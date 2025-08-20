Kdo pochopí tato slova, najde klíč k životu
21.10.2024
Láska, pokora, moudrost. Tři atributy Božství (pracovní název)
Tyto tři atributy dokáží jediné. Stát se Bohem jako člověk. Tyto atributy, ač se to nezdá se nedají dělit, ale musí se žít současně. Kdo tedy jen jednou pomyslí na jejich dělení, nikdy nepochopí jejich význam jako celek, který zní takto:
Slovo Božství je naše slovo, které je toho, kdo stvořil zem. Tyto slova pocházejí ze samé podstaty, přitom tato podstata je tvořená tím, čím je i není. Není to ovšem to stejné jak v Božství, ale je to zcela jiné. Tak jiné, že nikdo zatím neotevřel ono téma, protože jaká dualita může být jednotě, přeci?
Ano, je tomu tak, jednota nezažívá dualitu, ale něco, co je podobné dualitě v tom, že je jednotou. Tato dualita není prožita, ale je součástí jednoty. Z toho pochází ona svatá trojice, jako nejvyšší poznání Božství, přitom si nikdo neuvědomuje samý počátek, který není Božstvím, ale je jednotou. Bůh se nezobrazuje trojicí, ale jednotou, alespoň tady na zemi. Kdy jednota z Boha povstavší je naší dualitou a jednotou zároveň. Jenže jak je to tedy s onou trojicí v zemském prostoru? V zemské prostoru znamená ona trojice jediné. Zobrazuje jednotu, tedy jednotu, která obsahuje pomyslnou dualitu. Takto vypadá trojice a takto ji lidé nechápou. Proč ji tak nechápou? Je to vlivem církve, která ač hodně poznala nedala lidem do rukou klíče. Ty klíče vám pomalu předávám. Kdo bude číst moje texty, pochopí je, ne zcela, ale bude od kroku k pochopení, kdy ten krok pochopení bude muset udělat on sám ve svém poznání.
Nedá se jednota popsat, jen těmito atributy, a právě ony atributy tvoří kostru oné trojice, která zobrazuje jednotu, kdy dualita je zobrazena jedině tím, že člověk věří a jednota je zobrazena tím, jak člověk jedná. Kdy spojení víry a konání, vytváří obraz nejvyšší, kdy víra se stane životem a náš život se stane vírou.
Nyní musí to vysvětlit. Jak se může náš život stát vírou? Víra není jen naše, ale je to princip, který utváří vše. Cokoliv, co dokáže věřit koná podle toho, kdo je i není, a to v jednotě, kdy Božství je pomocný prvek k pochopení tohoto celku. Bez Boha bychom nedokázali pochopit nic, kdy Bůh nám sděluje svůj svět jako svět jednoty a to tak, že ji chápeme jako jednotu Boží. Takto vzniká ono nedorozumění a takto vzniká nepochopení Božství.
A na samý závěr zkusím odpovědět na otázku, co je tedy Bůh, kdy je vše jednotou? A tato otázka nebude zobrazena přímo, ale pomocí příměru, který vám osvětlí situaci, ve které žijete, ten příměr zní takto:
Nehledejte jednotu, nehledejte Božství, ale buďte životem toho, kdo je i není. Tímto pochopíte vše a Bůh se vám zjeví jako jednota a jednota bude tím co tvoříte.
Děkuji Vám za pozornost a vytvořte svět podle svého mustru pochopení, protože jiný svět ani neexistuje.
J.H.
22.10.2024
Na každou trabli najde se odpověď života
Perex: Cokoliv se stane je životem, nejen vaším, ale životem všech. Kdo pochopí život svůj jako jeho, ten pozná ráj na zemi.
Co je smyslem života, který žijeme s Božstvím (pracovní název)
Na jednu stranu dokážeme vše jako lidé a na druhou stranu, tedy v Božství nedokážeme nic. Nebo dokážeme?
Na takovou otázku je jediná odpověď, kdy život, který žijeme nebude jen náš, ale společný. Takto postupuje moudrý člověk, který poznal život ze všech stran. A které to strany poznal?
Jsou tu strany Božství, které se projevuje v životě, kdy jeden život je náš a druhý toho, kdo je i není. A myslím si, že bych měl vysvětlit, jak to vlastně myslím. Tedy:
Život svůj považujeme za svůj jaksi automaticky, přitom nevidíme život společný, který ční nadevším. Ten společný život si řekne toto:
Byl bych blázen, kdyby můj život byl jen můj, popřel bych sám sebe, tak promluvil život a člověk životu naslouchajíc tvoří vše tak, že život bude společný. Jenže přiznejme, že takto vidí život jen malá hrstka lidí, kdy zbytek si řekne toto:
Nechci, nemohu, protože vím, že můj život přeci není můj, jenže připustit myšlenku, že život není můj je tak pomyslné i skutečné, že se bojím udělat takové poznání.
Co říci závěrem? Na samý závěr mám jednu prosbu:
Kdokoliv dokáže vše, jen se nebát přijmout toho, koho miluji. Od toho je tu život, který říká zhruba toto:
Slovo mé je slovem tvým a to tehdy, když uvěřím našemu společnému životu, kdy život prozářený tvým slovem řekne vše.
Tímto se opravdu loučím, aby předal všemu, co mu náleží, tedy životu, který žiji.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo láska nebude poznáno dříve
Než pochopíte slova pravdy, které zaznívají z nás lidí, kteří Ví. To, že nechápete jejich slova dává tušit jak na tom jste. Až dokážete porozumět tak, že budete moudří jako oni, pak bude ráj na zemi.
Jiří Herblich
Kdo pochopí moc jako lásku?
Slovo láska neznamená nic, pokud není mocí. Teprve poznáním lásky jako moci nejvyšší dokážeme překonat vše jako jedno, které tvoří vše a vytvořit svět dokonalejší jak v lásce, tak pokoře i moudrosti.
Jiří Herblich
Slovo pochopené nemusí být i vyřčené
Kdo pochopí slovo nevyřčené? Jsou ti lidé, co jsou se mnou jako Bohem a stvoříme-li život další, dokážeme právě to, o co nám společně jde. Dávat všemu život.
Jiří Herblich
Kdo nabude volnosti, člověk nebo Bůh až zemřeme?
Volnost je dána tomu, kdo pochopí život jak v životě, tak ve smrti, proto dávejte všemu, co si zaslouží, ne podle sebe, ale podle toho, koho milujete.
Jiří Herblich
Slovo moudrosti nebylo nikdy dost
Přesto se nedá pochybovat co je příčinou oné moudrosti, která sídlí v Bohu. Je to naše míra pokory a lásky, která dává všemu, co si zaslouží. Ne podle našeho mustru, ale podle toho, koho milujeme.
