Kdokoliv udělá dojem, ten bude povinován dělat dojem navždy

Nehledejte svět počátku, když jste tady. Ten počátek jste Vy dnes a zítra bude i počátkem toho dalšího, které vznikne z Vás. Nebuďte tedy lidmi, ale Bohy, kteří prostoupí svět tím, že budou jako jedno.

Láska, dar či prokletí? (pracovní název)

Nanebevzetí bylo uděláno s láskou a stejně tak láska proudí světem, který si říká, náš svět. Však čí je to svět? Tento svět je toho, kdo miluje. Není Boha ani náš, ale lásky, která způsobila vznik tohoto všeho v podmínkách, které definovala.

Jak je to tedy s láskou? Láska je neodkladná a všudy přítomná a je, jak by člověk řekl, jedno ve svém poli působení, přesto její hodnota z pohledu Božství je tak vysoká, že Bůh se ptá:

Lásko, kdo jsi. Lásko, jsi ta, co čekám, že přijde, nebo jsi již ta, co mám?

Těmito otázkami častuje Bůh lásku. Láska není totiž skutečná, ale je pomyslná a stejně tak dokáže být i skutečná, stačí se podívat na tento svět a pochopíte, že vše je zde láskou, a to tak umně provedené, že nikdo nepochybuje o lásce ani Bohu, který tohle vše způsobil. Co je tedy láska?

Láska je pocit, že vše znám, je to pocit, že jsem jedním a přeci nejsem. Tento pocit zná každý zamilovaný, přesto lidem chybí jedna položka z tohoto seznamu. Moudrost, která tvoří kostru stvoření. Bez této moudrosti se nedá vyrůst a nedá se být jako ten, kdo je i není. A proč je podmínkou dalšího bytí stát se jako ten, kdo je i není? Je to z toho důvodu, že Božství je strůjcem tohoto světa z poměru k lásce to nejvyšší. Láska jej přesahuje, ale jen o tolik o kolik je větší Bůh. Tedy láska je nekonečná a je zdánlivě bez konce. Dokonce i Bohu se zdá, že vše pokračuje do nekonečna, jenže jak je to doopravdy?

Tohle doopravdy je tajemství života, ne věčného, ale toho dočasného, který žijeme. Láska totiž dala do vínku milovat vše jako jedno právě nám, nám, co žijeme ve hmotě, kdy hmota dokáže v postupu v času, dokáže být ono jedno, které řekne toto:

Kdokoliv se postaví mě, postaví se samotnému Bohu, který stvořil tento svět. Takto zní zákon Božství, že co vytvořím stane mnou a je i tvým.

Těmito slovy častuje hmota vše živé, těmito slovy častuje Bůh vše živé, a to z toho důvodu, že jedno ve své podstatě je tak vysoké, jak jsme vysocí My, všichni.

Toto věta bude poslední a nebude poslední ve stvoření, a to z toho důvodu, že cokoliv napíši či řeknu, bude vytvořeno dvojmo, jednak v lásce a jednak v Bohu, jako poznatek člověka, který je.

Tímto se skutečně loučím a postupuji nanejvýš opatrně, aby žádná část stvoření si nemyslela, že byla ošizena o poznání jednoty.

J.H.