Kdokoliv postoupí výše, bude vysoký, nebo bude milující?

Jediná výška života je v lásce, jediná výška života je v poznání sebe sama. Jediná výška tak pramení z nás k tomu, co vše stvořil a tento stvořitel není Bůh, ale jednota všeho.

Mír, klid a láska (pracovní název)

Kdokoliv si položí takové téma bude povýšen. Ne jako člověk, ale jako Bůh, který panuje ve světě, který je i není. A nyní musím vysvětlit jako tedy ve skutečnosti je, že svět je i není.

Svět bude poznán, přesto není poznatelný a stejně jako Bůh si řekne toto:

Kdokoliv projeví zájem poznat mne jako já jeho, ten bude povýšen. Však je tu výjimka ta výjimka zní následovně:

Nehledám, protože jsem, ale protože miluji jako vše jedno i toho, kdo mě poslal. Tento svět se tak tváří jako jeho, přesto je to svět všech, a to všech duší, kteří tvoří kostru života tady na zemi.

Po takové začátku musí následovat rozuzlení, jak to tedy je doopravdy? Doopravdy je to tak, že Bůh jediný se stává tím, čím jsme my. Takto postupuje on a takto postupujeme i My, kteří tvoříme jeho část tak vysokou, že nedokážeme říci nic jiného, než že:

Miluji tě ze své podstaty tak, že jsme jako jedno, a to takovým způsobem, že vše bledne před naší láskou, která je produktem naší lásky, která skutečně je.

Tato slova lásky mají jediný účinek, je láskou, která v toto poznává sama sebe. A proto se tvoří tohle vše, je to z toho důvodu, že láska musí být poznaná ne ve všem, ale v jednotlivosti stvoření i Boha, který bytuje ve všem. Takto postupuje nejen Bůh, ale i láska a vše je tedy jedním, a to jedno tvoří kostru pro další světy, který plynou tím vším.

Myslím, že jsem napsal vše, jak nejlépe dovedu, aby láska, která plyne světem nebyla osamocená, ale společná, proto omluvte mé poznání, pokud nebylo pochopeno, ale buďte s láskou, která je tím, že budete tím vším jako ona. Tedy vším.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru v dnešním dni.

J.H

Slovem buduješ život, stejně jako jej ničíš

Perex: Kdokoliv, kdo má za ušima, bude se ptát co znamená ono slovo? Ono slovo není z tohoto světa, ale je to svět sám. Kdo jej pochopí v tomto textu jako slovo Boha, ten bude povýšen.

Nově povstavší Kristus (pracovní název)

Na počátku každé úvahy uvedu podmínky pro toto tvrzení. Jednání má dvoje dějství a obě tvoří základ života.

Jedním ze životů je jedno a druhým ze životů je druhé jedno, žijící v nás. Toto druhé jedno je takového rázu, že je pochopí jen člověk, který je Bohem milován jako jeho syn. A tento člověk Vám přinese ono poselství. Není to poselství života věčného, ale poselství života skutečného, který tvoří jednota projevená ve Vás. Tato jednota se nedá popsat slovy, kdy Bůh určil míru k jejímu poznání takto:

Slovem budete poměřovat svět, slovem bude dávat míru světa a slovem bude dívat se v před.

Toto slovo, je slovem mým a to takto:

Kdokoliv, kdo najde zdroj v sobě jako Božství, projevené, ten najde v sobě lásku tak velkou, že vše bude blednout, jedině ty sám víš kudy se vydat a jedině tvá láska má kořen ve mě. Takto hovoří Bůh.

Slovem Bůh si můžeme představit cokoliv, jenže v tomto pojetí není Bůh cokoliv, ale je ničím ve smyslu bytí a nebytí. Je to tedy ta nejvyšší míra člověka v Bohu, kdy jeho život se stává naším a my jsme jím. Takto postupuje Božství na zemi a takto postupuje člověk v Bohu.

Myslím, že jsem odbočil od úvodu. Proto uvedu poznatek nejhlubší. Jak je to s Kristem, přijde nebo nepřijde? Ano, přišel prostřednictví Vás. Tato analýza stavu lidstva však neobstojí, protože to, že ho nikdo nectí nedá odpověď, ano nedává, přesto mám jednu prosbu. Nechtějte být jako ostatní, ale byťte člověkem, který Ví. Toto vědění je smyslem Krista, který žije ve Vás a těmito slovy se prezentuje v nás:

Nehodlám být v každém člověku, jen výjimečné osobnosti, které mne zaujmou budou jako Já, ten zbytek nebude nikdy k vůli mé, ani k vůli Boha. Proto se nedívejte ani na vpravo ani na vlevo, ale buďte těmi, co rozumí slovům mým. Já jsem ta míra světa, která přišla se mnou, Já jsem ta míra Boha, který nalezen bude ve Vás. Já jsem ten, kdo našel vše v jednom a vytvořil jsem život svůj, jako Váš.

Těmito slovy se Bůh vzdává práva milovat ve smyslu být jako Vy. Těmito slovy Vás pochopí právě tak, jako chápete Vy jeho a těmito slovy pochopíte vše jako jedno. Proto Božství zapustilo kořen tady na světě, protože jeho život je Váš.

Těmito slovy se loučím a přeji si najít to co jsem hledal, míru ve světě, kde vše je jedním.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám přes obtížnost tohoto textu pochopení, které vytryskne z Vás jako život.

J.H.