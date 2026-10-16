Která nemoc je silnější
24.5.2025
Jak léčit efektivně tělo, jsou důležité biorezonanční metody? (pracovní název)
Jsou metody léčení, které jsou vyzkoušené časem. K nim řadíme bylinkářství a poznání jedů, které tvoří základ medicíny. Moderní jedy, které se dávkují v nepatrných množstvích se pomalu stávají nezajímavou činností a každý v dnešní čas čeká, co je v budoucnosti nahradí. Proč by je mělo něco nahrazovat, když fungují, nebo ne? Ano, je to důležitá otázka. Jak bylo prokázáno, v dnešní době je placebo účinnější, nebo stejně účinné jako moderní léky. Proč se tohle vše děje?
Hodně otázek a málo místa na odpovědi. Jsem limitován časem, přesto odpovím. Tento čas Vám přináší změnu. Pochopit ve změně poslání je důležité, právě oním posláním je pochopit nemoc. Tohle nám říká doba, že nemoc musí být v prvním případě pochopena, hlavně její zdroj, ke kterému se protínají různé směry alternativy, kdy určit, který je nejdůležitější je velice obtížné. Tohle jako lidi nás čeká v nejbližším období, pochopit nemoc a pak určit způsob, jak nemoc léčit. Je to celková změna přístupu v nemoci, kdy nemoc se doteď léčila jen alopaticky, kdy málo kdo si dal šanci pochopit zdroj nemoci. Co je oním zdrojem nemoci? Ona nemoc neznamená nic neznámého a každý člověk, který onemocní je vlastně sám sobě i lékařem, protože právě on Ví, jak se zachovat a co určit jako důležité v průběhu léčby. Bohužel vývoj lidstva poslední dekády zaostává, a tak v tento čas je velice málo lidí, kteří tohle dokáží, přitom v budoucnu bude tohle základem každé léčby, kdy člověk si udělá analýzu svého stavu tím, že pochopí onen zdroj nemoci. Je jasné, že to funguje již dnes, ale těch lidí, co tohle dokáží aplikovat je velice málo a jsou spíš učiteli než lékaři. A takto to má být. Kdy učitel je víc než lékař, i když se to nezdá. Kdy učitel dokáže předat to co vím takovým způsobem, že dokáži inspirovat druhé. A jakmile člověk si uvědomí, že ono vysvětlení nemoci rezonuje s jeho postavou, nabude jistoty, že daná léčba bude účinná. Nejde tedy se dívat na každou léčbu jako účinnou, ale jako na pokus o pochopení léčby a to tím, že dám všemu, co mu přísluší. Právě tímto pravidlem budou lidé v budoucnosti častovat svět a nabydou své velikosti právě tak, že dokáží dát v pravý čas všemu co potřebuje.
Na takový přístup je nutné mít člověka znalého života a i Boha, který v něm sídlí. Nebude to tedy lehká práce, přitom lidé by měli vědět, že cokoliv v tento čas pochopí, i kdyby to by střípek života, dá jim naději pochopit víc než jen ten střípek, pokud si dají práci jej pochopit ze všech stran.
Nemyslete si, že pochopit střípek se dá snadno. Je to nejtěžší úkol, který nyní stojí před člověkem a kdo jej skutečně pochopí, ten pozná i to, jak léčit nemoc, která jej postihla tím, že ji pochopí ve svém počátku, kdy konec bude prozření této nemoci v duši i těle jako jedno. Takto budou postupovat skuteční lidé, kteří Ví.
Myslím, že to nejdůležitější, co mělo být sděleno je sděleno, jak nejlépe dovedu a omluvte ten pokus o čas, který nebyl. Nebude se to opakovat, protože s Vámi všemi je mi každý čas drahocenný a dokáži přímo vykvést do života, když dostávám šanci se projevit jako člověk, který Ví.
Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů v životě.
J.H.
Jiří Herblich
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Slovo, které pochopíte tímto článkem
Je dvojí, jednak pochopíte sami sebe, tak i toho, kdo Vám píše tyto řádky. Přeji hodně poznatků v životě i v životě těch co přijdou po těchto životech.
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