Která jednota je ta nejvyšší?
8.12.2024
Jednota jako hologram, aneb jen láska Ví (pracovní název)
Na počátku úvahy budeme spekulovat. Co je jednota? Jednota, jak se nám jeví, je vše a co je vše? Vše to, co zastává jednotu. Takže jak vidíme, je to vše uzavřené v kruhu a jako celek nemáme šanci z tohoto kruhu vystoupit. Jenže jsou situace a k této situaci se povyšuje filosofie, která jediná dokáže povznést myšlenku výš, než je sama jednota. Jak je to možné? Je tomu tak proto, že sama jednota je sama o sobě filosofií. Není tak skutečnou, ale není ani reálnou, tedy tu, kterou byste mohli poznat. Je tvořena vším a jako celek je vším.
Myslím, že tento úvod byl nutný a nyní si probereme, jak by vypadala skutečnost, kdyby byla hologramem.
Směle se postavil a postavil se před Boha. Kdo jsi zeptal se Bůh? Jsem ten, kdo pozvedl číši k tobě a myslím, že jsem člověk, který dokáže vše. Takto odpověděl člověk. A jaký je to člověk? Je to člověk natolik vysoký, že jeho mužnost byla ponížena životem. Jeho mužství bylo stvořeno proto, aby vytvořil další světy, jenže byl ponížen. A nyní k tomu, co zastávám jako člověk, tedy jak se dívat na tohoto člověka, který pozvedl číši s Bohem.
Jsou situace, které se nedají vymyslet, ale musejí se zažít. Jediná situace, která vyplyne ze situace Boha je ta nejvyšší a je to ta, která vznikne jakoby mimoděk. Je to situace, která říká toto:
Kdokoliv dokáže vše, jenže jsem to Já Bůh, kdo dává podměty pro život, proto budete tvořit to co máte. Kdo si myslí, že je povýšen, bude ponížen, kdo si myslí, že je nízký a bude v pokoře a lásce ke všemu, ten nabude síly mé a já jeho. Takto je zařízen svět, který obýváme, že věci nízké povyrostou a vysoké budou sníženy.
Jsou však situace, které nám říkají vše o kvalitě. Jak je to s kvalitou? Ano, s kvalitou je to takto:
Kdokoliv může vše, jenže jeho kvalita nemusí odpovídat danému úkolu, který má provést. Proto nežehrejte na omezení, ale poddejte se mu tím, že jej pochopíte. Každé omezení má řešení a je na vás lidech abyste dali všemu co mu přísluší. Tedy z mé části Boha to nejvyšší a z té vaší části lidského to nejnižší, v čem poznáme jeden druhého. Takto promluvil ten, kdo je i není. Takto promluví člověk, který pozvedne s Bohem číši a řekne:
Jsem tím, co jsem, a ne tím co nejsem. Takto tvořím vše a takto tvořím svůj život ve mně i ve všem co dokáži obsáhnout. Podepsán člověk.
Jsou však případy, které netvoří jednotu se vším. Ano, jsou takové případy. A jednota nám těmito případy dává najevo svůj obdiv k tomu, že jako jednotu ji pochopíme. Uvedu příklad, co dokáže být jednotou pouze z pohledu člověka, ale i Boha, který si nevěří v tom, že je jednotou.
Zde je onen příklad:
Slovo Boha vyřklo myšlenku: Ó mocná to myšlenko obývající svět, povznášíš vše k výšinám Boha. Jenže tuhle myšlenku my lidé nedokážeme pochopit. Ano jsem ta myšlenka, která opustila Božství, však našla jsem na zemi vykonavatele této myšlenky. Ano, jsi to ty, člověk vědomý, který je Bohem pomazán, aby myšlenka dostala, co má dostat. Takto jedná Bůh s vědomými lidmi, kteří tvoří kostru stvoření. A nyní k vysvětlení:
Svět myšlenek Boha není lidmi pochopen, to jen lidé, kteří jdou s ním je dokáží pochopit a jdou i s jeho myšlenkami. Tyhle myšlenky mohou mít různý náboj i různost, kterou nesou a záleží na lidech, jak ji pochopí a předají tvůrci. Z těchto lidí se tak tvoří tvůrce života dalšího, protože myšlenka je v lidském srdci povýšena tak, že proniká do světa Boha jako myšlenka člověka. Takto se rodí vše ve vědomí si věcí, které my lidé tvoříme svojím vědomím. A takto vznikají věci Božské zde na zemi, které odolají zubu času, kdy My lidé, tvoříme-li kostru této myšlenky budeme za svou práci odměněni tím, že pozvedneme pohár k Božství, který je všudy přítomný a vyřkneme větu:
Kdo pochopil Boha? Jsem jen to Já, nebo ty mne? Ano tahle otázka bude odpovědí na život, a tahle otázka je životem samým.
Tímto se loučím a předávám Vám slovo, které nesu. Slovo života, který je životem všech. A nezlobte se, že téma znělo jinak, jenže moje osobnost měla pocit, že tohle téma je mnohem důležitější. Děkuji Vám za pozornost.
J.H.
Jiří Herblich
Světlo přišlo v tento den na zem
Aby potvrdilo naši duši, která otevřela se světu. Takto najdeme v tento čas poznání světa v nás i v tom co tvoříme. Nebojte se v tento čas dát svou lásku a poznáte jí tím, že se otevře ve vás, vaším srdcem.
Jiří Herblich
Které slovo zažijeme v moudrosti?
Které slovo zažijeme v životě jako jedno? Jsou to slova poznání jako Božství v nás, a i My jsme tím slovem. Takto se rodí skutečná moudrost.
Jiří Herblich
Slovo Boha je ve Vás, takto zní odkaz Božství
Skoro by to vyznělo, že Bohové jsme My všichni. Jenže tak to není. Bohové jsou ti, co pochopí odkaz Boží v sobě, aby se jimi stali.
Jiří Herblich
Byla slova pochopení jednoty zobrazena?
Byla zobrazena v celé šíři života, právě tohoto života, který žiji. Proto omluvte mou nedokonalost, která z těchto slovy čiší, jako nedokonalost života, který žiji.
Jiří Herblich
Smrtí nic nekončí, jen se překlopí život
Takto začíná život, překlopením a takto i končí. To, co je mezi tím je život v podobě života, který žijeme v duši či těle jako jedno.
