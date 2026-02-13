Kdo pochopí slovo láska, ten nebude vzit zkrátka
17.1.2025
Potravinová soběstačnost jako základ (pracovní název)
Jsou témata života i dneška. Čím můžeme přispět k budoucnosti? Myslím, že tahle otázka bude stěžejní. Cokoliv řeknu je můj názor a nemusí se shodovat s jakýmkoliv jiným názorem. Můj názor si myslím, přesto nezapadne.
Kdo bude chtít poznat nejdůležitější otázku života je: „Co budu jíst?“ Ano tahle otázka je důležitá a nedokáže nic ji nahradit. Kdokoliv ji bude snižovat odpovědí, že se vše dá přeci přivézt, tak odpověď je jediná. Kdo si myslí, že být závislý na kohokoliv a čemkoliv plodí nekvalitu. Kdo si myslí, že jakákoliv závislost je dobrá, myslím, že neví, co mluví a lidé závislí na čemkoliv jsou zářným příkladem proto, abychom si mysleli to nejhorší o jakékoliv závislosti. Bohužel takto jsme závislý nejen jako jednotlivci, ale i jako společnost. Jaký je rozdíl mezi tím?
Zásadní rozdíl je v tom, že cokoliv bude utvořeno mojí rukou nebude tak dokonalé, přesto to bude moje a dokáži si za tím stát.
Kamkoliv se podíváme, stojí tento princip v popředí. Jsou však situace, kdy jediným principem je samozásobitelství, jak se pomalu skloňuje. Proč se to skloňuje právě dnes? Je tomu tak proto, že za nedlouho potraviny nebudou k mání a těch co bude budou za takové peníze, že lidé na ně nebudou mít. Ano vím, co říkám, když jsem se dozvěděl, že závislost našeho potravinářství je taková, že jen 40 % potravin je vyprodukováno u nás, člověku by se chtělo plakat. Jedno vím jistě, lidé prozřou, ale bude již pozdě, protože tyto neklamné znamení, které dostáváme každý den v tom, co jíme i kupujeme nevnímáme optikou spotřebitele, ale optikou prodávajícího. Kdy prodávající si myslí, jak nejlépe vydělat a tohle myšlení je vloženo do myslí těch co chtějí jednat stejně. Jsou však výjimky.
Tyto výjimky si musíme označit jako základ nové budoucnosti, nejen v našem státě, ale kdekoliv na světě. Jsou to střípky, které udávají tón tomu, co bude a nyní si probereme možný scénář toho co se pomalu chystá.
Scénáře jsou v podstatě dva. Jeden říká, že půjde vše jak doposud a ten druhý nám říká, že stojíme na prahu změn. Ta změna je jediná. Člověk musí pochopit Božství a tohle se dá udělat jedině tím, že dáme všemu, co mu přísluší. Takto jedná i stvořitel a takto se musíme naučit jednat i my jako lidé.
Jeden střípek za všechny: Kdo probudí hydru, bude obtěžován jejími nároky, nebo je tu proto, aby si uvědomil, co nedělal správně? Jednáním konáme dobro i zlo a postupně upadáváme do zla, protože naše míra člověka nám to umožňuje. Proto přistupuje Božství k nám formou výuky jako s dětmi, které miluje. Tyto děti, na které se nesmí zlobit mu však dělají posední dobou starost a jedná se o vše, nejen o jídlo.
Co tedy říci závěrem? Závěrem mám jednu prosbu, dokážete-li vytvořit láskyplný svět, ve kterém bude místo pro Boha ve svém srdci, tito lidé se nemusí bát budoucnosti, protože jejich budoucnost bude utvářet ten, koho milují. A jsou to opět střípky, které udávají tón, proto apeluji na lidi, co si myslí, že vše půjde jak doposud, nedávejte nikomu nic a poznáte sílu jeho hněvu. Takto budu končit.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v dnešním dni. A omlouvám se za dnešní povrchnost článku, která vyplynula ze situace, která nastala.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo probudí jednotu, ten pochopí život
Jsou znamení, že konáme dobro. Jsou znamení, že jsme s Bohem, však kdo jsme My, poznáme na konci cesty.
Jiří Herblich
Co skrývá společnost?
Skrývá to nejlepší ze svého umu, jak překonat krizi. To jen lidé, kteří Ví dokáží onen um proměnit v činy.
Jiří Herblich
Které slovo reprezentuje představu v Božství
Jsou to slova Jana Křtitele: Kdo najde v představě Boha, ten nebude nikdy osamocený. Kdo najde v představě, Boží princip, ten bude životem oblažen jako představou nejvyšší.
Jiří Herblich
Které pohádky jsou skutečné?
Přece ty, kterými žijeme své životy. Nejsou to pohádky života, tedy našeho, ale toho života, který nám byl dán jako poslání poznat.
Jiří Herblich
Kdo prozradí tajemství bude pykat
Tajemství měst bylo vyzrazeno, přesto lidé nepochopí nic, ne proto, že nechápou, ale že pohodlí města jim zastřelo zrak.
