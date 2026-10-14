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Kdo pozvedne v současnosti pohár k Bohu

Jiří Herblich
Jsou ti lidé, co tvoří kostru stvoření. Nejsou to ti co hýbou světem v současnosti, ale těmi, co poměřujete svět. Tito lidé se stávají lídry díky tomu, co Ví. Hledejte je všude a naleznete pravdu o světě, který je jedním.

22.5.2025

Stává se současný systém tyranský (pracovní název)

Současný systém se zdá být tyranským, díky dluhu, který obsluhuje. Lidé stále netuší, co je čeká, protože posluhovat dluhu je ta nejhorší vyhlídka, kterou člověk udělá. Není možné říci nic bližšího, přesto bych měl několik poznámek k tomuto tématu.

První poznámka se týká finančního systému. Finanční systém založený na dluhu je skrytá past. Kdy nikdo nevidí nebezpečí, které nabízí. Každý vidí jen zisk a nikdo se nedivá na dluh jako formu otročiny, který poskytuje jeho majitelům ovládat masy. A ty masy se stávají vědomější a vědomější a takto roste zadlužení. Jak to tedy souvisí jako celkem? Souvisí to tak, že být vědomější z pohledu člověka je jiné než z pohledu Boha, o který pohled nám jde především. Teprve z pohledu Božství ve Vás najdete odpovědi života, co znamená útlak. Že to není chiméra ale reálný stav, který nás trápí. Co tedy říci k současnosti? Současnost je hrozná tím, že i to málo probuzených lidí si myslí, že systém pracuje, jak má. Vůbec si nedokáží představit jaký systém by ho měl nahradit. Nikdo nepřináší vizi nového systému a každý čeká co upečou elity. Ano tyto elity jsou s malým e. Současné elity nedokáží vytvořit systém, který my lidé potřebujeme. Vždy budou sloužit těm co poslouchají jako lidé na provázku. A lidé si neuvědomují nebezpečí, které z tohoto pochopení vzniká. Vzniká tlak na lidi dole, že vždy budou sloužit několika mocným a nikdy nebudou svobodný. Dnešní svoboda se totiž nevyjadřuje množstvím majetku, ale poznáním, které jako lidé uděláme. Nikdy v minulosti tomu tak nebylo, aby tohle převýšilo hmotný majetek, ale doba s mění a skuteční lidé dnes zastávají postoje, které jsou Božími zákony v praxi. Tito lidé nedokáží říci ne, ovšem ne každému, ale těm, co milují a tím je vše. Tito lidé dokáží být lídry a dokáží povznést národ jako celek. Jenže tito lidé nedokáží být hlavními hrdiny doby. Ne že by nemohli jimi být, ale nedokáží to, protože pozornost, která je k tomu nutná je obtěžuje. Raději volí skrytost v soukromí, které povyšují na svět, ve kterém žijí.

Jak tedy dál? Musíme zapojit tyto lidi do politiky a dokázat, že dokážeme změnit svět tím, že pochopíme, co potřebuje v daný okamžik. Dnešní okamžik, který panuje nám říká, že systém dluhu je překonaný a další systém, který musí být vytvořen, nebude mít dluhové břemeno. Jenže jak na to? A tady bych řekl jednu památnou větu, která dokáže pozvednout vše. Co je lidem do toho, co mají přinést světu, stačí, že to vím Já. Takhle častuje současná spodina světu svoje poznání a neuvědomují si, co připravují budoucím pokolením. Proto ta změna musí proběhnout na více úrovních.

První úroveň zastává lidi, kteří Ví. Tito lidé jsou skryti, přesto dokáží pracovat veřejně. Druhý případ je ten, že vše musí dostat co má dostat. Tohle bude budoucí mantra světa a systém, který vznikne na základě tohoto současného by měl mít v sobě zabudovanou podstatu této myšlenky. Je mi jasné, že pochopení této myšlenky je velice hluboké, jak jste udělali jistě i Vy sami. Jenže systém musíme zaobalit tak, že tato myšlenka bude všeobsažná. Tedy dávat i brát podle vzoru toho koho milujeme. Jedná s tedy o komplexní přístup, kdy i filosofie musí být pozměněna, protože současná filosofie neodpovídá době, ve které žijeme. Ano musíme se podívat v současné době do tváře pravdy. Žijeme ve lži a ty lži námi prostupují jako život, který žijeme. Nedá se napsat nic jiného, protože vidět pravdu, znamená odmítnout systém, který panuje ne jako tyranský, ale jako zavržení hodný, který nedává již nikomu nic, jen útlak a porobení.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | středa 14.10.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 4x
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