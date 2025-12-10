Kdo probudí duši
11.12.2024
Indiáni jsou iniciováni do života bolestí, a jak my? (pracovní název)
Jsou různé otázky života, které jako lidé prožijeme. Jsou různé otázky, kterými musíme projít. Tohle je jedna z otázek života, a ta zní takto:
Jsou indiáni svým působením na svět skutečně nejvýše postavenými lidmi, nebo nás mají naučit to co sami umíme?
Jsou různé otázky života, ale iniciace života neprobíhá u člověka přímo. Indiáni to mají jinak. Jejich iniciace životem je násilná a bezprostřední, zatím co my Evropané to máme jinak. Naše iniciace je životem samým. Je to poznání života v tom, co tvoří a nejen v bolesti, ale i poznání života jako duality i jednoty. Proto myšlenkově i duchovně jsou lidé vyznávající tyto hodnoty výš než indiáni. Jenže tu jsou otázky, které dnešní člověk má. Jak to, že indiáni jsou tak dokonalý v tom, co tvoří?
Tahle otázka je stěžejní. Odpovědí poznáme svoji dokonalost a ta zní takto:
Kdokoliv může být dokonalý v tom co tvoří. To, že to chápeme tak, že nejsme, je dáno tím, že naše duchovnost byla ponížena. Nedokážeme poznávat duši jiným způsobem než materialismem a ta duše trpí. Proto si připadáme nedokonalý, a proto jdeme životem jako zmámení. Teprve tehdy až najdeme poznání života v duši či Bohu, či jednotě, najdeme smysl života, který musíme najít. Teprve tehdy najdeme počátek i konec života v tom co tvoříme. Takto zní má odpověď.
Jsou však otázky daleko vyšší, jak poznat Boha či duši v sobě? Či o jednotě nemohu již vůbec hovořit, protože lidé by nepochopili zhola nic. Jak tedy začít? Jediný začátek života je ve filosofii, kterou si musíme najít. Jak jste pochopili z mých textů, které nazývám filosofickými poznámkami. Tvoří kostru něčeho tak vysokého, že dokáží člověka vést. Kdo pravidelně čte mé texty a není z duchovního hlediska líný, tomu se otevře život před očima ne mými slovy, ale slovy Boha, který sídlí v každém stvořeném. Takto přijímejte život, přijímejte ho ve své podstatě tak, že dokážete přijmout vše, i když se může zdát, že daná věc je nedokonalá, ano je, ale má důležitou funkci v celku, jak pochopit celek. Proto se nevyhýbejte poznání jednoty jako celku. Ta jednota je tak dokonalá právě tím, že dokáže poznat Vás a vy poznat jí. Takto postupuje jednota a takto musíme postupovat My lidé.
Mé otázky života, které jsem se snažil přinést přes mé texty, nezapadnou. To jen lidé si řeknou:
Kdo je tento blázen, který si myslí, že život je takový, jaký popisuje, Já ho znám jinak, přeci.
Jenže tento člověk si neuvědomuje onu podstatu života, která říká toto:
Kdo nebo co pochopí jakýkoliv střípek života, nebude litovat života, který prožije jako vědomá bytost ne tím, že dokáže vše, ale tím, že dokáže přijmout vše jako jedno, které bdí nadevším.
Takto postupuje skutečný člověk a takto budou postupovat lidé zběhlý v tom co tvoří, tedy v lásce a pokoře života, který jim ukáže, co mají vykonat.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo ticho a jednota ticha
Kdo najde v tomto článku počátek zárodku filosofie jednoty, ten dokáže poznat i onu jednotu. Tento článek nebude nikdy pokračovat, bude mementem tím, čím se zabývám
Jiří Herblich
Kdo bude moudrý v nadcházející době, pochopí vše jako jednotu
Jsou slova o jednotě vysoká? Jsou i nejsou. Jednota je naším konstruktem, kdy skutečná jednota je tím co zastáváme a čím žijeme. Podle tohoto klíče najdete poznatky nejvyšší.
Jiří Herblich
Slovo jako umělá inteligence, poníží všechny
Kdo bude odolný vůči umělé inteligenci? Budou to ti lidé, co již dnes pochopí co znamená být Člověkem. Nejde říci, jsem přeci člověk, ale být skutečným Člověkem. Teprve pak pochopíme ona slova o člověku, který tápe a
Jiří Herblich
Která jednota je ta nejvyšší?
Je to jednota života, nebo život sám, který žijete jako lidé, kteří pochopí, o čem jednota je. Tímto předávám slovo, které bude i vaším slovem.
Jiří Herblich
Světlo přišlo v tento den na zem
Aby potvrdilo naši duši, která otevřela se světu. Takto najdeme v tento čas poznání světa v nás i v tom co tvoříme. Nebojte se v tento čas dát svou lásku a poznáte jí tím, že se otevře ve vás, vaším srdcem.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Zubaté stříšky v Braníku dál stojí za plotem. O jejich osudu rozhodne až příští rok
Betonové přístřešky u tramvajové a autobusové zastávky Nádraží Braník zůstávají i po měsících...
OBRAZEM: Zvířata, obří vážky i květiny. Světelná zahrada v Hradci jitří fantazii
Ve světelnou zahradu s obrovskými vážkami i exotickými květinami se proměnil hektarový pozemek na...
Věž cvilínského poutního kostela ukrývala listiny, fotografie i mince
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Pronájem 1kk 35m2+60m2 předzahrádka P9 Hloubětín Modrého
Modrého, Praha 9 - Hloubětín
17 500 Kč/měsíc
- Počet článků 549
- Celková karma 3,60
- Průměrná čtenost 90x