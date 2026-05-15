Kdo pozvedne svůj pohár k umělé inteligenci
16.3.2025
Umělá inteligence, bez inspirace budeme všichni jen kopírovat (pracovní název)
Je to přelomová otázka a zároveň odpověď. Co je za příčinou vzestupu umělé inteligence? Je to dar nebo prokletí? Je to obojí. Umělá inteligence má své místo v realitě pro vykonání úkolů, které člověka ponižují či mu nedávají poznání, kdo však tohle bude aplikovat na vše, ten spláče nad výdělkem, protože jako člověk upadne od Boha a dopadne na holou zem. Ta zem, co má hladit a milovat bude studit a brát. Jak to tedy je?
Je to celkem jednoduché. Země má vychovávat a takto musíme dávat všemu co mu přísluší, což obnáší poznat život ze všech stran. Co je platno, že v hierarchii vystoupám nejvýše, když nemám co nabídnout, a právě tahle situace povede k tomu, že všichni vystoupivši nejvýše již nic nevytvoří. Proč již nic nevytvoří? Protože jim k tomu pomáhala umělá inteligence a ten člověk zakrněl ve svém vývoji. Jediné téma dneška je takové téma, které dá člověku klíče od stvoření a to tím, že dokáže být v každém okamžiku člověkem. Tohle pravidlo platilo, po celý čas, jenže v nynější době je ještě více naléhavější a kdy ti lidé co dokáží přijmout zemi i Boha jako jedno, tito lidé budou tak výjimeční že jejich skon bude oslavován jako událost, která zahýbe všemi. Tito lidé nedokáží totiž tvořit automaticky a podle daných schémat věcí, ale podle toho, jak koná Bůh. Takový lidé, dotvoří svět k obrazu svému tím, že dají všemu, co mu přísluší. Takto bych mohl pokračovat.
Jenže lidé mi neuvěří a nebudou chtít poznat pravdu, že životem se člověk cvičí k poznání Boha, kdo použije umělou inteligenci ve výjimečných případech abych si ulehčil práci, která je stereotypní, ten se neprohřeší proti ničemu. Běda však těm, co založí svůj život na jejím kopírování. Takový lidé se nevyvíjí a zakrní, a nakonec skončí na propadlišti, ne země, ale Boha, který jim dal svých pět stříbrných, které měli za úkol rozmnožit pro další pokolení. Kdy těch pět stříbrných není hmatatelných, ale pomyslných, které tvoří kostru duše, která se stejným principem rozvíjí. Kdo tedy probendí tenhle dar a nedokáže dát duši co ji přísluší, připravuje si krušný život v dalších životech. Vím, o čem mluvím, protože tohle tajemství mi bylo zjeveno darem, který mám.
Tímto bych se měl rozloučit, jenže jsou okolnosti, které nám dávají sílu života, není to jen síla života jít dál, ale pochopit celou situaci a tvořit, jak nejlépe dovedu. Proto nemám strach, že jako lidstvo upadneme, to jen někteří a bude jich hodně, kteří nenajdou podměty z ducha v Bohu, budou jako ti roboti, co stvořila umělá inteligence. Kde hmota, netvoří nic jiného než zákony, které musíme následovat, ale již netvoří ono vyšší, co nedokážeme pochopit a co je naším cílem, kdy oživovat to jemné v nás je tím prubířským kamenem, který je položen na oltář Boží.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
