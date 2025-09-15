Kdo přijde s kulatostí země, je v pravdě?
5.11.2024
Perex: Kdo najde odvahu pochopit tento text, neujde mu, že život nabízí ne jedno řešení hádanky, ale vícero. Kdy Bůh jako stvořitel nemá se skloňovat ani vymítat tím, že věříme svému jako jemu tímto způsobem, která zastává poznání jednostranné.
Je země kulatá nebo plochá, jak rozřešit tuto hádanku? (Pracovní název)
Složitost tohoto tématu mi umožňuje použít příměr. Kdo si myslí, že země je plochá? Jsou ti lidé, kteří přemýšlí o věcech do hloubky. Jak to tedy ve skutečnosti je?
Ve skutečnosti se nedá napsat jediná věta, která charakterizuje stav, ve kterém se nacházíte. Pokud bych napsal, že země je plochá, mýlím se. Pokud napíši že země je kulatá, mýlím se znova. Jak je to tedy doopravdy je? Je to celé takto:
Pojem země, je pojem mystický a nedá se dívat na žádnou z planet jinak než jako objekt zájmu. To, jak ji vidíme je objektem zájmu, proto když budu chtít vidět zemi plochou uvidím ji a pokud si budu přát vidět zemi očima jako kouli, uvidím ji. Kde je tedy pravda? Pravda není v tom, co vidím či cítím svými smysly, ale tím, co jako člověk dokáži. Kdy Božství je pravý tvůrce, který vytváří vše v jednotě v nás a my, jsme tím, co nazýváme jednota. Proto dokážeme vidět očima to co vidí on. Nedá se tedy říci jednoznačně jaká je tedy země, jestli kulatá či rovná, ale musíme se podívat na stvořitele, který sídlí v nás, jakou chceme vidět verzi. Obě verze mají svoji platnost.
A nyní si probereme obě planosti obou variant, kdy kulatá země zastává zůstatek života na zemi, a to tím způsobem, že ji vidíme jako kouli. Jak tuhle větu pochopit? Onen zůstatek života je tvořen nejen tím, co tvořím, ale i tím co tvoří druzí, proto bych při rozebírání tohoto tématu se omezil na dvě okolnosti. Když pochopím kouli za zdroj života, pochopím, co naznačuji, že koule nás nosila a koule ukončí náš život. Proto nekonám jen tím, co vidím, ale i tím co cítím, protože plocha, jak ji dokážeme vnímat my lidé dává jiné poznatky. Plocha nás nenutí poznat sama sebe, ale dávám vše, jak se říká na talíři. Proto se lidé dělí podle poznání, protože podvědomě ctí buď plochu nebo kouli až toho vyplývající život tvoří základ jejich filosofie. Ve skutečnosti neexistuje ani plocha ani koule, ale jen bytí, které nemá rozlišení. Tedy jsme všichni jedno, a z této jednoty je stvořeno vše.
Jak se tedy zachovat, když se člověk zeptá, čemu věří? Odpovědět se dá jednoduše. Kdo věří kouli životu, který nese bude omezení na kouli, protože koule nese omezení své plochy, kdežto ti, co dokáží přijmout život jako plochu na které žijeme, dokáží vytvořit Bohabojnější život ne proto, že nejsou omezeni, ale že Bůh koná podle nás, co tvoříme jednotu a k jednotě má blíž plocha.
Doufám, že tohle vysvětlení dá tvůrcům názorů o plochosti či kulatosti země vodu na mlýn a dojdou dál ve svém pochopení reality, která se skrývá a není vidět. Tedy to, co vidíte je skryté očím, proto nedejte na zrak, že co vidím je skutečné. To jen vaše smysli chtějí vidět co vidí. Tato davová psychóza nebude nikdy vysvětlena masám, ale jednotlivci ji dokáží pochopit tím, že přijmou Božství, protože pak najdou vše jako jedno, kdy ona jednota nemá jinou kostru než bytí.
Tímto bych se rozloučil a přidal bych svůj názor k tématu duality, kterou ctíme jako lidé.
J.H.
Jiří Herblich
Slova počátku jsou opět na scéně
Jsou to slova počátku, nebo konce? Takto nezněla otázka, ohradil se muž. Ano, je to počátkem i taková otázka, která je i koncem. Proto vězte, že vše je počátkem i koncem v jediný okamžik.
Jiří Herblich
Kdo nabyde a kdo pozbyde?
Hledejte ve slovech poznání života, kterým žijete, ne tím, že bude příběhem, ale tím, že bude skutečným příběhem života. Ničím jiným pak nepoměřujte život, jen tímto, protože tohle je alfa a omega života věčného.
Jiří Herblich
Slovo víra nebylo nikdy výš
Které slovo zazní až se navrátím ke stvořiteli? Slovo víra se stane dalším životem, ne proto, že bude odměnou, ale že bude životem dalším ve víře jako životu, který jsem pochopil.
Jiří Herblich
Které slovo zastává láska?
Slova lásky jsou slova poznání. Kdy láska nedokáže být poznáním, ale dokáže nám je zprostředkovat přes vše co obsahuje. Takto vzniká výjimečné a dokonalé nic, čímž navazuji na počátek lásky, které není ničím jiným než oním nic.
Jiří Herblich
Slovo jako úpadek není významné, dokážete jej překonat
Kdo bude se stvořitelem v tento čas, ten pochopí další kroky, které musí nastat. Tento článek je výspou toho, co považuji za pravdu, přestože víra dokázala to, že tento článek je pravdivý v tom co tvoří.
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Ekvádor zdražil naftu na dvojnásobek, vláda se stěhuje na venkov
Ekvádorský prezident Daniel Noboa rozhodl o dočasném přesunutí sídla vlády z metropole Quita do...
V Česku se během týdne ochladí. O víkendu přijde babí léto s teplotami nad 25 °C
Zatímco v první polovině týdne meteorologové očekávají oblačné počasí a místy slabé přeháňky, od...
Bez chyb a tápání by mě štěstí minulo, říká mladík, který zkoumá v USA epilepsii
Expert na biomedicínu Filip Mívalt z Hodonínska pochopil, že český výukový systém ve stylu „nesmíš...
Vraždící Adolescent a hollywoodská parodie Studio posbírali hlavní ceny Emmy
Americkou televizní cenu Emmy, která se konala v noci na pondělí, získala v kategorii komedie...
Prodej stavebního pozemku 997 m2 Třešňovka, Liběchov
Třešňovka, Liběchov, okres Mělník
2 600 000 Kč
- Počet článků 509
- Celková karma 3,19
- Průměrná čtenost 94x