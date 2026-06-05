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Kdo probudí v tomto článku své ego

jako probudil je ten kdo tento článek psal, pochopí obsah tohoto článku. Nejde se dívat jinak než očima člověka a ego nedává naději, ale skomírá jako život bez naděje. Tímto se ego povyšuje a tímto se ...

25.3.2025

Perex: jako probudil je ten kdo tento článek psal, pochopí obsah tohoto článku. Nejde se dívat jinak než očima člověka a ego nedává naději, ale skomírá jako život bez naděje. Tímto se ego povyšuje a tímto se ponižuje tím, že dává naději dalšímu životu, který přijde.

Proveditelné se stalo neproveditelným (pracovní název)

Na počátku takové úvahy stál život. Jaký to byl život? Byl to život Boží, jak by se dalo říci. Jenže co se nestalo, i slovo Boží může narazit a narazilo. Když Bůh narazí stane se slovem poraženým a takto dopadne každý, kdo bude slovem Božím a nedá všemu co mu přísluší.

Tento úvod byl nutný k pochopení situace, o které bych Vám rád něco řekl. Jsou situace v životě člověka, které dávají naději a stejně tak situace, které naději berou, ale jak to souvisí s dnešním článkem? Souvisí to takto:

Slovo, které vyřknu neznamená nic významného, přesto významné je, kdo totiž nepochopí slovo, které dostal na počátku, připravuje si překvapení, které nebude milé. Jsou situace, které planou světem a svět stojí na počátku i na konci. Kdy tohle slovo nedává naději, ale dává odraz naděje. A nyní si probereme ono slovo.

Ono slovo zní takto:

Co je to láska, která plyne vesmírem, kde se zastaví, kde je jí konec? A odpověď zní takto:

Jsou situace člověka, které nedávají naději, přesto jsou plné naděje.

Jak pochopit tuhle větu? Jedinými slovy nebudeme poměřovat svět, ale budeme světem, těmito slovy budujeme svět další. A ten současný nám říká toto:

Kdo probudí svět k životu, ten pozná jeho zákoutí i taje. Kdo probudí svět do života, ten nebude světem, ale bude světem sdíleným. Proto konejte své dílo se svým zázemím a o takto:

Kdo vykoná sílu v životě, jak jedno najde život, který se probudí do života, ten najde sílu v jednom. Takto se chová život a takto se život chápe.

Na samý závěr mám jednu prosbu, kdo bude číst tento článek mějte na paměti, že cokoliv uděláte budete dávat ze sebe jak dar všemu. Tímto darem poměřujete svět a tímto darem dáváte světu poznání, které není jen vaše, ale všech.

Tímto se skutečně loučím.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pátek 5.6.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

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Jiří Herblich

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  • Průměrná čtenost 82x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

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