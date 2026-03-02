Která láska je pravá

Je to láska života nebo lidí, kteří hamižně berou vše jako svět, který nemá hranic. Poznat hranice lásky jde jedině tím, že poznám své osobní hranice života.

15.2.2025

Když jsem se vyšplhal až sem, přeci nespadnu dolů (pracovní název)

Co jsme to za lidi, zeptal se znenadání jeden člověk? Jsme to lidi, kteří šplhají životem a dávají svoji sílu systému, aniž by cokoliv od něho dostali. Takto uvažující lidé nejsou hodni nazývat se člověkem, nejsou hodni nazývat se myslícím a věřím a stejně tak milujícím člověkem. Taková analýza člověka, která tu proběhne tu zatím neproběhla, však doba se mění a moje myšlenky bych rád vám přednesl jako názor toho, kdo poznal vše jako jednotu.

Na počátku jednoty stál kdo? Stál ten, kdo miluje a řekl člověk, že miluje vše? Ano řekl, a proto byl vpuštěn do ráje nazývaný země. Takto byl vpuštěn člověk do ráje nazývaným země. Ano, zemí rozumíme rájem života, ne rájem Boha a ducha, ale života. Jen však minimální množství lidí poznalo tento ráj. Kde je příčina toho stavu?

Tento stav má dvě polarity, jak se říká černou a bílou, kdy ta jedna polarita netvoří druhou a vzájemně jsou nekompatibilní. Jak tedy dál, řekl si člověk?

Bylo tomu již dávno, co Bůh poslal své posly na zemi, aby sdělili lidem pravdu o dualitě, však lidé byli hluší a slepý a mysleli si, že hlavou zeď prorazí a nebude to ani zas tak bolet. Jak se mýlili. Tato zeď, byť virtuální je neprorazitelná, protože jakýkoliv tlak na tuhle neviditelnou zeď uděláte, bude reakce vzápětí opačná. Jediný smysluplným řešením, je přijmout stav, že pouze jednota v nás dokáže pochopit tento stav, a to ne tím, že budeme jen s rozumem, ale musíme být i s láskou a moudrostí, která je korunou života.

Byl dán člověku do vínku drahokam ve jméně života. Jak však lidé s tímto drahokamem nakládají? Nakládají s ním jako by šlo o bůh ví obyčejnou věc, dokonce s tímto drahokamem kupčí a myslí si, že vše je bez následků, přitom si neuvědomují, že cokoliv prodám či získám za tento drahokam života budu muset odpracovat na sobě i druhých. Tito lidé si připravují peklo, aniž by to věděli.

To peklo znamená, že budou bez své vůle a budou konat to co mají konat podle druhé strany Boha. Není to jen Bůh, co dává poznat tuto druhou stranu jeho stvoření, ale i Boží ruka, která vede svět aby poznal, co poznat má. Na tomto základě se pomalu posouváme k nadpisu k tomuto tématu života.

Kdo tedy a proč koná zlo tím, že nechce klesnout, přitom Ví, že nedokáže dostát tomu co zastává.

Tímto článkem vzdávám hold stvoření, které plyne vesmírem. Není to jen člověk, který je vědomý, jsou to další aspekty života, který budeme si pomalu uvědomovat. Proto odpovím na celou problematiku takto:

Kdo si myslí, že klesnout znamená ztratit, ten není láskou v životě ani Bohu. Jen láska nemá hranic a ví, co přičítá kvalitě, která je i není. Jedině láska dokáže dostát tomu všemu to, co nám chybí. Kdo tedy nedokáže jednat v lásce života, ten koná zlo, a to ne tím, že je se zlem, ale zlo jím nechá působit na druhé. Oni sami se stávají zlem, které se dá připodobnit oné žábě na prameni.

Kdyby lidí tušili, jaká láska se musí projevit a jaká láska je nutná k pochopení světa, konali by lidé jinak, jenže lidé nechtějí poznat svět. Každý se snaží buď přežít nebo konat to co musí. Nemá nikdo zájem konat v lásce, která jediná dává odpovědi života na to, co bude až já tu nebudu, která je všudypřítomná nejen na zemi, ale i v nebi, která koná tím, jak my konáme.

Kdo je tedy v lásce a koná s láskou, ten pozná svět jako ráj. Kdo nekoná v lásce, ten nepoznal lásku a myslí si, že ji zná, přitom jeho víra jej přivede k poznání lásky, pokud o ní stojí.

Těmto slovy se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 2.3.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Další články autora

Jiří Herblich

Které slovo nabyde na důležitosti

Je tomu dávno, co slovo člověka povzneslo svět. Je tomu dávno co svět byl obdařen slovem člověka. Tímto slovem pronáším i smysl těchto vět.

27.2.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 20x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Co nám chystá doba

Jakmile uchopíme dobu, pochopíme ji. Ne tím, co vykonáme, ale tím, co zažijeme díky pochopení. Tato zpráva je čistě fiktivní, přesto pravdivá.

25.2.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 22x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Malá vsuvka

Naděje je skloňovaná všemi, proto mi dovolte v tento čas Vám přinést onu naději lásky, kterou budeme tak potřebovat. Víc nemám co dodat.

24.2.2026 v 11:40 | Karma: 0 | Přečteno: 42x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Které slovo osloví ty, co věří

Jsou slova Trumpa, že slovo mé obletí svět, však co znamená? Znamená to, že všichni klesneme na jeho úroveň a budeme se snažit si zachránit kůži. Takto ovšem jednají ti co neví, co přichází.

23.2.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 13x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Které pravidla byla pochopena

Jsou věci mezi nebem a zemí, přesto nebyly vyslyšeny. Jsou věci mezi nebem a lidmi, které nebyly pochopeny. Proto omluvte moje vsuvky, kterými budu dávat co mám.

20.2.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 23x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

Divadlo Continuo chystá inscenaci ve spolupráci se seniory

ilustrační snímek
2. března 2026  10:14,  aktualizováno  10:14

Divadlo Continuo uvede premiéru inscenace Stand Up (and Try to Stay Standing). Na hře divadelní...

Ústavní soud potvrdil třináctiletý trest vězení v kauze otravy morfinem

ilustrační snímek
2. března 2026  10:04,  aktualizováno  10:04

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Lukáše Dudy, jenž podle pravomocného rozsudku v severních Čechách...

Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání

Fanoušci a hráči Sigmy zvou na vlakový výjezd do Mohuče k osmifinále...
2. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Fotbalovou Olomouc čeká první osmifinále v evropských pohárech po 34 letech. Dlouhá doba. Los z...

Část metro linky C v obou směrech stojí. Podle policie ve stanici Hlavní nádraží došlo k sebevraždě

Provoz části linky metra C omezil střet soupravy s mužem. (20. ledna 2026)
2. března 2026  11:31

Linka metra C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně stojí. Podle policie ve...

Jiří Herblich

  • Počet článků 588
  • Celková karma 2,61
  • Průměrná čtenost 86x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.