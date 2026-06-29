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Kdo probudí duši

Ten nalezne úkol, který si duše postavila v sobě. Tento úkol může být tak niterný, že člověk jej musí pochopit. Jedině tím jej dokáže překonat ne tím, že tento úkol obejde, ale že jej prožije svým životem jako by se stalo živ

7.4.2025

Perex: Ten nalezne úkol, který si duše postavila v sobě. Tento úkol může být tak niterný, že člověk jej musí pochopit. Jedině tím jej dokáže překonat ne tím, že tento úkol obejde, ale že jej prožije svým životem jako by se stalo životem všech.

Na počátku psychopata stál člověk, který zradil (pracovní název)

Ta zrada znamená jediné, cokoliv vytvoří bude zmarem a tímto životem, který je mu propůjčen vytvoří kostru budoucího zmaru svého jako podílnictví života, který žil. Myslím, že tuhle větu musím vysvětlit. To podílnictví života, znamená, že cokoliv vytvořím souvisí to s duší a cokoliv přijmu, přijme to má duše. Nedá se tedy dělat kompromis, což lidé dělají, ale běžný člověk má výhodu, že dělá věci polovičatě a ledabyle, takže se nekoná ona zrada, která čeká na psychopata. Psychopat je svým způsobem otrok svých vášní. Nedokáže říci ne, a to ne sobě ani druhým, ale druhé straně Boha, která prověřuje život nejvyšším poznáním. Takto by zněla odpověď, proč je tolik psychopatů na světě. Ten důvod je ten, že lidé odpadli od Božství a konají zlo, a to zlo vědomé, od tohoto vědomého zla je jen krůček k tomu, aby se stali psychopaty. Psychopatem se tedy člověk nerodí, ale stává se jím.

Vím, řekl muž, že žít se sním nedá, ale co bys poradil lidem, jak zvládnout situaci do které se dostali ne svoji vinou? Na tuhle otázku je jediná odpověď. Vaše láska musí být prověřena tím způsobem, že dokážete překonat nástrahy, které Vám klade. Není to jen láska, ale celý svůj život musíte napnout k účinku toho koho milujete tak, že dokážete odrazit útoky, které na Vás panují. Ty útoky nejsou tu proto aby Vás zraňovali, ale jsou tu proto, že vaše duše si vybrala tento cíl. Odrazit jeden z největších úkolů člověka, nepodlehnout a nekleknout před zlem, se kterým bojuji láskou a vírou v dobro. Takto postupují ti, co věří, ale co říci těm co nevěří, že již nedokáží vyhrát, zeptal se muž? Ano, po takovém útoku, která je sebestředný a dokáže potrápit kde koho se nedá říct nic jiného než tyto slova:

Kdo najde v životě sílu pod tlakem tohoto netvora, ten najde v životě takovou sílu, kterou již nic nepřekoná, kdy vaše duše bude oddána poznání této zkoušky, ne proto, že se bála, ale proto, že Ví, proč si ji vybrala. Víc nemohu říci.

Proto se nezlobte na tyto lidi, že Vás tak trápí. Je to vaše předurčenost, že vaše duše má obstát mezi tím vším.

Věřím, že má slova budou pochopena ne tím, že je budou lidé následovat, ale že je pochopí svojí duší. Ta jediná si vybrala tento úkol a ta jediná musí najít způsob, jak tento problém překonat. Kdo pozná tělo a pozná duši, nebude mít úkol mnohem snazší, protože již nebude v zajetí schémat, které vytvořili to, čím prochází.

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 29.6.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

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