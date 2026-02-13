Kdo pochopí slovo láska, ten nebude vzit zkrátka

Střípky jsou tu od toho, aby byly pochopeny, střípky jsou tu od toho aby byly zažity. Proto konejte vše jako by byly tím nejdůležitějším ve vlastním životě.

17.1.2025

Potravinová soběstačnost jako základ (pracovní název)

Jsou témata života i dneška. Čím můžeme přispět k budoucnosti? Myslím, že tahle otázka bude stěžejní. Cokoliv řeknu je můj názor a nemusí se shodovat s jakýmkoliv jiným názorem. Můj názor si myslím, přesto nezapadne.

Kdo bude chtít poznat nejdůležitější otázku života je: „Co budu jíst?“ Ano tahle otázka je důležitá a nedokáže nic ji nahradit. Kdokoliv ji bude snižovat odpovědí, že se vše dá přeci přivézt, tak odpověď je jediná. Kdo si myslí, že být závislý na kohokoliv a čemkoliv plodí nekvalitu. Kdo si myslí, že jakákoliv závislost je dobrá, myslím, že neví, co mluví a lidé závislí na čemkoliv jsou zářným příkladem proto, abychom si mysleli to nejhorší o jakékoliv závislosti. Bohužel takto jsme závislý nejen jako jednotlivci, ale i jako společnost. Jaký je rozdíl mezi tím?

Zásadní rozdíl je v tom, že cokoliv bude utvořeno mojí rukou nebude tak dokonalé, přesto to bude moje a dokáži si za tím stát.

Kamkoliv se podíváme, stojí tento princip v popředí. Jsou však situace, kdy jediným principem je samozásobitelství, jak se pomalu skloňuje. Proč se to skloňuje právě dnes? Je tomu tak proto, že za nedlouho potraviny nebudou k mání a těch co bude budou za takové peníze, že lidé na ně nebudou mít. Ano vím, co říkám, když jsem se dozvěděl, že závislost našeho potravinářství je taková, že jen 40 % potravin je vyprodukováno u nás, člověku by se chtělo plakat. Jedno vím jistě, lidé prozřou, ale bude již pozdě, protože tyto neklamné znamení, které dostáváme každý den v tom, co jíme i kupujeme nevnímáme optikou spotřebitele, ale optikou prodávajícího. Kdy prodávající si myslí, jak nejlépe vydělat a tohle myšlení je vloženo do myslí těch co chtějí jednat stejně. Jsou však výjimky.

Tyto výjimky si musíme označit jako základ nové budoucnosti, nejen v našem státě, ale kdekoliv na světě. Jsou to střípky, které udávají tón tomu, co bude a nyní si probereme možný scénář toho co se pomalu chystá.

Scénáře jsou v podstatě dva. Jeden říká, že půjde vše jak doposud a ten druhý nám říká, že stojíme na prahu změn. Ta změna je jediná. Člověk musí pochopit Božství a tohle se dá udělat jedině tím, že dáme všemu, co mu přísluší. Takto jedná i stvořitel a takto se musíme naučit jednat i my jako lidé.

Jeden střípek za všechny: Kdo probudí hydru, bude obtěžován jejími nároky, nebo je tu proto, aby si uvědomil, co nedělal správně? Jednáním konáme dobro i zlo a postupně upadáváme do zla, protože naše míra člověka nám to umožňuje. Proto přistupuje Božství k nám formou výuky jako s dětmi, které miluje. Tyto děti, na které se nesmí zlobit mu však dělají posední dobou starost a jedná se o vše, nejen o jídlo.

Co tedy říci závěrem? Závěrem mám jednu prosbu, dokážete-li vytvořit láskyplný svět, ve kterém bude místo pro Boha ve svém srdci, tito lidé se nemusí bát budoucnosti, protože jejich budoucnost bude utvářet ten, koho milují. A jsou to opět střípky, které udávají tón, proto apeluji na lidi, co si myslí, že vše půjde jak doposud, nedávejte nikomu nic a poznáte sílu jeho hněvu. Takto budu končit.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v dnešním dni. A omlouvám se za dnešní povrchnost článku, která vyplynula ze situace, která nastala.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pátek 13.2.2026 6:30

Jiří Herblich

Jiří Herblich

  • Počet článků 580
  • Celková karma 3,02
  • Průměrná čtenost 87x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

