Kdokoliv přijde ke mně, ten nebude žíznit

Slovo pochopení i účasti spojuje stvoření. Kdo však jde dál? Jsou ti lidé, co znají Božství v sobě jako on zná je. Tedy jsou jako jednota. Tito lidé žijí pro všechny.

Žijeme v hologramu? (pracovní název)

Slovo hologram je nepřesný termín proto co každý člověk zažívá. Slovo jako hologram je velice nedokonalé. Jeho dokonalost tkví v tom, že jej nechápeme, proto nemohu mluvit o věcech ještě vyšších, přesto bych je Vám rád přednesl.

Slovo, které reprezentují stav vědomí i stav člověka, stejně jako stav života nejen na zemi, není definovatelné. Jakýkoliv pokus o definici tohoto slova skončí nezdarem. Dokonce ani Bůh nemá proto definici, a to je co říci. Jak tedy postupovat? Jediný postup je následující:

Kdokoliv bude schopen pochopit život, bude bohem pomazaný. Ani Ježíš nedokázal vše, však ve víře v Boha byl tak dokonalý, že se z něj stal princip, který přijímáme. Nejde tedy tvořit vše na základě tohoto poznatku, kdy tento poznatek zní takto:

Myslet si že vlastními silami pochopíme Boha je nemyslitelné. Myslet si, že vlastními silami dokáže obsáhnou vše je vždy iluzorní. Jediný postup je následující:

Kdo bude chtít postoupit výše, ten člověk by měl obsáhnou ve svém postupu vše. Jak toho dosáhnout? Jedině takto:

Cokoliv uděláme měřte a važte, ne fyzicky, ani svojí duší, ale samotným Bohem. Jedině on je pravá míra pro život všeho. Kdo pochopí tato slova a najde v nich míru nejvyšší, ten pochopí vše jako jedno, a to ne tím, že bude jako stvořitel, ale že vůle stvořitele se stane naší.

Nyní si musíme pohovořit o této vůli stvořitele. Stvořitel nemá vůli, ale bytí. Právě my jsme jeho vůlí a tvoříme tak jeho protipól. Jedině tímto postupujeme vřed. Tohle je tajemství života, a právě tohle tajemství musí být zveřejněno v časech kdy lidé hledají. Pro važte vše ne svou duší ani tělem, ale Božstvím, které v sobě naleznete. Kdy Bůh řekne tyto slova:

Jsem ten, co stvořil svět a o tento svět se dělím s těmi co mi rozumí, že tento svět je náš, stejně jako Váš. Jedině tímto porovnáváte vše a nedejte se odbýt, když něco nevím, vytvořím otázku k Bohu a Bůh mi odpoví ne slovy, ale prostřednictví toho, co zažiji. Otázka tedy není postup, ale život sám. Kdo hledá ten najde sílu v tom, co tvoří a od této síly se posouváme dál ve stvoření všeho.

Tyto slova jsou tak vysoké, že pochopit je lidem dá spoustu práce. Ta práce bude prací na všem jako jednom, a právě proto vám to říkám, abyste dokázali najít Boha ve všem, nejen ve vás či světě ve kterém žijeme.

Tímto bych se rozloučil a postup další práce bude následující:

Kdo otevře takové téma tady na zemi a pochopí jej. Ten bude pomazaný, ale stane se Božstvím projeveným, a to v míře jakou zastává. Proto vykonejte vše s láskou a pokorou ve všem, kdy vaše moudrost života vás přivede ke mně. Tohle Vám vzkazuje Váš Bůh jediný.

Děkuji Vám za pozornost a přeji vám hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.