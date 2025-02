Kdokoliv přijme mé slovo, ten přijme Božství z rukou toho, kdo věří

Nechtějte poznat vše naráz. Život je tak dlouhý, aby vše dorostlo ve Vás jako plod dozrálý na slunci Božím ve světle tohoto světa. Váš plod nebude shozen na zem, ale vystoupá do nebes.

Slovo, které vyřknu je slovem Božského přání (pracovní název)

Na počátku Božského přání stojí poznatek života. Který život je ten pravý? Který život je ten, který dokáže dát vše všemu? Tyto otázky provázejí Boha i člověka. Boha provázejí v tom, co činí a člověka v tom co poznává. Oba tedy jednají stejně, ve stejném zájmu, přesto každý jinak. To společné zní takto:

Kdo otevře otázku života, ten najde život hluboký jak život sám. Kdo přijde ke mně, ten nebude žíznit po životě, protože život, který dostane mu dá vše, co si přál. A přání, které plním je i mým přání, plné lásky a pokory ke světu, tak k životu, který tvořím.

Těmito slovy častuje Bůh stvoření a My mu odpovídáme z pohledu člověka takto:

Nejdeme proti tomu, co bys rád viděl, naopak jdeme vpřed. To vpřed znamená, dívat se zpříma na svět a neuhnout před problémy, které přinese čas. Tohle je důležitá zmínka člověka, kdy uhnutím hatíme plány na naše povznešení. Takto hovoří člověk a takto hovoří k Bohu. Děkuji člověk.

Těmito slovy bych se mohl rozloučit, jenže je tu nevyslovená věta života, co je tedy život, když všichni žijeme život jeho? Žijeme život ten či toho, koho milujeme a ten nám dává podmínky k životu a to takové, že jdeme k cíli, který není životem, ale život sám.

Po těchto slovech se musím nadechnout a opět říci jednu větu, která tu visí již dlouho mezi lidmi:

Kdo probudí v sobě člověka vědomého, ten najde život jako z pohádky, kde zlé se mění v dobré a dobré v pomazané, tedy výmaz tohoto, co tvoříme.

Myslím, že tuhle větu musím rozebrat. Výmaz toho, co tvoříme, co znamená tahle věta? Tahle věta znamená jediné, slovo Boha bude vaším a to tím, že uvěříte jednomu jako všemu. Teprve po těchto slovech pochopení najdete Božství skutečně všude, znamená to tedy to, že pomazaný bude každý okamžik, který prožijete. Proto tento okamžik je tak nicotný, až je výmazem z toho všeho. Tento výklad je výkladem člověka k Bohu a jak ho chápu já osobně. Budu rád, když přinesete vlastní poznání všem tím, že dokážete to stejné a pak si řeknete větu, která vysvětlí vše, co zažíváte k Božství i životu.

Děkuji Vám za pozornost a přeji vám hodně zdaru v životě i lásce.

J.H.