Kdo vysloví slovo naděje, představí si práci, která jej čeká
5.4.2025
Naděje je čí, když obě naděje podlehnou zubu času (pracovní název)
Je velké množství nadějí. Co se skrývá pod smyslem, když jedna naděje končí, objeví se druhá a pak další?
Naděje se skrývá v poznatku víry. Víra je pozlátko pro ty lidi, co nevěří, ale jdou životem jako by se nechumelilo. Takoví lidé si řeknou. Kdo jsem není důležité, hlavně, že se mám dobře a naděje je ta tam. Takto lidé přicházejí o naději, kdo ji tedy nalézá?
Nalézá ji ten člověk, který prodchne svůj život prací sám na sobě i druhých. Pro takové lidi je naděje zcela běžná záležitost a jako taková se i plní. Je totiž rozdíl mezi naději přáním a smyslem vykonané práce. Kdy ta práce onu naději povyšuje. Kdo tedy koná v práci a věří naději, ten najde onen kvítek v pravý čas. Kdo jej hledá bez práce, ten spláče nad výdělkem, protože co přichází bez práce je pozlátko, které mu brzy zmizí. Proto věřte, že naděje je prací a tím bych měl celý článek uzavřít, jenže není naděje bez práce? Ano, je a taková naděje si říká poznání. Kdo tedy udělá poznání, ten udělá i svou naději jako přijímá život a takto jedná většina lidí, kdy jejich život je životem toho, koho milují. A nemusí to být stvořitel, ale i klidně hmotná věc.
Myslím, že jsem se do toho zamotal, jenže nevím, jak přesně vyjádřit naději než tím, budu pracovat na sobě i druhých, to proto je tahle forma naděje nejvyšší a ostatní naděje se přibližují Bohu tak, že jsou spíš štěstím než nadějí. Kdy naděje není štěstím, ale zarputilou prací na sobě, odměnou za život, který žijete. Takto jedná stvořitel a takto jedná i ten, koho miluje a nejedná se tedy o zmínku, která probudí závist, ale jak se říká, že probudí další činnost v nás. A takto postupuje každý člověk, který poznal poznání jako stvořitel poznal nás ve své činnosti.
Tímto se skutečně loučím a omlouvám se za toto téma, která vybočuje ze schématu, který jsme chtěl přinášet, jenže naděje je člověku dána tím, že věří stvořiteli a stejně tak práci, kterou koná. Od toho podniká kroky v životě jako jedním, který dokáže dodat životu co potřebuje. Proto ta vsuvka, abyste si nemysleli, že musíte jen pracovat.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo, které probudí vesnici do života
Hledáte-li poučení co je to vesnice, zatím Vám nedám odpověď, za to můžeme společně hledat odpovědi na otázku, co je město či vesnice, které jsou probuzeny životem.
Jiří Herblich
Kdo bude na konci jako na začátku
Jsou to ti lidé, co dosáhli všeho, aniž by si to uvědomovali. Poznal jsem Boha v tom nejlepším světle mě osvětloval při psaní a nyní si myslím, že by bylo na čase přestat psát o Bohu, ale o životě, který žijeme.
Jiří Herblich
Chvála jednomu druhu
Neznamená pochopit vše, ale tím, že obsáhneme celek pochopíme ony jednotlivosti. Přinést poznání jednotlivosti je vysoké, ale dát lidem poznání celku, které proniká vším je Božské.
Jiří Herblich
Následuje slovo, Děkuji
Které slovo je nejvyšší ve stvoření? Je jím slovo, které by jste měli používat každý den, ve svém životě jako slovo stvořitele. Víc nemám co dodat.
Jiří Herblich
Na počátku obrazu stál stvořitel
Který jim říká konstrukce světa, těmito obrazy se řídí lidstvo ve své nízkosti a dokládá svou účast na stvoření. Víc nemá cenu dodávat
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kraj se chystá na extrémní vedra. Na přímém slunci bude k 50 stupňům
V Olomouckém kraji vypukly přípravy na obří vedra, která naplno udeří o víkendu a budou atakovat...
Za SPD bude na Vysočině do Senátu kandidovat Lucie Pavlů Řádová a Radek Koten
Do Senátu v obvodu Pelhřimov, ve kterém je i část obcí v okrese Jindřichův Hradec, bude za SPD...
V Českých Budějovicích budou od července sdílená kola
V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
- Počet článků 643
- Celková karma 3,74
- Průměrná čtenost 82x