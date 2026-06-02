Kdo založí ruky do klína
1.6.2026
Citát: Peter Thiel - Jeho myšlení nejlépe vystihuje jeho slavný citát z roku 2009: „Už nevěřím, že svoboda a demokracie jsou slučitelné.“ Podle Thiela západní demokratické systémy kvůli sociálním programům a byrokracii dusí technologický pokrok a osobní svobodu.
Na počátku této malé úvahy stála jedna poznámka, kterou musíme vysvětlit. A tím je demokracie a svoboda. Jak spojit tento zdánlivě protimluv?
Ano, zdá se jako by lidé opustili kořeny demokracie, je to tím, že je nepochopili, nebo je to tím, že již nevidí východisko ze současné situace? A kde je pravda? Pravda je, říká se schová kdesi v koutku. Tímto hlavní důsledkem pro současnost je přijmutí bezbřehého materialismu bez Boha, který provedl závěrečný úpadek společnosti. Ano, společnost měla našlápnuto k úpadku již dříve, ale tohle bylo řešitelné, ale nyní mohu s klidným svědomí říci, že konec je blízko. Ano, sledujete Bohaté a jakmile pochopíte jejich kroky, tak je následujete, jenže takto onu moudrost nezískáte. Jedinou měnou budoucnosti bude ona skutečná moudrost, kterou v této poslední době, vytvořili. Nic nebude vyšší, než tato moudrost a kdokoliv si myslí, že zlato i investice do čehokoliv jej uchrání před tím co přichází, mohu Vám říci, jak se mýlíte. Nevíte nic o tom co přichází a myslíte si, že jste zmoudřeli. Jen si kupujete čas v současném světě a nechce být účastni budoucího času, tím, že se vzdáváte vlastní moudrosti.
V každém okamžiku života, ona moudrost člověka projevuje, ale jsou období jako třeba tohle, které vysloveně onu moudrost tvoří. V těchto nelehkých situacích se vytváří tolik moudrosti, které leckdy lidé za celý život nedokázali přijmout. Ano, žijeme v přelomové době a mohu Vám říci dneska tolik, že kdo tuhle moudrost našel, ten ví co přichází. Vidíme to všichni, ale chápeme to jen my lidé co Ví. A tito lidé jsou v tak malé části, že nedokáží vyburcovat masy, které stojí v opozici k moudrosti. A u každého člověka, který najde v tento čas onu moudrost, tak děkuji stvořiteli, ale Vím, že jich není mnoho. Ano, mládí má zelenou, ale podle toho co jsme mládí naučili se nám vrací. Jen ti největší lidé a jsou i mladí ví co vytvořit, ale jak říkám, je jich žalostně málo. Většina jde s davem a nesnaží se z něj vystrčit byť nos.
Na počátku této malé úvahy tak stál jeden článek, jak se bohatí připravuji na kolaps. A zde si odpovíme otázkou, je možné zabránit onomu kolapsu? Ne není, lidé jej potřebují jako krev peněz, které prodávají. Jsou to výspy moudrosti, které nás ubezpečují, že jsou i v současnosti lidé, kteří Ví. Ale jejich tak málo.
Co bych tedy závěrem tohoto článku poradil lidem? Hledejte moudrost, která je ve všem. Nikdy jsme nežili v Bohatší době nabízející tolik podmětů pro naši moudrost, važte si toho, protože až tento systém skončí, budete žít jen s tím co máte zabudované ve vašich rukách, duši v Bohu. A dokážete-li vytvořit i přes toto protivenství, kterému budeme vystaveni onu moudrost projevenou v životě, pak nebudeme nikdy sami ani v současnosti ani v budoucnosti, protože Víme, že musíme se naučit spolupracovat na vyšších věcech, které nás překračují a vytvářet tak kostru života dalšího ve svém životě.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Motto na dnešní den
Jakmile pochopíme jakýkoliv střípek, budeme moudří. Však skutečná moudrost bez Boha, je jen nepatrná k tomu všemu.
Vysvětlení tohoto textu: Nalézt jakoukoliv moudrost se dá i tím, že najde jeden střípek, který rozvineme, ale jakmile nebudeme přitom věřit tomu, kdo nás poslal, onen střípek se obrátí nakonec proti nám. Je to z toho důvodu, že moudrost zažitá je jedině tak, že jsme na počátku my, a na konci my všichni ve stvořiteli.
Jiří Herblich
Slovo vyřčené je i pochopené
Jedině tehdy, když člověk pochopí zbytek sdělení. Není to vše pravda co vyprávím, a je na Vás abyste našli lži v tom, co není pravda. Kdy pravda je vše, ale ty lži tvoří kostru tak vysokou že prohlédnout ji je jako lámat ...
Jiří Herblich
Až napadne sníh
Jedna malá poznámka z vlaku, která dokládá jak můžeme jít jako lidé, když nalezneme zdroj v poznání života, který naplňujeme
Jiří Herblich
Kdo pochopí ubývající čas?
Jsou výjimky mezi lidmi, kdy jedinou výjimkou je člověk sám, který jde se stvořitelem. Tento člověk nalezne vše jako jedno a tím naplní život svůj i druhých.
Jiří Herblich
Kdo najde ve stvoření to, co mu chybí
A předá to dál stvořiteli, ten najde studnici vědění, která nemá dno. Kdy tímto dnem jsme my všichni, stejně jako On, kterého tak milujeme.
Jiří Herblich
Slovo strach je naše nebo cizí?
Kdo pochopí strach? Pochopí jej ten, kdo najde lásku tak velkou, že strach nebude strachem, ale dítkem skutečnosti, že vše je jedním.
