celý rozdíl. Proto neponižujete nikoho a pochopte jeho kroky jako poslání Boží zde na zemi a pohádka, kterou žijí jako výseč z kruhu, která jim dodává odvahu.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | středa 4.2.2026 6:30

Jiří Herblich

  • Počet článků 576
  • Celková karma 3,29
  • Průměrná čtenost 87x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

