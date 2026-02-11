Kdo probudí jednotu, ten pochopí život

Jsou znamení, že konáme dobro. Jsou znamení, že jsme s Bohem, však kdo jsme My, poznáme na konci cesty.

16.1.2025

Zákony Boha ve hmotě a zákony Boha v duchu, kde je rozdíl? (pracovní název)

Jsou dané zákony světa. Proč tyto zákony dělit, zeptal se Bůh, jenže na otázku přišla odpověď:

Jsou zákony pro hrubé i jemné jako jedno, přesto je nutné je od sebe oddělovat, aby vše dostalo, co dostat má. Takto odpověděl ten, kdo stojí na počátku.

Celé by to mohlo skončit, jenže lidé si musí uvědomit, proč tomu tak je. Lidé dávají všemu, co mu přísluší, a přitom dbají Božích nakázání, které tvoří kostru života na zemi. Jenže jak šel čas a člověk se vyvíjí zjišťuje, že naplňování nakázání, které mu dal stvořitel ho nenaplňuje.

A člověk se zeptal sám sebe: Proč nemohu znát zákony Boží platící pro vše? A dostal v odvaze toto: Chtěl bych prožít den se stvořitelem, který mi dává život.

Takto hovoří člověk, který poznal stvořitele a dokáže poznat zákony Boží, které plynou zemí. Ano, dá se říci, že plynou, protože jejich hlavní působení je v duchu a Božím díle, které je tvořeno jeho podstatou. Kdo tedy chápe hmotu a její zákony, udělal krok prvý, na jehož konci jej čeká vyznání lásky ke všemu jako jednomu.

Na téhle cestě se utváří charakter člověka a člověk roste, ne do nebe ani do sebe, ale do Božích zákonů, které na své pouti pochopí.

Na počátku každé cesty stojí stvořitel, který vyzná lásku, ve které vyrostl:

„Pochopil jsem zemi, pochopil jsem Boha. Ó děkuji jednoto za tento okamžik, který vyrostl z tebe pro vše.“ Takto hovoří ten člověk, který našel svůj počátek i konec.

Slova a zase slova, osopil se člověk. Jak můžeš říci, že Bůh je tebou, řekl člověk. A odpověď zněla takto:

Kdo našel to, proč žil a dokáže to předat tomu koho miluje, ten neztratí život, ale najde další tím, že pochopí vše jako jednotu. Pro tyhle lidi není velikosti, ani malosti, je jen jednoty Boží.

Tímto se loučím a přeji každému, aby nalezl to, co měl.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | středa 11.2.2026 6:30

Jiří Herblich

  • Počet článků 579
  • Celková karma 3,02
  • Průměrná čtenost 87x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

