Kdo ví, co přinese zítřek

Hledejte to, co nemáte, tím je duše a vaše poznatky tak rozšíří stav vašeho těla tak, že budete jako jedno.

My s vámi zatočíme (pracovní název)

Dnešní situace je velice nepřehledná, však jen pro lidi, co nečtou mezi řádky. Lidé, kteří Ví, nic nezaskočí, ne proto, že ví skutečně co přijde, ale ví to, co přijít musí, a to bude rozuzlení, která vykrystalizuje do podoby prohry. Ano, musíme si to přiznat západ prohrává v přípravě na válku a ví to všichni, a dokonce to ví i politici, proč tedy dělají ramena na Rusko, které nemohou porazit? Je toho mnoho, co bych měl na srdci, přesto jedna věc tomu vévodí. Jsme schopni jako západ, aniž bychom tam patřily, jsme schopni mobilizovat své kapacity pro útok? Nejsme, je to jako dráždit bosou nohou hada a divit, když zaútočí a kousne nás. Tento jed může být smrtící, což si neuvědomují a myslí si, že jen postoji se dá vyhrát válka. Není totiž nikoho, kdo by šel v této době bojovat, a přitom politici si myslí, že nás naverbují, ano myslet si to mohou, ale lidé pochopili již dříve o co se tu hraje, a právě tohle nevyjde pro sabotáže stavu, které budou následovat. Nikdo nebude konat v zájmu války a každý se bude ohlížet jen aby přežil. Zkrátka v tom není kolektivní duch, ale akt sebe zoufalství. Proto nemůžeme si myslet, že cokoliv by takového nastalo, že by mohlo vyvrcholit vítězstvím, to jen politici posbírají body, a to bude celé klání, celý výsledek.

Jak tedy dál? Je čas na změnu, jak řekl klasik a myslím, že pokud se do takového dobrodružství západ pustí, spustí něco, v co nedoufal, že se stane. Ano staneme se bankrotáři, a to ne díky válce, ale díky dluhům, které jsme nashromáždili. Budou si myslet, že vše půjde podle plánu jako vždy, ale neuvědomují si situaci, která panuje a schyluje se k rozuzlení, což obnáší toto:

Rozuzlení bude to, že poznáme cenu života i peněz, a to ne tím, že o vše přijdeme, ale že vše najdeme a to tak, že budeme chápat situaci, kde jsme. Na počátku vždy stojí pochopení situace a nebude tomu jinak. Budeme stát na počátku a lidé se na tento počátek těší, protože vítr, který má tento puch novodobé civilizace rozptýlit nebude snadný, přesto se to stane.

Tohle je vše, co jsem chtě sdělit k dnešku, kdy si všichni myslí, že válka je přede dveřmi. Není, to jen politici jsou schopni nás do války poslat.

Děkuji za poselství života, který Vám mohu předat a budu se těšit na další vstupy.

J.H.