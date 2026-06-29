Kdo probudí duši
7.4.2025
Perex: Ten nalezne úkol, který si duše postavila v sobě. Tento úkol může být tak niterný, že člověk jej musí pochopit. Jedině tím jej dokáže překonat ne tím, že tento úkol obejde, ale že jej prožije svým životem jako by se stalo životem všech.
Na počátku psychopata stál člověk, který zradil (pracovní název)
Ta zrada znamená jediné, cokoliv vytvoří bude zmarem a tímto životem, který je mu propůjčen vytvoří kostru budoucího zmaru svého jako podílnictví života, který žil. Myslím, že tuhle větu musím vysvětlit. To podílnictví života, znamená, že cokoliv vytvořím souvisí to s duší a cokoliv přijmu, přijme to má duše. Nedá se tedy dělat kompromis, což lidé dělají, ale běžný člověk má výhodu, že dělá věci polovičatě a ledabyle, takže se nekoná ona zrada, která čeká na psychopata. Psychopat je svým způsobem otrok svých vášní. Nedokáže říci ne, a to ne sobě ani druhým, ale druhé straně Boha, která prověřuje život nejvyšším poznáním. Takto by zněla odpověď, proč je tolik psychopatů na světě. Ten důvod je ten, že lidé odpadli od Božství a konají zlo, a to zlo vědomé, od tohoto vědomého zla je jen krůček k tomu, aby se stali psychopaty. Psychopatem se tedy člověk nerodí, ale stává se jím.
Vím, řekl muž, že žít se sním nedá, ale co bys poradil lidem, jak zvládnout situaci do které se dostali ne svoji vinou? Na tuhle otázku je jediná odpověď. Vaše láska musí být prověřena tím způsobem, že dokážete překonat nástrahy, které Vám klade. Není to jen láska, ale celý svůj život musíte napnout k účinku toho koho milujete tak, že dokážete odrazit útoky, které na Vás panují. Ty útoky nejsou tu proto aby Vás zraňovali, ale jsou tu proto, že vaše duše si vybrala tento cíl. Odrazit jeden z největších úkolů člověka, nepodlehnout a nekleknout před zlem, se kterým bojuji láskou a vírou v dobro. Takto postupují ti, co věří, ale co říci těm co nevěří, že již nedokáží vyhrát, zeptal se muž? Ano, po takovém útoku, která je sebestředný a dokáže potrápit kde koho se nedá říct nic jiného než tyto slova:
Kdo najde v životě sílu pod tlakem tohoto netvora, ten najde v životě takovou sílu, kterou již nic nepřekoná, kdy vaše duše bude oddána poznání této zkoušky, ne proto, že se bála, ale proto, že Ví, proč si ji vybrala. Víc nemohu říci.
Proto se nezlobte na tyto lidi, že Vás tak trápí. Je to vaše předurčenost, že vaše duše má obstát mezi tím vším.
Věřím, že má slova budou pochopena ne tím, že je budou lidé následovat, ale že je pochopí svojí duší. Ta jediná si vybrala tento úkol a ta jediná musí najít způsob, jak tento problém překonat. Kdo pozná tělo a pozná duši, nebude mít úkol mnohem snazší, protože již nebude v zajetí schémat, které vytvořili to, čím prochází.
Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo vysloví slovo naděje, představí si práci, která jej čeká
Však práci vykoná s láskou v životě a tímto životem povýší vše jako naději všech. Takto postupuje naděje Boží v nás a my jen kopírujeme onu podmínku života, že vše je jedním.
Jiří Herblich
Slovo, které probudí vesnici do života
Hledáte-li poučení co je to vesnice, zatím Vám nedám odpověď, za to můžeme společně hledat odpovědi na otázku, co je město či vesnice, které jsou probuzeny životem.
Jiří Herblich
Kdo bude na konci jako na začátku
Jsou to ti lidé, co dosáhli všeho, aniž by si to uvědomovali. Poznal jsem Boha v tom nejlepším světle mě osvětloval při psaní a nyní si myslím, že by bylo na čase přestat psát o Bohu, ale o životě, který žijeme.
Jiří Herblich
Chvála jednomu druhu
Neznamená pochopit vše, ale tím, že obsáhneme celek pochopíme ony jednotlivosti. Přinést poznání jednotlivosti je vysoké, ale dát lidem poznání celku, které proniká vším je Božské.
Jiří Herblich
Následuje slovo, Děkuji
Které slovo je nejvyšší ve stvoření? Je jím slovo, které by jste měli používat každý den, ve svém životě jako slovo stvořitele. Víc nemám co dodat.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
ÓÓMM se neslo epet ARENOU: epet spojil energii z jógy s podporou pacientů s ALS
Mladíkovi se z elektrokoloběžky začal valit hustý dým. Ještě stihl udělat důležitý manévr
Dým vycházející z elektrokoloběžky překvapil za jízdy mladíka na Náchodsku. Všiml si toho a...
Nemáte bambus? Zoo vítá první mláďata pandy, potravu shání i u veřejnosti
Krmení zvířat v zoologických zahradách bývá přísně zakázané, teď se ale zoo v Olomouci obrací na...
V ovocném sadu ráno hořel vrak kamionu, na místě je odstavený přes rok
Neobvyklý zásah mají za sebou hasiči v obci Všeň na Turnovsku. Dnes kolem čtvrté hodiny ranní...
Prodej 2 rodinných domů v Popovicích
Popovice, okres Uherské Hradiště
3 490 000 Kč
- Počet článků 644
- Celková karma 3,74
- Průměrná čtenost 82x