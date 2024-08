Kdosi klepe na dveře. Kdo je?

Račte vstoupit budoucnost temná, tak temná, že vyzařujete světlo. Děkuji, jsem vaše světlo a přišlo jsem vás spasit, proto čiňte pokání.

Má být církev zničena, nebo poznamenaná novými myšlenkami? (pracovní název)

Na počátku každé úvahy musím uvést to co víme. Víme, kdo je Bergolio, víme, co činí. A kdo s ním souhlasí, ten vytváří nový proud v církvi? Na tyhle otázky musíme najít odpověď. Má odpověď zní takto:

Bergolio ví co dělá a nedělá to z ničeho jiného, než aby rozklížil vše zažité. To proč to dělá nemusíme hádat, protože jeho minulost dává odpověď, proč to vše činí. Nyní k současnosti. Kdo si myslí, že církev jde správným směrem? Myslí si to čím dál méně lidí a kdo se zajímá o dění v církví, ví tohle již dávno. Jenže proč se tohle vše děje?

Děje se to z toho důvodu, že lidé již nevidí východisko z krize, ve které jsme. Dovolili jsem mu to udělat, protože my sami nevíme kudy jít. Tato doba je zlomová a každý si tohoto znamení všimnul, přesto většina lidí spí. Jsou to spící panny, které nedbají na to, co se děje kolem nich a slepě věří. Kvůli tomu se dějí takové věci. Jak tedy z této situace ven?

Rada existuje jediná. Najít to, co je nám odpíráno poznat prostřednictví církve. Církev již dlouho neplní svoji roli učitele a ochránce věřících, je to církev ustanovená sama pro sebe. Co využívá jako své dogma a tím manipuluje se zbytky víry. Těmito dogmaty bylo vždy stále to stejné, jenže situace dozrála do situace, kdy musíme opustit dogma a udělat církev živou. Aby živý Bůh byl v jejím čele. To živý je obraz budoucnosti, do které se musíme dostat, proto nevidíme budoucnost, protože náš symbol na kříži sestoupil na zem a přišel sklidit co zasel. Bohužel pro nás, protože nejsme připraveni mu dát co potřebuje a tím je láska a pokora ve víře i v životě. Kdy pokora není ponižovaní, ale hrdě, se vztyčenou hlavou vyznání člověka, který věří. Toto nám chybí a spousta dalších věcí. Jsme křesťané a přesto nejsme.

Proto na samý závěr odpusťte moje slova a dejte všemu co jest zapotřebí, protože tohle bude budoucí živý Bůh ve Vás.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdaru.

J.H.