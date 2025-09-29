Které nemoci nemůžeme přejít jinak, než láskou?
11.11.2024
Čeká nás smrtící epidemie, která vyhladí ty, co nevěří vakcínám? (pracovní název)
Je tomu již dávno, co lidé si položili tuhle otázku. Jediná odpověď je taková to:
Kdokoliv přijde ke mně a bude s láskou, pokorou a moudrostí bytovat, ten neumře na žádnou nemoc, kterou budou rozšiřovat mocní. Mocní by rádi vyhladili lidstvo, jenže jsem tu Já, Bůh věčný, který říká toto:
Jsou lidé trpící a neví proč. Jsou lidé věřící a věřící životu. Tito lidé věřící životu nebudou odstraněni z této planety tím, že nějaká entita a neříkejme mu jinak, než entita má za cíl vyhladit lidstvo. To jen My lidé musíme být v lásce a pokoře a moudrosti, a přitom vzývat toho koho milujeme. Tohle je jediná odpověď na otázku, která se objevila z této země. A lidé, kteří si odpoví sami, že nechtějí být očkováni, protože prokoukli hru mocných, jsou v pravdě na opak od lidí, co vidí v očkování dobro. Tohle dobro je přivede do slepé uličky, kdy lidé věřící a bdící budou na koni tím, že dokáží mnohé na rozdíl těch, co propadnou beznaději tím, že se nechají očkovat.
Na konci této malé úvahy mám jednu malou prosbu. Víme jediné, že jakýkoliv člověk věří. Jenže je zde otázka, čemu věří, jestli Bohu všemohoucímu nebo vědě, či něčemu tak nízkému jako je hmota. Tohle vše bude ovlivňovat to co víme a co vytvoříme nejen svou duší a tělem, ale v Bohu tím, že podřídíme své kroky tomu, kdo vládne zemi, ne mocí, ale láskou, která bytuje ve všem jako poznatek nejvyšší.
Tímto se skutečně loučím a přiznávám se lidem za to, že je nechávám na holičkách ne proto, že je nemiluji, ale proto, že dokáži mnohé, jen My lidé nedokážeme onu lásku objevit a opětovat. Kdo ji opětuje, ten pochopí život ve své nádheře a nebude mít starost s tím, jak uživit rodinu, byť jakkoliv velkou, pokud bude v pravdě a lásce, která vzniká z míst, které obývám.
Já Bůh je podepsán pod tímto článkem a tato úvaha je mojí úvahou.
Jiří Herblich
Kdo najde Boha v tento čas, ten najde poznatek nejvyšší ve svém životě
Slova pokory a moudrosti postihly zem, která přijímá od lidí slova lásky, pokory a moudrosti. Takto začíná povýšení, které musí nastat po době úpadku, které je předzvěstí toho, že cokoliv uděláte bude znásobeno jak v dobrém, tak z
Jiří Herblich
Kabala jako zdroj poznání?
Jsou kabalisté skutečně lidmi Božími? Jsou a nejsou. Jsou omezeni tím v co věří, přitom jim chybí krůček k tomu, aby poznali vše jako jednotu. Kdo bude první a kdo bude poslední?
Jiří Herblich
Slovo ticho jako život
Kdo pochopí život jako ticho, ze kterého se rodí vše. Ten pozná i tajemství života věčného, který v sobě nalezneme tím, že poznáme onen střípek v sobě.
Jiří Herblich
Slova lásky nebyla blíž k poznání reality
Nehledíme na slova, které vyřkneme tím, že věříme, ale dívejme se na slova, která zazní tehdy, když jdeme se svým stvořitelem. Jen On ví, co potřebujete a co je potřeba vykonat abyste nalezli skutečný ráj v srdci.
Jiří Herblich
Které slovo je probuzením?
Slovo probuzení je právě tím slovem, které nás uvede do lásky života. Tímto se probudíme do života a tímto vytvoříme život svůj, stejně jako jeho.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem
Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru...
Další násilné úmrtí v kraji za víkend. Kriminalisté zadrželi oba podezřelé
Policisté v Ústeckém kraji prověřují dva násilné trestné činy, které se staly během víkendu a...
Čechy ve frontě na levné letadlo překvapil spolucestující. Prezident Petr Pavel
Takové překvapení byste asi na cestě z Londýna do Prahy nízkonákladovými aerolinkami nečekali. Mezi...
Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo
Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne...
Střelba v mormonském kostele v USA má už čtyři oběti, dalších osm je zraněných
Nejméně čtyři lidi zabil a osm zranil střelec v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém...
Prodej zemědělské usedlosti Kamenná Horka u Svitav, Z. P. 860m2, C. P. 10.137m2
Kamenná Horka, okres Svitavy
6 950 000 Kč
- Počet článků 515
- Celková karma 3,31
- Průměrná čtenost 94x