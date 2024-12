Kruhy v oblí, velká neznámá

Kdo si zahrává se svými myšlenkami více než ten, co věří kvalitě? Jsou ti, co dávají poznat kvalitu vysokou tak, že naše kvalita bude jejich.

Kruhy v obilí, co znamenají a jejich význam (pracovní název)

Kruhy v obilí, to je tedy věc. Kdo by si nevšiml kruhů, však kdo ví, co znamenají? Znamenají jedno. Jsou to vzkazy těch, co pomáhají lidem k tomu, aby pochopili, tam kde jsou. Tento fenomény byl tu vždy a měl takový hluboký význam od pradávna, však nyní když se lidé rozešli s Bohem, lidé již nevidí význam těchto kruhů. Jak je tedy číst. Jejich písmo je zapsané v duši. Meditace je tedy slovo, který otevírá poselství oněch kruhů. Tyto kruhy nemají jen informovat to co se děje, ale mají povznést ty co se jimi zabývají. Kruhy tak plní funkci i duchovní i mystickou, která se projevuje jejich zevřením. Kdo by neuvěřil této symbolice, však jak ji pochopit?

Jedině tak, že se oddáme Bohu a jeho komplementaci, která vždy ukáže původ této zprávy.

Nyní mám před sebou jeden takový obrazec. Je to čtverec, ve kterém jsou zakomponované čtyři kruhy. Nemohu říct nic bližšího než to, že toto není čtverka, jak se mylně oznamuje, tedy hmotný svět, ale tato čtveřice zosobňuje svět, ve které žijeme a ty kruhy jsou, jak bych řekl, poznatky, které nám dávají poznat krajinu a Boha v krajině. Takový obrazec tak rezonuje s okolím a dává do pořádku jemné vztahy, které mohou být nevyrovnané.

Ne každý symbol má však takovou funkci, ty, co za nimi stojí si uvědomují, že jejich práci sledujeme a přináší nám tak poznatky hlubší. Jak tedy začít meditovat o kruzích? Již staří matematici věděli, že meditace bystří jejich výsledky, kdy meditace není jen cesta duše, ale je to i cesta těla, která provází duši. Proto se dívejte na tuto hru jako hru s čísly, které máte pochopit. Staří matematici by řekli, vždyť tohle dobře znám, a přesto by nevěděli, jen by věděli, že odpověď nebude dlouho čekat na rozuzlení. Proto se oddejte meditaci a poznejte sílu kruhů, které se sestávají z rozličných kvalit.

Jediné, co nezastávají je povznešení, to je na nás, to by mohli vyprávět, že chtěli být velcí a studovali kruhy v obilí a co zjistili? Zjistili, že výsledky jejich bádání jim dávají obraz jeho samých. Tedy taková kvalita nebude oddávat se očividně všem, ale jako taková kvalita bude dávat světu co obsahuje prostřednictví Vás.

Tohle jsem chtěl sdělit, právě tohle jsem měl na jazyku.

Děkuji Vám za pozornost.

J.H.