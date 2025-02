Kdokoliv pochopíc hru, a zůstane člověk, ten bude povinován dělat věci lepšími

Kdokoliv najde kvítek v životě pomocí lásky a hry na lásku, kdy hra na lásku je skutečná hra, kde není vítězů ani poražených. Tito lidé najdou samý květ na počátku i na konci života.

Kdo dál doskočí, když život skončí (pracovní název)

Na takovou otázku existuje jediná odpověď. Život neskončí tím, že někdo umře. Život zůstane zachován po celou dobu dalšího života v podobě, v jaké žil dříve. Právě tohle je ta odměna za život, že život pokračuje ve čistotě a pokoře i moudrosti. Kdo tedy tyto atributy rozvíjí dočká se poznání života věčného v podobě, že dokáže zázraky, ne v podobě lidské, ale v podobě podobné té lidské, kdy tělo bude nahrazovat duch.

Duch se nedá oklamat, nedá se říci, že tělo je jiné, než duch. Přesto je tam trochu pravdy. Ta pravda znamená jediné. Kdo nalezne lásku tady na zemi a ta láska bude nadpozemská, ten nalezne klíč k Bohu, který se skrývá ve všem. Taková láska přeci není, oponoval člověk. Ale je, jen otevřít oči a srdce. To srdce se nedá popsat, ale oči dají.

Kdo tedy v očích nalezne lásku, otevře se mu srdce.

Tento zákon nalezne uplatnění u lidí i Bohů, kteří dávají podobným způsobem jako lidé. A jak to všechno vím? Vím to z toho pohledu, že jsem leccos zažil a nedávám své vědění na odiv jen tak, ale po zralé úvaze jako poslání Božského tady na zemi. Kdy člověk, který přijme tato slova pochopí i onu lásku, která si nehraje, ale tvoří.

Ano je to správné slovo, že si nehraje a tvoří, protože ten, kdo si hraje probendí život v radovánkách, a přesto že si myslí, že tvoří. Nemůže jít dál pro svou závislost na hře. Ta hra není životem, ale je parafrází života, proto ti, co si rádi hrají, bez účasti života ve hře, ti nezůstávají sami, ale jsou jako kůly v plotě, od počátku do konce.

Myslím, že tohle je znamení doby, kdy lidé dostávají to, co zaseli. Ano je to pravda. Láska nemá oporu ve hře, ale ve skutečnosti, která se může proměnit ve hru. Jenže tato hra v lásce je tak vysoká, že běžný člověk ji nepochopí, i kdyby u ní stál.

Slovo dalo slovo a člověk pochopil. Proč pochopil ono slovo lásky? Protože dává všemu, co si zaslouží. Pomocí tohoto přístupu ke světu, dostane vše, co si zaslouží a tím i vaše duše. Pro konejte to nejlepší, co víte a co tvoříte, protože na konci Vás čeká odměna za život, a to bude onen další život.

Myslím, že jsem napsal vše, co jsem chtěl napsat a budu se těšit na další vstupy a bude se státi větším a větším, protože s každým textem rostu jako Vy, milí lidé.

J.H.