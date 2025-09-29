Které nemoci nemůžeme přejít jinak, než láskou?

Jsou to ty nemoci, které nám připraví život. Kdo bytuje v lásce, ten pozná život v podobě lásky, která jej obejme a pochopí tak v okamžiku pravdu tohoto světa, že láska bytuje a tvoří vše.

11.11.2024

Čeká nás smrtící epidemie, která vyhladí ty, co nevěří vakcínám? (pracovní název)

Je tomu již dávno, co lidé si položili tuhle otázku. Jediná odpověď je taková to:

Kdokoliv přijde ke mně a bude s láskou, pokorou a moudrostí bytovat, ten neumře na žádnou nemoc, kterou budou rozšiřovat mocní. Mocní by rádi vyhladili lidstvo, jenže jsem tu Já, Bůh věčný, který říká toto:

Jsou lidé trpící a neví proč. Jsou lidé věřící a věřící životu. Tito lidé věřící životu nebudou odstraněni z této planety tím, že nějaká entita a neříkejme mu jinak, než entita má za cíl vyhladit lidstvo. To jen My lidé musíme být v lásce a pokoře a moudrosti, a přitom vzývat toho koho milujeme. Tohle je jediná odpověď na otázku, která se objevila z této země. A lidé, kteří si odpoví sami, že nechtějí být očkováni, protože prokoukli hru mocných, jsou v pravdě na opak od lidí, co vidí v očkování dobro. Tohle dobro je přivede do slepé uličky, kdy lidé věřící a bdící budou na koni tím, že dokáží mnohé na rozdíl těch, co propadnou beznaději tím, že se nechají očkovat.

Na konci této malé úvahy mám jednu malou prosbu. Víme jediné, že jakýkoliv člověk věří. Jenže je zde otázka, čemu věří, jestli Bohu všemohoucímu nebo vědě, či něčemu tak nízkému jako je hmota. Tohle vše bude ovlivňovat to co víme a co vytvoříme nejen svou duší a tělem, ale v Bohu tím, že podřídíme své kroky tomu, kdo vládne zemi, ne mocí, ale láskou, která bytuje ve všem jako poznatek nejvyšší.

Tímto se skutečně loučím a přiznávám se lidem za to, že je nechávám na holičkách ne proto, že je nemiluji, ale proto, že dokáži mnohé, jen My lidé nedokážeme onu lásku objevit a opětovat. Kdo ji opětuje, ten pochopí život ve své nádheře a nebude mít starost s tím, jak uživit rodinu, byť jakkoliv velkou, pokud bude v pravdě a lásce, která vzniká z míst, které obývám.

Já Bůh je podepsán pod tímto článkem a tato úvaha je mojí úvahou.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 29.9.2025 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Jiří Herblich

Kdo najde Boha v tento čas, ten najde poznatek nejvyšší ve svém životě

Slova pokory a moudrosti postihly zem, která přijímá od lidí slova lásky, pokory a moudrosti. Takto začíná povýšení, které musí nastat po době úpadku, které je předzvěstí toho, že cokoliv uděláte bude znásobeno jak v dobrém, tak z

26.9.2025 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 17x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Kabala jako zdroj poznání?

Jsou kabalisté skutečně lidmi Božími? Jsou a nejsou. Jsou omezeni tím v co věří, přitom jim chybí krůček k tomu, aby poznali vše jako jednotu. Kdo bude první a kdo bude poslední?

24.9.2025 v 6:30 | Karma: 3,87 | Přečteno: 53x | Ostatní

Jiří Herblich

Slovo ticho jako život

Kdo pochopí život jako ticho, ze kterého se rodí vše. Ten pozná i tajemství života věčného, který v sobě nalezneme tím, že poznáme onen střípek v sobě.

22.9.2025 v 6:19 | Karma: 0 | Přečteno: 23x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Slova lásky nebyla blíž k poznání reality

Nehledíme na slova, které vyřkneme tím, že věříme, ale dívejme se na slova, která zazní tehdy, když jdeme se svým stvořitelem. Jen On ví, co potřebujete a co je potřeba vykonat abyste nalezli skutečný ráj v srdci.

19.9.2025 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 26x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Které slovo je probuzením?

Slovo probuzení je právě tím slovem, které nás uvede do lásky života. Tímto se probudíme do života a tímto vytvoříme život svůj, stejně jako jeho.

17.9.2025 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 30x | Diskuse | Ostatní
Jiří Herblich

  • Počet článků 515
  • Celková karma 3,31
  • Průměrná čtenost 94x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

