Kdo probudí duši

Jsou to ti lidé, co dokáží probudit vše jako jedno. Tato jednota se nedělí, ale je tvořivou součástí všeho. Takto postupuje člověk moudrý, vědoucí si toho, co tvoří.

11.12.2024

Indiáni jsou iniciováni do života bolestí, a jak my? (pracovní název)

Jsou různé otázky života, které jako lidé prožijeme. Jsou různé otázky, kterými musíme projít. Tohle je jedna z otázek života, a ta zní takto:

Jsou indiáni svým působením na svět skutečně nejvýše postavenými lidmi, nebo nás mají naučit to co sami umíme?

Jsou různé otázky života, ale iniciace života neprobíhá u člověka přímo. Indiáni to mají jinak. Jejich iniciace životem je násilná a bezprostřední, zatím co my Evropané to máme jinak. Naše iniciace je životem samým. Je to poznání života v tom, co tvoří a nejen v bolesti, ale i poznání života jako duality i jednoty. Proto myšlenkově i duchovně jsou lidé vyznávající tyto hodnoty výš než indiáni. Jenže tu jsou otázky, které dnešní člověk má. Jak to, že indiáni jsou tak dokonalý v tom, co tvoří?

Tahle otázka je stěžejní. Odpovědí poznáme svoji dokonalost a ta zní takto:

Kdokoliv může být dokonalý v tom co tvoří. To, že to chápeme tak, že nejsme, je dáno tím, že naše duchovnost byla ponížena. Nedokážeme poznávat duši jiným způsobem než materialismem a ta duše trpí. Proto si připadáme nedokonalý, a proto jdeme životem jako zmámení. Teprve tehdy až najdeme poznání života v duši či Bohu, či jednotě, najdeme smysl života, který musíme najít. Teprve tehdy najdeme počátek i konec života v tom co tvoříme. Takto zní má odpověď.

Jsou však otázky daleko vyšší, jak poznat Boha či duši v sobě? Či o jednotě nemohu již vůbec hovořit, protože lidé by nepochopili zhola nic. Jak tedy začít? Jediný začátek života je ve filosofii, kterou si musíme najít. Jak jste pochopili z mých textů, které nazývám filosofickými poznámkami. Tvoří kostru něčeho tak vysokého, že dokáží člověka vést. Kdo pravidelně čte mé texty a není z duchovního hlediska líný, tomu se otevře život před očima ne mými slovy, ale slovy Boha, který sídlí v každém stvořeném. Takto přijímejte život, přijímejte ho ve své podstatě tak, že dokážete přijmout vše, i když se může zdát, že daná věc je nedokonalá, ano je, ale má důležitou funkci v celku, jak pochopit celek. Proto se nevyhýbejte poznání jednoty jako celku. Ta jednota je tak dokonalá právě tím, že dokáže poznat Vás a vy poznat jí. Takto postupuje jednota a takto musíme postupovat My lidé.

Mé otázky života, které jsem se snažil přinést přes mé texty, nezapadnou. To jen lidé si řeknou:

Kdo je tento blázen, který si myslí, že život je takový, jaký popisuje, Já ho znám jinak, přeci.

Jenže tento člověk si neuvědomuje onu podstatu života, která říká toto:

Kdo nebo co pochopí jakýkoliv střípek života, nebude litovat života, který prožije jako vědomá bytost ne tím, že dokáže vše, ale tím, že dokáže přijmout vše jako jedno, které bdí nadevším.

Takto postupuje skutečný člověk a takto budou postupovat lidé zběhlý v tom co tvoří, tedy v lásce a pokoře života, který jim ukáže, co mají vykonat.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

Jiří Herblich

  • Počet článků 549
  • Celková karma 3,60
  • Průměrná čtenost 90x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

