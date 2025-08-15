Kdo pochopí moc jako lásku?
21.10.2024
Moc musí korumpovat, nebo má člověka povznést? (pracovní název)
Na počátku moci stojí život. Takto definoval moc Bůh a jeho nohsledové. Tito nohsledi jsou tak důležitou složkou života, že si musíme o nich promluvit.
Kdo jsou oni nohsledi? Jsou to entity, které nemají s Bohem nic společného. Jsou to ne temné duše, ale energie, které mají za úkol vyvažování stvoření. V tomto je člověk jako Bůh, protože má přístup k těmto energiím a může člověk tak dostoupit Božskou modrost, která umí s těmito energiemi zacházet. Ono vyvažování je složitá věc. Lidé si řeknou, proč bych se snažil, když je vše přeci tak snadné a Bohu milé? Ale je tu otázka tak dokonalá, že ani Bůh nezná na ni odpověď. Ta otázka zní takto:
Kdo to vše stvoří, je Bohem nebo je služebníkem?
Tato otázka je tak důležitá, že nikdo nezná odpověď na otázku. Proto vznikl člověk, aby tento rébus vyřešil ne silou myšlenek, ale silou lásky, která má jako jediná atributy tyto k poznání odpovědi. Jenže zde lidé namítnou, jak to, že Bůh nemá prostředky pro odpověď této otázky? Ano má je, jenže odpověď této otázky není v tazateli, ani jeho díle, ale v životě, který žije. Proto toto téma bude vyzdviženo v další generaci lidí jako nezbytné k pochopení. Co lidé zatím dnes nechápou chápou lidé jako třeba ty, který čteš tento text. Proč to říkám? Říkám to i proto, že víra a síla myšlenek, stejně tak lásky překoná vše, čemu je rozum i láska vystavena. Je to víra, co tvoří a láska, která naplňuje, jenže co s tím v místech, kde je vše jedním. Proto vznikl celý svět, nejen ten váš, ale svět světů, který má za úkol přiblížit odpověď stvořiteli. Tato odpověď přijde nakonec od člověka, tomu jsem přesvědčen, protože člověk, aniž si to uvědomuje stojí nejvýš ve stvoření. Existuje spoustu bytostí a ty bytosti stojí v mnohém výš než člověk, jenže tyto bytosti a říkejme jim mimozemšťané nedokáží jediné:
Milovat svou láskou, jak to dokáže člověk.
Jejich láska je tak odlišná od lidské. Teprve v člověku se láska projevuje ve své výšinách i nížinách a člověk, aniž si uvědomuje je dokonalý v lásce jak sám stvořitel. Co se však děje zde na zemi poslední dobou je obraz zmaru a lidé to tak musí pochopit, že takto se nedá žít. Chápou to všichni mimozemšťané, a proto by to měl pochopit i člověk, že na své cestě odbočil někam, kde jej čeká pořádný výprask.
Myslím, že jsem odbočil z tématu moci. Jenže ta moc souvisí se vším. To že si představím skutečně velkého člověka má za následek jediné, budu mu sloužit, jenže o tom není moudrost ve službě, ale v lásce, která proniká stvořením jako láska všeho.
Proto i Vy konejte vše v lásce a uvědomujte si sílu vaší lásky tím, že ji dáte atributy Božská, protože je to vaše láska, která pozvedne tento svět k Bohu tak těsně, že nebude na pochybách, že lidstvo dosáhlo pomyslného piedestalu nejen v lásce ale i moudrosti, která lásku provází.
Nikdo nebude osamocený v tento čas, kdy láska působí na světě, to je my lidé netušíme kudy se vydat. Přitom je vše tak jednoduché, jen natáhnout ruku ke stvořiteli a říci, pojď.
Těmito slovy se budu loučit ne proto, že článek se vyčerpal, ale proto, že láska má své omezení, aby byla láskou musí být poznána vaší duší, proto omluvte že budu končit, protože vaše duše poznala, co poznat měla. To že se bojíte znamená, že tento článek nebyl pro Vás, ale byl určen jiným, protože strach v lásce nemá co dělat. Láska dokáže vše jako jedno, a přitom je středem vaším a to tím, že dokáže strach vyvíjet tím, že není láskou.
Těmto slovy se loučím a miluji Vás všechny, jak může člověk milovat svět.
Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně lásky v životě.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo pochopené nemusí být i vyřčené
Kdo pochopí slovo nevyřčené? Jsou ti lidé, co jsou se mnou jako Bohem a stvoříme-li život další, dokážeme právě to, o co nám společně jde. Dávat všemu život.
Jiří Herblich
Kdo nabude volnosti, člověk nebo Bůh až zemřeme?
Volnost je dána tomu, kdo pochopí život jak v životě, tak ve smrti, proto dávejte všemu, co si zaslouží, ne podle sebe, ale podle toho, koho milujete.
Jiří Herblich
Slovo moudrosti nebylo nikdy dost
Přesto se nedá pochybovat co je příčinou oné moudrosti, která sídlí v Bohu. Je to naše míra pokory a lásky, která dává všemu, co si zaslouží. Ne podle našeho mustru, ale podle toho, koho milujeme.
Jiří Herblich
Slovo děti, je poznáním duše
Kdokoliv pozná duši, pozná dítě ve vás tak niterné, a tak tvořivé, že Vaše duše bude oním dítětem pro tento svět. Děkujte Bohu za tento dar života.
Jiří Herblich
Slovo láska byla poznána jen povrchně
Paměť slouží k čemu? Slouží k tomu, abychom tvořili realitu právě tímto způsobem, jakým ji tvoříme. Kdo je tedy pamětí? Pamětí je vše, co obsahuje vodu.
