Kruhy byly odtajněny, ale co Vy lidé, pochopíte jednotu, kterou zastávají?

Kdokoliv bude na koni, když pozná jednotu a nejsou to jen kruhy co čeká na objevení, kdy jsou to ty nejvyšší otázky života, které musíme jako lidstvo otevřít.

17.12.2024

Jaká je filosofie kruhů v obilí (pracovní název)

Jsem takové téma se bál otevřít, ale viděl jsem podle čtenosti, že je o takové téma zájem. Proto jsem otevřel téma filosofie kruhů, které zatím neznáme, nebo známe?

Filosofie těchto kruhů je vysoká. Zastávají ji ti, co došli tak daleko, že se napili z poháru Božství spolu s Bohem. A nyní proberu jednotlivé aspekty této filosofie, která ač se to nezdá, dokáže oslovit i dnešního člověka, přestože takové výsostné postavení v Božství nikdy nezažil.

Co je oním kořenem této filosofie? Oním kořenem je vědomí si věcí, které jsou jak viditelné, tak skryté, kdy to skryté se zobrazuje jak viditelné tehdy, když přijme filosofii těchto věcí. Každá věc má tedy svoji filosofii a člověk poznávající Boha mi dá za pravdu, že poznání Boha není filosofií, i když filosofie nám tomu pomáhá. Principielně je filosofie určena k poznání hmotného i toho jemného co je spojeno se hmotou. Proto se dá aplikovat i na Božství, jenže jak poznají ti co jdou tak vysoko, že se napijí s Bohem ze stejného poháru, filosofie je sice mocná, ale má spoustu omezení. Takových, kteří si dnes neuvědomujeme, protože naše kvalita není tak vysoká, aby tento rozpor odhalila.

Proč o tomto tématu mluvím právě teď? Mluvím o něm proto, že poznat filosofii hmoty jde stejným způsobem jako poznat Boha a jeho vztahy mezi vším co tvoří. Takto postupuje každý filosof a takto postupuje i vědomí nejvyšší.

Nyní ke kruhům. Poznavší filosofii, poznavší i Božství, a tedy i hmotu, takto hovoří ti, co dospěli k poznání hmoty na nejvyšším poznání. A co my? My budeme poznávat hmotu stejnou filosofií, jen poněkud hrubší. A nyní si přednesem rysy této filosofie:

  • Bod první: Kdokoliv dokáže vše, co bude chtít vykonat, když bude s Bohem
  • Bod druhý: Kdokoliv může poznat Boha jako stvořitele ne tím, že se pokloní, ale že půjde s ním.
  • Bod třetí je bodem poslední této filosofie: Kdo nabyde dojmu, že vše je jedním, ten bude povýšen mezi všemi. Takto jedná člověk vědomý a takto jedná ten, kdo jedná s Božstvím.

Jsou počátky této filosofie určené nám? Ano jsou. Poznatky však musíme uzpůsobit našemu životu. Tahle filosofie je tvárná a dokáže nás katapultovat do stratosféry. Nejde však o filosofii a Božství. Předmětem zájmu byly kruhy, a nyní si ukážeme na příkladu, jak vznikají takové kruhy:

Prvním bodem je myšlenka, která se zobrazuje. Myšlenka vytryskne do života a dá nám podmět k realizaci. Tento podmět je vysoký jako inspirace, kterou provází, proto musíme být s Božstvím, aby naše kvalita byla vysoká. Takto postupují ti, co tvoří tyto kruhy. Jejich posláním je však jiné než dodat lidem poznání. Krása těchto struktur odhaluje podmínky vzniku věcí, které se rodí z ničeho, tedy zdánlivě. Proto kdo pochopí i ono rození z ničeho, ten najde klíč k životu, který se tvoří vším nejen tím, co přijmu, ale i tím co vytvořím.

Smyslem článku bylo zodpovědět na otázku, zdali jsme schopni vytvořit podobné kruhy a struktury, přitom chápat co tvoříme. Ano jde to, tento fenomén je však určen vyvolencům, kteří chápou svět jako jedno, což zatím není filosofií lidí, ale Boha. Až nastane doba poznání oné filosofie v lidství pak pochopíme účinek a smysl těchto kruhů, a přitom budeme je také tvořit, přitom si uvědomíme sílu těchto symbolů, které jsou tu proto, aby harmonizovali vše jako jedno. Kdo pochopí tento vzkaz a bude otevřen onomu jednomu v Božství, ten pochopí celou filosofii, a nejen jen těmi třemi body, které jsem zmínil a které jsou stěžejní. Kdo totiž pochopí celek, pochopí vše jak jednotu, která oblaží vše. Takto jednají lidé vědoucí si jednoty i Božství, které je.

Tímto bych se rozloučil a předal své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 29.12.2025 11:39 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Jiří Herblich

Kdo jde s jednotou, pro toho tento článek není, protože vše zná

Pro koho je tedy tento článek určený? Jde o popsání principu co člověk vyjádří slovy jednoty, které se nedají vyjádřit, protože jednota nemá slov.

27.12.2025 v 20:14 | Karma: 3,11 | Přečteno: 56x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Slovo láska zazněla stejně jak slovo lidství

Kdo se podívá na život z pohledu lásky, ten pozná vše jako jedno. Je to stejné jako s Božstvím, jen ten pohled je zdánlivě jiný.

26.12.2025 v 16:54 | Karma: 0 | Přečteno: 32x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Slovo o vypití poháru tu padlo

Jsou slova, která nesmí zapadnout, protože o poháru, tedy grálu tu padlo slovo několikrát. Tohle vše je dokonalost sama, kterou My lidé musíme pochopit životem, ne jinak.

25.12.2025 v 22:43 | Karma: 2,22 | Přečteno: 55x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Směrování lidstva nebude jiné, jen pochopí víc

Jsou úkoly, které lidstvo odmítá. Jsou poznatky, které nechce poznat. Jedině, když je donuceno je poznat svou duší, povznese tak, že pochopí o co tu jde.

23.12.2025 v 17:48 | Karma: 0 | Přečteno: 52x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Které slovo o Vánocích musíte pochopit

Jsou to slova lásky, pokory a moudrosti. Nic jiného Vás v příštím roce nezasáhne víc než toto sdělení, které musíte pochopit již nyní tím, že dáte všemu co mu přísluší v tento čas Vánoční.

22.12.2025 v 18:52 | Karma: 0 | Přečteno: 43x | Diskuse | Ostatní
Jiří Herblich

  • Počet článků 559
  • Celková karma 3,29
  • Průměrná čtenost 89x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

