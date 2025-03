Která slova byla první?

Slova poznání pravdy budou vždy první, a když poznáme pravdu o sobě, poznáme ji dvojnásob, proto konejme tak, abychom našli ony střípky života v sobě, jako v něm.

A Bůh sklonil zrak, aby viděl věci budoucí (pracovní název)

Kdokoliv udělá poznatek jako já, ten bude pomazaný. Jen Bůh dokáže, co nikdo jiný, dívat se na svět s láskou a pokorou toho, kdo miluje vše jako jedno. Jednota, kterou zastává je však jiná od té naší jednoty. Kdo poznal jednotu v těle i duši, ten pozná Boha, však Bůh poznává jednotu prostřednictví nás a je jednotou všech a nejen námi, ale skutečně všech. Taková jednota je poznání všeho jako jednoty a taková jednota nedává jinou odpověď než takovou, že Bůh je pohroužen od svého díla. Toto dílo se nachází nyní na rozcestí.

To rozcestí je dvojího druhu. Jedním ze základních rozcestí je poznatek, že vše jedním a ten druhý je poznatek další, že jednota nemůže být nikdy poznána lidmi, pokud nebudou s Bohem.

Toto rozcestí se nedá popsat, ale musí se zažít, kdy lidé dneska jsou jak v kleští ne proto, že jsou ve stavu bezvědomí ke všemu, ale z pohledu Božství, které ač se snaží dát všemu co mu přísluší, nenalézá u lidí odpovídající kvalitu. Ovšem čest výjimkám. Tyto výjimky tvoří páteř nového stvoření, které v tento čas se posouvá. Jak to pochopit? Jediné pochopení je toto:

Kdokoliv udělá v tento čas poznatky hluboké jako lidstvo samé, ten nabude dílu Bohem pomazané, protože v klíčový okamžiky lidstva budou tito lidé jako majáky, kteří dokáží dát všemu co mu přísluší ne z pohledu člověka, ale Božství, které vykoná zázrak, a právě o tomto zázraku bych chtěl nyní pohovořit.

Jedině mým životem budete poměřovat svět, jedině mýma očima budete vidět svět takový jaký skutečně je, tedy láskou ve všem i té nejmenší částečky, která opět žije, aby dala všemu, co mu přísluší, vše je tedy láskou a životem věčným, přitom se nezlobte na ty nejmenší, co dokáží dát jen to mohou, každá část je důležitá. Vím, že lidé odpadávají od víry, když se jim nedaří, Vím, že lidé jsou malověrní, pro pomyslnost života, který žijí, ale také Vím, že jsou mezi Vámi ti, co dokáží cokoliv z pohledu Božství. Tito lidé nejsou z Boha, přesto jsou a jsou takovými proto, že dokáží dát všemu co mu náleží. Tito lidé nechtějí být však lídry, ale stačí jim se dělit o lásku, kterou zastávají. Tito lidé nejdou se všemi stejně, ale s těmi, které milují, dokáží povznést na úroveň Božství, které žije s nimi. Tito lidé jsou kostrou stvoření a dokáže být její oporou, která je oporou samotného Boha. Dalo by se pokračovat, však lidé neví, jak poznat tyto lidi. Ano jsou skrytí mezi námi. Jsou to tak významné osobnosti, a přitom tak nenápadní, že nikomu nepřijde na rozum, kdo jsou. Tedy rozumem se nedají poznat, jedině srdcem, protože právě oni dokáží, dát všemu co mu přísluší. Jsou tedy srdcem Božství, které dává jinými prostředky než rozumem a hmotou. Tito lidé nejsou s to pochopit současný svět ne z pohledu duše, ale poznatků hmoty, kterými se všichni zabývají. Jsou jemnými a stálými, a přitom dodávají odvahu těm co jdou a jejich chůze podobá se kolébání se ve větru.

Myslím, že konstrukce těchto slov odhalila jejich poslání v životě. Jsou to lídři Božství, které sestupuje na zem. Tito lidé nejdou s davem, ne proto, že jim neučaroval, ale proto, že si uvědomují stálost života v tom, co tvoří, protože ví, že jen trpělivou a stálou prací na životě se budují skutečné hodnoty a ty hodnoty tvoří kostru dalších světů, jejich práce je tak niterná a dělá z nich Bohy na zemi, protože Ví, že jejich práce je odkazem toho, kdo pozvedl svět k Bohu.

Ano, tyto slova musely ze mě ven. Nejsem s to pochopit proč lidé stále spí, když tolik lásky zde k vidění, za celou existenci lidstva nebylo, to jen ti, co spí si myslí, že dokáží víc, a přitom si neuvědomují, že šlapou po té nejkrásnější květince, která tu kdy rostla.

Myslím, že jsem řekl vše k lidem, kteří jsou skutečnými lidmi, nejen z pohledu Božství, ale i lidství, které zastávají. Jejich víra tak tvoří pomyslný most mezi lidmi a Božstvím, které nebude pověřeno ničím menším než poznatky Božství tady na zemi.

Děkuji Vám za pozornost a poznejte svůj život, jako život jeho, který vám dal poznatky života tak hluboké, že nikdy nebudete výš, pokud nebudete s ním.

J.H.