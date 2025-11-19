Kdo přijde ke mně nalezne míru budoucnosti, nebo přítomnosti?
30.11.2024
Socialismus není mrtev, to jen lidé neví, co přijde (pracovní název)
Ono se řekne socialismus, ale co znamená ono slovo? Ono slovo vyzdvihuje jak materialismus, tak filosofii života, která vyzdvihne svět mnohem výše. A nyní se lidé začnou ptát, proč by filosofie života nemohla působit samostatně? Je tomu tak proto, že cokoliv je spojeno s hmotou a je duchovní, přečká věky.
Tedy, socialismus dokáže-li přijmout tuhle myšlenku dokáže pozvednout číši s lidmi, kterými není život člověka lhostejný. Je tomu tak proto, že oba systémy jak ten materialistický, tak filosofický, který je životem duchovním dokáže udělat jednotu v tom všem založenou na víře v jedno. Nedá se v tento okamžik napsat cokoliv jiného než to, že lidé poznající onen systém v dualitě, která bude dualitou života jak v duchu, tak v jednotě dojde k potvrzení, že život člověka může být povýšen k výšinám takřka nevýslovným.
Nyní si probereme jednotlivé aspekty obou filosofií:
Kdo prohlásí, Jsme, ten prohlásí i ono památné, Možná. Proč ono možná? Je tomu tak proto, že člověk vlastně neví, kdo je a co není. Tohle ukazuje čas a dílo člověka, který charakterizuje Bůh, který je obsažen ve všem. Takto bude vznikat filosofie jednoty, která ukáže lidem cestu a poznání jednoty. Takto bude vznikat to, čemu my lidé říkáme změna systému.
Změna systému není jen filosofická, ale je i fyzická, kdy lidé si uvědomí, co má i nemá cenu, jak v těle, tak duši, která bude stát nahá před stvořitelem. Kdo čte mé texty pochopil ono obnažení, že ty slova, které jsem vyřknul a tím myslím slova pokory a moudrosti k Bohu všemohoucímu, budou slova lásky k dalšímu, co vzejde z lidí.
Taková síla však se nestane přes noc. Bude to chtít čas a spoustu pochopení. Proto tento systém bude realizován po částech, i když myšlenky jeho základy budou přineseny během relativně krátkého času. Víc říci nemohu a je to tím, že vše vyžaduje čas, který nemáme, protože čas, který využíváme je vypůjčený od Boha.
Tímto bych se měl rozloučit, jenže nedá mi nenapsat jednu věc.
Kdo si myslí, že socialismu se zaprodá hmotě či duši, mýlí se. Bude to moudrost lidí, co pozvedne otěže těch, co Ví. Tito lidé najdou v systému sílu a podpoří lidi, kteří umdlévají pod tíhou systému, který panuje. Vím, je to předčasné zatím psát tyhle věci, Ale musíte pochopit, že se má hrát otevřenými kartami, které nejsou otevřené jen těm, co nechtějí pochopit budoucnost, která se rýsuje v poznání duše i hmoty.
Tímto se loučím a děkuji všem za pozornost.
J.H.
Jiří Herblich
Nový systém přinese probuzení
Jak poznáme, že jsme probuzení lidé? Věříme-li pravdě, která hýbe světem, jsme na nejlepší cestě poznat i nový systém, který se dá krájet.
Jiří Herblich
Uděje se změna s lidmi, když najdou svoji cestu?
Kdokoliv může najít onu cestu života. Tahle cesta se nevyhýbá nikomu. Jen naslouchat životu, který žijem s péčí člověka, který pochopil život v jeho niternosti, stejně jako pochopil Božství.
Jiří Herblich
Slovo nízkost je v Bohu neznámé
Jsou situace vysoké i nízké, však co je co z pohledu Božství? Jsou to ony situace života, která dávají lidem poznání a podle něj i jednají, proto konejte vše v lásce a pokoře. Protože jedině takto poznáte vše.
Jiří Herblich
Kdo najde v Rusku partnera a duchovního vůdce
Ten pochopí i jeho úlohu ve stvoření, jako ochránce duše, která plyne světem. Rusové duši ctí a dokáží mnohé co jsme My lidé na západě zapomněli.
Jiří Herblich
Slovo pochopení jednoty nebylo nikdy blíž
Kdo je jednota? Jednota je nepopsatelný život, který žijete ne tím, že kopírujete život, ale, že jej tvoříte tím, jak jdete a čemu věříte. Jednota je tak vysoká ne proto, že je vysoká, ale proto je vysoká, že Vy jste vysocí.
|Další články autora
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
Končící vláda má jednat o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy
O miliardách pro regionální školství má jednat vláda Petra Fialy v demisi. Schvalovat má rozpočtové...
Divoké jízdy opilců i pohozená vozítka. Brno chce noční zákaz sdílených koloběžek
Po večeru v hospodě jede tramvaj či rozjezd až za dlouho. Poblíž se však nachází sdílená...
Film Toy Story změnil svět. Animované hračky poprvé přinesly humor i dospělým
Dějiny animovaného filmu se dají rozdělit na dvě éry - před snímkem Toy Story: Příběh hraček a po...
Poslanci budou posuzovat návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun
Rozpočtový výbor Sněmovny začne dopoledne projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok se...
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...
- Počet článků 538
- Celková karma 3,44
- Průměrná čtenost 91x