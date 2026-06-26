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Kdo vysloví slovo naděje, představí si práci, která jej čeká

Však práci vykoná s láskou v životě a tímto životem povýší vše jako naději všech. Takto postupuje naděje Boží v nás a my jen kopírujeme onu podmínku života, že vše je jedním.

5.4.2025

Naděje je čí, když obě naděje podlehnou zubu času (pracovní název)

Je velké množství nadějí. Co se skrývá pod smyslem, když jedna naděje končí, objeví se druhá a pak další?

Naděje se skrývá v poznatku víry. Víra je pozlátko pro ty lidi, co nevěří, ale jdou životem jako by se nechumelilo. Takoví lidé si řeknou. Kdo jsem není důležité, hlavně, že se mám dobře a naděje je ta tam. Takto lidé přicházejí o naději, kdo ji tedy nalézá?

Nalézá ji ten člověk, který prodchne svůj život prací sám na sobě i druhých. Pro takové lidi je naděje zcela běžná záležitost a jako taková se i plní. Je totiž rozdíl mezi naději přáním a smyslem vykonané práce. Kdy ta práce onu naději povyšuje. Kdo tedy koná v práci a věří naději, ten najde onen kvítek v pravý čas. Kdo jej hledá bez práce, ten spláče nad výdělkem, protože co přichází bez práce je pozlátko, které mu brzy zmizí. Proto věřte, že naděje je prací a tím bych měl celý článek uzavřít, jenže není naděje bez práce? Ano, je a taková naděje si říká poznání. Kdo tedy udělá poznání, ten udělá i svou naději jako přijímá život a takto jedná většina lidí, kdy jejich život je životem toho, koho milují. A nemusí to být stvořitel, ale i klidně hmotná věc.

Myslím, že jsem se do toho zamotal, jenže nevím, jak přesně vyjádřit naději než tím, budu pracovat na sobě i druhých, to proto je tahle forma naděje nejvyšší a ostatní naděje se přibližují Bohu tak, že jsou spíš štěstím než nadějí. Kdy naděje není štěstím, ale zarputilou prací na sobě, odměnou za život, který žijete. Takto jedná stvořitel a takto jedná i ten, koho miluje a nejedná se tedy o zmínku, která probudí závist, ale jak se říká, že probudí další činnost v nás. A takto postupuje každý člověk, který poznal poznání jako stvořitel poznal nás ve své činnosti.

Tímto se skutečně loučím a omlouvám se za toto téma, která vybočuje ze schématu, který jsme chtěl přinášet, jenže naděje je člověku dána tím, že věří stvořiteli a stejně tak práci, kterou koná. Od toho podniká kroky v životě jako jedním, který dokáže dodat životu co potřebuje. Proto ta vsuvka, abyste si nemysleli, že musíte jen pracovat.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pátek 26.6.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

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