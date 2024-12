Kdokoliv bude pochybovat o páté dimenzi, jenže tu je a není úniku z jejího působení

Slova budou slovy tehdy, když nepoznáte jejich podstatu a o tom je tento článek, poznat podstatu tohoto jevu, který se děje.

Co je to pátá dimenze z pohledu současného člověka (pracovní název)

Na každou dimenzi je nutné nahlížet očima člověka, který Ví. To že většina lidí neví a nechce znát nic je jejich chyba. Tato chyba se jim vymstí. Zatímco lidé pochopíc tuhle dimenzi půjdou vpřed, ostatní budou se točit na místě, budou přemýšlet co dělají špatně. Pak přijde kataklysma, které je usadí do pozice síly, tam kde mají být. Tohle prožije většina populace, přesto již nyní jsou tu zárodky toho, že lidé, byť tuší, či ví, že se děje se světem změna, jen nedokáží říci co. Jedni hledají, jaká to změna má přijít a druhým je to jedno. Těm, co říkají, že jim to je jedno, upřímně lituji, protože život probendí nad zbytečnostmi a skutečný život, jim uteče mezi prsty. Takto se na to budou dívat ti lidé, kteří Ví.

Tito lidé nejsou lídry, přesto dokáží mnohé, nabídnout lidem poznání další dimenze. A jaké je to působení této dimenze? Je to síla, která přijde v nové podobě. Zatímco ta poslední dimenze, která přišla dala lidem hmotu, tahle dá lidem ducha, a to ne lecjakého. Tento duch bude tvořit silou duše, která v nás dříme. Tohle je můj pohled na svět, takto odpoví tato dimenze:

Moje působení je dočasné, přesto lidé poznají sílu své duše, která proudí světem. Lidé si řeknou, jak jsem byl slepý a nechtíc dávajíc. Právě takto působí současná doba, kdy lídři, budou ti, co dají duši, co potřebuje. Od tohoto jsem tu já nová doba, která přišla na krátký čas, abych vás uvedla do schématu života duše. Proto ten, kdo již nyní pochopí tohle schéma duše, bude vítězem, protože nabude síly duše v životě, kdy všichni budou, jak šípkové Růženky spát spánkem sedmivelebným. Asi nějak takto budu působit a takto se asi zachovají i lidé, protože je málo vyvolených, a ještě méně povolaných. Kdy ti povolaní jsou solí země a jdou se zemí vždy v ruku v ruce. Proto byla na zemi taková tlačenice poznat tuto dobu na vlastní kůži, přitom si myslím, že většina lidí tuhle změnu nepochopí a nebudou schopni dát všemu co mu přísluší. Takto odpovídám já, doba, která přichází a je.

Po těchto slovech si myslím, že nemá cenu něco vysvětlovat. Lidé nabudou vědomí až bude pozdě, což je výsledek jejich spánku. Zatímco probuzení lidé vědoucí toho, co se děje, budou dělat lídry těmto lidem.

Takto to chápu já, takto to bude o osobním působení jednotlivce, kdy jednotlivci musí se vzchopit a dát všemu co mu přísluší, protože tohle je mantra pro příští čas, který tu je a přichází.

Myslím, že se tento článek vyčerpal a budu se těšit na další vstupy.

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdaru.

J.H.