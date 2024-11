Kdokoliv odpustí, ten bude jako Já, když splní tyto podmínky

Slovo bylo slovem proto, že síla odpuštění musí být vyslovena, a to nejen ústy, ale životem, který je. Proto konejte jako byste odpuštění dosáhli, i když jste na samém počátku.

Síla odpuštění (pracovní název)

Byla jedna myšlenka. Ta myšlenka konala jako život sám. Však kdo si ty myšlenko, zeptal se člověk? Já jsem Boží moudrost, která proniká životem, proto činím tohle vše, proto konám vše jako jedno a vy byste měli tuhle myšlenku pochopit. To pochopení této myšlenky je odpuštění, které se učiní takto:

Na pochybách sám o sobě je Bůh, který vykonal, co měl. Jak je to možné? Protože i Bůh chybuje a vytváří zmatek, ale tak nepatrný a mírný, že člověk tuhle kvalitu nikdy nepochopí. Přesto tu je a člověk má za úkol se přiblížit k Bohu způsobem, kdy bude jak on. To jako on znamená tohle:

Změť úkolů a myšlenek je změtí pro ty, co ničemu nevěří. Ve skutečnosti je vše jedním a nejde cokoliv oddělovat od druhého. Takto zní zákon života. Kdo jej pochopí jako zákon Boha, který bytuje v nás, ten si uvědomí jediné, bude jako on.

Myslím, že tato část se vyčerpala a podle toho, jak se tváříte, myslím, že jste pochopili, přesto přinesu další pochopení, aby ve skutečnosti pochopili všichni.

Další částí odpuštění je přijetí. Tohle je opomíjená složka stvoření. Kdo tedy odpouští i přijímá, a to vysokou míru spravedlnosti, která nahrazuje čin či akt, který se stal. Tahle spravedlnost se tváří jako dokonalost a vyzní takto:

Kdokoliv Vám ublíží, nedělá to ze své vůle, ale z Mojí. Takto se dívejte na život, ale dívejte se na tento postup i z pohledu Boha, který říká toto:

Není myšlenky, která by neublížila, jedině ty bytosti, které jdou se mnou, dokáží odpouštět jako já, tedy dát všemu co potřebuje a tohle dokáže jen Bůh a člověk vědomý. Proto i Vy si přejte být člověkem vědomým, protože tohle vědomí je Moje a je Božské. Vědomí člověka není s to pochopit jednotu, právě proto jsem tu Já, a ukazuji Vám cestu kudy jít, abyste pochopili vše.

Takto vzniká jednota v odpuštění.

Myslím, že tato část se vyčerpala rovněž. Proto si budu přát abyste pochopili odkaz Boží takto, že kdokoliv se přiblíží k Bohu, ten nebude jako Já, ale mnou a Já budu Jím. Takto se dá poměřovat svět a takto budeme poměřovat vše, jedním.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdaru.

J.H.